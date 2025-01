Novinář ČT se neudržel: Do Bílého domu se poprvé stěhuje odsouzený zločinec

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15313 lidí ve svém inauguračním projevu prohlásil, že v Americe „začíná zlatý věk“ a že hodlá dodržet svůj příslib „USA na prvním místě“, přičemž zdůrazňoval, že Spojené státy mají být opět respektovány po celém světě. „Každý národ nám bude závidět a my se už nenecháme zneužívat,“ pravil.



Ve svém projevu též hovořil o snaze zasadit se ve světě o mír a kritizoval aktuální nestabilní stav ve světě. „Naše síla zastaví všechny války a přinese nového ducha jednoty do světa, který byl rozzlobený, násilný a naprosto nepředvídatelný,“ řekl.



„Nebudu zahálet, dokud nedodáme silnou, bezpečnou a prosperující Ameriku, kterou si naše děti zaslouží,“ doplnil Trump také ve svém vzkazu Američanům.

Every single day I will be fighting for you with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. pic.twitter.com/cCuSV8Q44Z — President Donald J. Trump (@POTUS) January 20, 2025

Nastupujícího 47. prezidenta Spojených států mnoho státníků přivítalo s podotknutím, že se těší na společnou spolupráci.



Učinila tak též předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, jež vzkázala, že Evropská unie se těší na úzkou spolupráci s Trumpem při řešení globálních výzev. „Společně mohou naše společnosti dosáhnout větší prosperity a posílit svou společnou bezpečnost. V tom spočívá trvalá síla transatlantického partnerství,“ napsala.

Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.

The EU looks forward to working closely with you to tackle global challenges.

Together, our societies can achieve greater prosperity and strengthen their common security.

This is… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2025

O spolupráci hovořil též generální tajemník NATO Mark Rutte, jenž zmínil, že společně díky NATO „můžeme dosáhnout míru pomocí síly“ a podotkl též, že s Trumpem zpět v úřadu dojde ke zvýšení výdajů na obranu, jak nový americký prezident podmiňuje.

With President Trump back in office we will turbo-charge defence spending & production

My warm congratulations to @realDonaldTrump on his inauguration as 47th President of the USA, and to @JDVance as Vice President

Together we can achieve peace through strength - through @NATO! — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 20, 2025

Právě bezpečností situace ve světě a mír vrhá pozornost též na vyjádření zemí postižených válečnými konflikty. Trump ve svém inauguračním projevu přímo upozornil například na aktuální dohodu, díky níž se domů vracejí z držení palestinských teroristů izraelští rukojmí.

„Gratulujeme prezidentu Trumpovi!“ reagoval na nástup Trumpa do úřadu izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ocenil spojenectví mezi oběma zeměmi. „Odstoupil jste od nebezpečné jaderné dohody s Íránem, uznal jste Jeruzalém za hlavní město Izraele, přesunul jste americké velvyslanectví do Jeruzaléma a uznal jste svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami,“ jmenoval Netanjahu vstřícné kroky směrem k Izraeli, které Trump učinil během svého prvního prezidentského období, a nevynechal ani zprostředkování mírových dohod, jež Jeruzalém uzavřel se čtyřmi arabskými zeměmi.



„Věřím, že další společnou prací pozvedneme americko-izraelské spojenectví na ještě vyšší úroveň,“ pronesl Netanjahu s přesvědčením, že dojde k dokončení „porážky íránské teroristické osy“ a že bude zahájena nová éra míru a prosperity v regionu.

„Jménem izraelského lidu vám chci také poděkovat za vaše úsilí, které jste vynaložili na pomoc při osvobození izraelských rukojmích. Těším se na spolupráci s vámi při navracení zbývajících rukojmích, na zničení vojenských schopností Hamásu a ukončení jeho politické vlády v Gaze a na zajištění toho, aby Gaza již nikdy nepředstavovala hrozbu pro Izrael,“ doplnil Netanjahu též s dodatkem, že si je jist, že nejlepší dny spojenectví Izraele s USA díky nástupu Trumpa teprve přijdou.



Gratulaci sdílel též prezident Ruskem napadené Ukrajiny. „Dnešní den je dnem změn a také dnem naděje na vyřešení mnoha problémů, včetně globálních výzev,“ uvedl Volodymyr Zelenskyj. „Prezident Trump je vždy rozhodný a politika míru skrze sílu, kterou oznámil, poskytuje příležitost k posílení amerického vedení a k dosažení dlouhodobého a spravedlivého míru, což je nejvyšší priorita,“ napsal ve své gratulaci, a že se těší na aktivní a oboustranně výhodnou spolupráci.

I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges.

President Trump is always decisive, and the… — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 20, 2025

Vzkaz pro Trumpa připravil rovněž prezident Ruské federace Vladimir Putin, jenž již několik hodin před inaugurací avizoval, že je o Ukrajině ochoten jednat.



„Vidíme prohlášení nově zvoleného prezidenta Spojených států a členů jeho týmu o přání obnovit přímé kontakty s Ruskem. Slyšíme také jeho prohlášení o nutnosti udělat vše pro to, aby se zabránilo třetí světové válce. Tento postoj samozřejmě vítáme a zvolenému prezidentovi Spojených států amerických blahopřejeme k nástupu do funkce,“ prohlásil Putin podle agentury Reuters během zasedání ruské Bezpečnostní rady.



S novou americkou administrativou by Putin chtěl namísto o příměří hovořit o dlouhodobějším řešení konfliktu. „Co se týče samotného řešení situace (na Ukrajině), chtěl bych zdůraznit, že cílem by nemělo být krátké příměří, ne nějaké období oddechu, které by umožnilo přeskupení a přezbrojení sil, ale dlouhodobý mír založený na respektování oprávněných zájmů všech lidí a všech národů, které v regionu žijí,“ řekl Putin. Naznačil rovněž, že Moskva je připravena jednat o kontrole jaderných zbraní a o širších bezpečnostních otázkách.



Gratulace přicházejí také z dalších zemí. O pokračující spolupráci s USA psal ve svém blahopřání pro Trumpa německý kancléř Olaf Scholz. A hlavní favorit na příštího německého kancléře, šéf CDU Fririch Merz uvedl, že není třeba, aby se Evropané změn v USA obávali. „Pro nás to není nic, čeho bychom se měli obávat. Je nás 450 milionů Evropanů – více než USA a Kanada dohromady. Pokud budeme jednotní a sebevědomě zastupujeme své zájmy, můžeme se dívat do budoucnosti s optimismem,“ řekl Merz.

Končící kanadský premiér Justin Trudeau ve své gratulaci zmínil ekonomické partnerství obou zemí. A o blízkých vztazích hovořil taktéž předseda vlády Spojeného království Keir Starmer. „Zvláštní vztahy mezi Spojeným královstvím a Spojenými státy budou vzkvétat i v příštích letech,“ pronesl Starmer ve videu věnovanému nástupu Trumpa.

On behalf of the United Kingdom, I send my warmest congratulations to President @realDonaldTrump on his inauguration as the forty-seventh President of the United States.

The special relationship between the UK and the US will continue to flourish for years to come. pic.twitter.com/WwD39axdOS — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 20, 2025

Příchod Trumpa vítá také italská premiérka Georgia Meloniová. „Jsem přesvědčena, že přátelství mezi našimi národy a hodnoty, které nás spojují, budou i nadále posilovat spolupráci mezi Itálií a USA a že budeme společně čelit globálním výzvám a budovat budoucnost prosperity a bezpečnosti pro naše lidi. Itálie bude vždy odhodlána upevňovat dialog mezi Spojenými státy a Evropou jako základní pilíř stability a růstu našich komunit,“ uveřejnila.

Auguri di buon lavoro al Presidente @realDonaldTrump per l’inizio del suo nuovo mandato alla guida degli Stati Uniti d’America. Sono certa che l’amicizia tra le nostre Nazioni e i valori che ci uniscono continueranno a rafforzare la collaborazione tra Italia e USA, affrontando… pic.twitter.com/sPvUmNK2jH — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 20, 2025

„Vše nejlepší“ popřál dále polský premiér Donald Tusk. Maďarský premiér Viktor Orbán zmínil, že začíná i kvůli nástupu Trumpa zcela nová éra. A upozornil, že zatímco „západní vůdci upřednostňují propagandu diverzity před ekonomickou produktivitou“, USA míří k orientaci na podporu své domácí ekonomiky.



Nástup prezidenta Trumpa vyvolal ohlasy i u nás, v České republice.

Blahopřání na svých sociálních sítích uveřejnil český premiér Petr Fiala (ODS). „Blahopřeji Donaldu Trumpovi! Těším se na spolupráci. USA jsou pro Česko klíčovým spojencem v bezpečnosti i v obchodních vztazích a já jsem přesvědčen, že tyto vztahy společně s prezidentem Trumpem a s jeho novou administrativou budeme nadále úspěšně rozvíjet,“ shrnul.

Blahopřeji @realDonaldTrump! Těším se na spolupráci. USA jsou pro Česko klíčovým spojencem v bezpečnosti i v obchodních vztazích a já jsem přesvědčen, že tyto vztahy společně s prezidentem Trumpem a s jeho novou administrativou budeme nadále úspěšně rozvíjet.



???????????? — Petr Fiala (@P_Fiala) January 20, 2025

„Vítejte zpátky,“ vzkázal Donaldu Trumpovi rovněž šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Exministr průmysl, dopravy a obchodu a stínový předseda vlády hnutí ANO Karel Havlíček míní, že Trump „bude překvapovat, ale jen ty nepřipravené“. „Spojenec, ale žádný sparingpartner. Dravý hráč, který chce udávat tón. Hospodářství postavené rovněž na fosilních palivech, surovinové nezávislosti, výzkumu nebo digitalizaci berme jako budíček a výzvu,“ popsal, na co se máme připravit.

Donald Trump 2.0. Lídr, který bude překvapovat, ale jen ty nepřipravené. Spojenec, ale žádný sparingpartner. Dravý hráč, který chce udávat tón. Hospodářství postavené rovněž na fosilních palivech, surovinové nezávislosti, výzkumu nebo digitalizaci berme jako budíček a výzvu. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) January 20, 2025

Naopak obavy z nástupu Trumpa má pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. „Lze čekat řadu politik, které nepříjemně zasáhnou zranitelné skupiny a jejich práva, americké i evropské firmy, globální politiku, ale i euro-atlantické vztahy a českou ekonomiku. Jediná dobrá zpráva je, že potřetí už kandidovat nemůže,“ uveřejnila.

Začíná Trumpovo druhé období. Lze čekat řadu politik, které nepříjemně zasáhnou zranitelné skupiny a jejich práva, americké i evropské firmy, globální politiku, ale i euro-atlantické vztahy a českou ekonomiku. Jediná dobrá zpráva je, že potřetí už kandidovat nemůže. — Markétka Gregorová ?? (@MarketkaG) January 20, 2025

A novinář České televize Vojtěch Gibiš pak byl ještě tvrdší. „Historický den pro Ameriku, do Bílého domu se poprvé stěhuje odsouzený zločinec,“ komentoval návrat Trumpa do Bílého domu.

Historický den pro Ameriku, do Bílého domu se poprvé stěhuje odsouzený zločinec. https://t.co/vXbRgB7DVa — Vojtěch Gibiš (@GibisVB) January 20, 2025

Podobně tvrdě poté ohodnotil i Trumpovu inaugurační řeč. „Neuvěřitelné scény. Tohle by bylo před 20 lety i v parodických pořadech typu SNL považováno za moc hloupý scénář,“ zmínil po oznámení, že se Mexický záliv bude přejmenovávat na „Americký záliv“.

Neuvěřitelné scény. Tohle by bylo před 20 lety i v parodických pořadech typu SNL považováno za moc hloupý scénář. https://t.co/dt8xgBQnSG — Vojtěch Gibiš (@GibisVB) January 20, 2025

