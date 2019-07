Novináře zmlátili, že krvácel do mozku. Moc se o tom nemluví. Řádila americká Antifa

6. 7. 2019 21:03

Novinář Ondřej Šmigol popsal pro server Echo24.cz incident, při němž v USA maskovaní muži bílé barvy pleti zmlátili homosexuálního novináře asijského původu. Muži žurnalistu polili, kopali do něj a několikrát mu dali pěstí. Po převezení do nemocnice mu lékaři zjistili krvácení do mozku. „V dnešním světě, kdy americký tisk omdlévá, když prezident Donald Trump nazve média ‚nepřáteli lidu‘, a média okamžitě zvoní na poplach před nastupující diktaturou, by jeden předpokládal, že výše popsaná událost se stane hlavní světovou story. Jenže to by zmláceným žurnalistou nesměl být k dnešní levici kritický Andy Ngo a jeho trýzniteli ‚antifašistická‘ organizace Antifa,“ píše Šmigol ve svém článku informujícím o události.