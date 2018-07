Novináři jsou jako vosy, zaplácněte je, varoval Zeman nové soudce

Jmenování soudců se oproti zvyklostem nezúčastnil ministr spravedlnosti, protože tato funkce aktuálně není obsazena. Zeman dnes přijal demisi Pelikánovy nástupkyně, ministryně Taťány Malé (ANO), která v čele úřadu vydržela dva týdny a rezignovala v souvislosti s kritikou ohledně vzniku svých diplomových prací. Později odpoledne prezident na její místo jmenuje dosavadního místopředsedu Legislativní rady vlády, ústavního právníka Jana Kněžínka.

"V původním scénáři bylo: Vážená paní ministryně spravedlnosti, dámy a pánové. Život je plný překvapení. Paní ministryni spravedlnosti jsem dnes odvolal, nového ministra jmenuji asi za půl hodiny. Takže jste naprosto bezprizorní," pozdravil Zeman nové soudce.

Poté se prezident v krátkém proslovu věnoval "tématu, které ho ve vztahu k soudcům a nejen k nim poněkud trápí" - tedy novinářům. "Budete soudit kauzy, které přitahují pozornost médií. A novináři se z vás budou snažit vytáhnout nejrůznější podrobnosti o těchto kauzách dříve, než bude vynesen rozsudek," prohlásil.



"Chtěl bych vás varovat před tím, abyste podlehli iluzi, že novináři vás obdivují, že ve vás vidí mediální hvězdy. Ne. Chtějí z vás vytáhnout informace pro svá často bulvární média, a to není nikdy dobře. Novináři jsou cosi jako vosy, které kolem vás budou kroužit. Snažte se je zaplácnout, dát si pozor, abyste přitom nedostali žihadlo, a zachovávejte, až do vynesení rozsudku, mediální ticho," doporučil soudcům.



Mezi nově jmenovanými soudci převažují ženy, kterých je 23. Nejvíce nováčků posílí soudy, které spadají pod Krajský soud v Praze, Ústí nad Labem a Brně. Soudcem se nově stal i dosavadní státní zástupce Roman Kafka, známý z kauzy tzv. lihové mafie nebo z případu střelby v Uherském Brodě. Bude pracovat u Okresního soudu v Kroměříži. Vedle něj přichází dalších 23 nováčků z tzv. "jiné právní praxe", a převládají tak nad 16 zbývajícími, kteří absolvovali tříletou službu justičního čekatele.



Vláda návrh na jmenování těchto soudců projednala už v dubnu, Zeman ale s konáním ceremonie čekal na výměnu ministrů spravedlnosti. S předchozím šéfem úřadu Robertem Pelikánem (ANO) měl totiž napjaté vztahy, a to mimo jiné kvůli případu údajného hackera Jevgenije Nikulina. Pelikán rozhodl vydat Nikulina Spojeným státům, zatímco Zeman ministra neúspěšně žádal, aby muže vydal do Ruska.



Ministerstvo při přidělování soudců tradičně zohlednilo přetíženost jednotlivých soudů. Do nominací se ještě nepromítla Pelikánova instrukce, podle níž by měli kandidáti na funkci soudce projít jednotným výběrovým řízením.



Nové soudce jmenoval prezident Zeman naposledy koncem ledna, tehdy dekrety převzalo 25 mužů a žen.



autor: čtk