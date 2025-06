Novotný boural, lidé se diví, že ještě může jezdit. Přišla odpověď

Pavel Novotný, starosta městské části Řeporyje, měl dopravní nehodu na dálnici D4. Za jeho autem se převrátil přívěs, který skončil v příkopu. Podle policie se nehoda stala pravděpodobně kvůli nepřiměřené rychlosti. Novotný vyvázl bez zranění a dechová zkouška byla negativní, uvedla pro server iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

„Dnes noviny přinesly skutečně tragickou zprávu: Pavel Novotný vyvázl z nehody bez škrábnutí,“ komentoval nehodu starosty Řeporyjí Luboš Zálom, místopředseda strany Svobodných.

Dnes noviny přinesly skutečně tragickou zprávu: Pavel Novotný vyvázl z nehody bez škrábnutí.https://t.co/kwiJjYtgEm — Luboš Zálom (@luboszalom) June 1, 2025

Další uživatelé sociální sítě X zas začali spekulovat nad tím, zda bude Novotný náležitě potrestán a na jak dlouho by měl jít případně sedět za mříže. Uživatel Martin bez slitování poznamenal, že „běžný smrtelník by putoval rovnou do vazby“.

Běžný smrtelník by putoval rovnou do vazby. pic.twitter.com/k8nWIEyG2q — Martin Chmela (@chmelamar) June 1, 2025

„Ten Novotný je hrozný debil. To se nedá ani jinak nazvat. Jak to vypadá, tak si nepůjde hačnout jen na 3 měsíce,“ přispěl do diskuse další uživatel, zatímco jiný účet na X připomněl, že dle jeho názoru má navíc Novotný od roku 2024 platný zákaz řízení.

„Takže starosta Řeporyjí opět překročil hranice – tentokrát ale příkopu,“ dodal uživatel.

Ten Novotný je hrozný debil. To se nedá ani jinak nazvat. Jak to vypadá, tak si nepůjde hačnout jen na 3 měsíce https://t.co/BL820F42yo — Inspector Clouseau (@vrchnikomisar) June 1, 2025

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný měl nehodu. Na dálnici D4 se mu převrátil na bok přívěs, sám Novotný vyvázl z nehody bez zranění. Od roku 2024 má ale platný zákaz řízení, podle policie jde o přestupek.

Takže starosta Řeporyjí opět překročil hranice – tentokrát ale příkopu:))) — Chceš fidorku? (@martin_rytir) June 1, 2025

Uživatel Václav se pak znovu dotazoval, zda byl Novotný doopravdy podroben testu na drogy. Trest odnětí svobody by se tak podle něj mohl vyšplhat ještě víš. „Dali mu líznout? Ze tří měsíců by se to mohlo zvednout na nějakej ročánek,“ spekuloval uživatel Václav.

Dali mi líznout? Ze tří měsíců by se to mohlo zvednout na nějakej ročánek. ??https://t.co/oLBm7by2TW — pan Václav z fotobanky (@digitalartistcz) June 1, 2025

Další z uživatelů si vzal na paškál českou justici a vyjádřil své rozhořčení nad tím, že Novotný „stále běhá po svobodě“. Považuje to za „ostudu“ justice a za výsměch lidem, kteří dodržují pravidla.

„To, že Pavel Novotný stále běhá po svobodě, je ostuda justice a výsměch všem, kteří v životě dodržují elementární pravidla. Uvidíme, jestli po volbách seberou soudy odvahu premiérova oblíbence a recidivistu konečně efektivně a spravedlivě potrestat,“ vyjádřil uživatel naději v povolební potrestání starosty Novotného z ODS.

To, že Pavel Novotný stále běhá po svobodě, je ostuda justice a výsměch všem, kteří v životě dodržují elementární pravidla.

Uvidíme, jestli po volbách seberou soudy odvahu premiérova oblíbence a recidivistu konečně efektivně a spravedlivě potrestat.https://t.co/RoyRXDdY7A — Jiří Macich ml. (@jirkaxxl) June 1, 2025

Sám Novotný zhodnotil na sociální síti X nehodu jako „fantastickou“. V autě s ním měly být i jeho děti. „Zkusil jsem vše, co pro tu situaci platí. Když jsem viděl, že to nedám, vzbudil jsem děti, ať se připraví na náraz, zkontroloval jsem to za sebou a řešil to. Žádná zranění ani škody na cizím majetku,“ informoval Novotný na síti, kde také uvedl, že zákaz řízení nemá a podle policie byla nehoda klasifikována jako přestupek, nikoliv trestný čin.

„Nejde o trestný čin. Přestupek. Na ty jsem expert,“ objasnil starosta Řeporyjí. „Služebák jsem použít směl, karavan je můj. S ohledem na to, co se odehrálo, hodnotím autonehodu jako fantastickou. Dokonce to vypadá, že karavan půjde dát do kupy.“

Zkusil jsem vše, co pro tu situaci platí. Když jsem viděl, že to nedám, vzbudil jsem děti, ať se připraví na náraz, zkontroloval jsem to za sebou a řešil to. Žádná zranění ani škody na cizím majetku. Alkohol/OL: bez. Nemám zákaz řízení, naopak, prý jsem si loni v srpnu měl… pic.twitter.com/tdHJkBLDuG — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) June 1, 2025

Pro deník Blesk Novotný uvedl, že za nehodou nestál alkohol ani drogy.

?? Starosta Řeporyjí Pavel Novotný převrátil karavan na rychlostní silnici R4 poblíž Prahy.

„Nebyl v tom ani alkohol, ani drogy,” řekl krátce Blesku. pic.twitter.com/ffJpBmqhYN — blesk (@blesk_cz) June 1, 2025

