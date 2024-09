Obavy, co bude. Předvolební debatu Zlínského kraje ovládly vzpomínky na ničivou vodu

Lídr kandidátky ANO Radim Holiš během debaty, jež se uskutečnila v pátek večer, ujišťoval, že situace v kraji je stále klidná, protože voda vsakuje, případně ji pojímají přehrady. Kvůli extrémním srážkám se ale může situace změnit v řádu hodin. „Jsme ve střehu, přijde doba, kdy budou potřeba zásahy integrovaných složek,“ doplnil Holiš. Zlínský kraj od středy alarmuje všechny starosty, aby byly obce na velké srážky připravené. „Máme vytipovaná kritická místa, myslím, že nejdůležitější budou následující 24 hodiny,“ pokračoval Holiš s tím, že kraj je připraven na evakuaci, pokud bude nutná.

Lídr kandidátky Starostů pro Zlínský kraj Tomáš Chmela chválil za přípravu na záplavy všechny složky, včetně obcí a měst, podle něj zareagovaly rychle. Děkoval dobrovolným hasičům, bez nichž by současná povodňová vlna pravděpodobně nebyla zvládnutelná. V regionu by je proto rád více podporoval. „Je velmi důležité, a to většina obcí dělá, pracovat s krajinou a snažit se, aby zadržovala vodu,“ zmínil, že problém s povodněmi v kraji je komplexní a jak by se případné nepříznivé situaci mělo předcházet. V historii Česka se podle jeho slov dosud nepřistupovalo k opatřením proti povodním s takovým předstihem jako nyní.

Také podle lídra uskupení K21 ZLÍNSKÝ KRAJ 21. STOLETÍ Jiřího Čunka je situace výrazně odlišná oproti těm z let 2002 a 1997, protože tehdy byly povodně neočekávané. Věří proto, že i v případě, pokud budou kulminovat řeky, je kraj v rámci možností připravený. Hovořil o vyšším průtoku řeky Moravy: „Všechny přehrady na jejím povodí se postupně vypouštějí a voda z nich se setkává. Průtok je tedy tímto ‚dotován‘, ale jakmile začne hladina více stoupat, vypouštění se samozřejmě zastaví.“ Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5848 lidí

V Otrokovicích i v jiných obcích Zlínského kraje mohou mít nyní lidé klidné spaní, řekl v debatě lídr kandidátky ODS Tomáš Goláň. Jako zlínský zastupitel je rovněž přesvědčen, že Zlín je na případné záplavy dobře připraven. „Samozřejmě věřím Zlínskému kraji a věřím panu hejtmanovi, že tuto situaci perfektně zvládá,“ podotkl Goláň. Ve spolupráci s Povodím Moravy jsou upouštěny všechny nádrže v kraji. I díky tomu by podle Goláně mohla situace tentokrát dopadnout dobře.

Čunek i Goláň se v debatě zasazovali o zastavení staveb na březích, které jsou při povodních rizikové.

„Situace je diametrálně odlišná oproti povodním před 25 lety, které byly velmi kritické a město utrpělo ohromné škody,“ divá se na situaci optimisticky také lídr kandidátky SPD Lubomír Nečas. Podle jeho slov jsou Otrokovice oproti minulosti na povodně mnohem lépe připraveny. Nečas lidem doporučuje, aby si v případě evakuace připravili všechny nutné léky a ideálně aby si s sebou připravili i jejich seznam. Problém by mohl být s řekou Dřevnicí, která protéká Zlínem. „Sice není velká, ale hrozí od ní vytopení sklepů spodní vodou. Občanům jsme již doporučili je vyklidit,“ dodal Nečas. V kontextu kritizoval také generel Baťovy nemocnice, který podle Nečase nebere dostatečně v potaz možnost větších srážek a povodní. „Jsou tam místa, která mohou být zaplavena stoletou vodou,“ upozornil.

Obavy neskrývala lídryně kandidátky Pirátů Hana Ančincová: „Samozřejmě to sleduji s velkými obavami,“ komentovala současnou situaci v Kroměříži, odkud pochází. I ona však věří, že ji město zvládne. Oproti roku 1997 se Zlínský kraj v prevenci posunul dál. Vyzdvihla například to, že jsou připraveny sociální služby ohledně krizové pomoci. Za velkou výhodu Zlínského kraje považuje dlouhodobou přípravu na krizové situace. „Jednáme dopředu, máme připravené plány,“ řekla. A zároveň dodala, že ji zneklidňuje, kolik veřejných budov se nachází v záplavových oblastech, například různé domovy pro seniory.

Lídr uskupení Nezávislý HLAS pro Zlínský kraj Michal Dvouletý věří, že protipovodňový systém zatím funguje dobře. „Všechny jeho články vědí, co mají dělat. Myslím si, že kraj je rozhodně připraven.“ K otázce o připravenosti na víkendové extrémní srážky ovšem doplnil, že ne všechna opatření systému, která se v posledních letech připravovala, jsou hotova. „To je nutné si uvědomit. Po aktuálních srážkách bude potřeba najít bílá místa, na kterých musíme ještě zapracovat,“ dodal Dvouletý. Jedním z nich je výše zmíněný generel Baťovy nemocnice, kterým by se podle Dvouletého měl kraj dále zabývat a zpřesnit jej. „Zároveň bychom se ale měli soustředit na modernizaci nemocnice,“ připomněl.

I podle lídryně kandidátky STAČILO! Marie Pěnčíkové je kraj mnohem připravenější, protože od záplav v roce 1997 se udělalo podél řeky Moravy a jejích hlavních přítoků mnoho protipovodňových opatření. „Teď to samozřejmě po tom čtvrtstoletí bude velká zkouška, jestli jsou dostačující, protože jsme se prostě s takovou situací bod té doby nesetkali,“ dodala Pěnčíková.