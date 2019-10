Obce plné těžkých kamionů kvůli rozšiřování mýta? Je zde česko-německá petice

Až dvojnásobný nárůst kamionové dopravy na 2000 aut denně očekává od ledna městys Všeruby na Domažlicku u hranic s Německem kvůli zpoplatnění silnic první třídy. ČTK to řekl starosta Všerub Václav Bernard (za STAN), který je v pracovní skupině ministerstva dopravy k rozšíření mýta.

Podle něj kvůli kamionům v obci už teď ubývá lidí. Mýtné se má v Plzeňském kraji nově vybírat na tazích z Plzně na Domažlice a České Budějovice. Kraje a obce žádají opatření, která by omezila hrozby spojené s rozšířením mýta. Ministerstvo dopravy o tom chce s nimi jednat.

Všeruby 22. července založily česko-německou občanskou iniciativu proti tranzitní nákladní dopravě. Chtějí prosadit omezení těžké tranzitní dopravy nad 12 tun. Mají připravenou žádost o stanovení místní úpravy včetně opatření, kterou musí schválit obec s rozšířenou působností. "Chceme ale nejprve, aby stejné opatření provedly také obce na německé straně. K tomu bude 11. listopadu od 13:00 v Eschlkamu kulatý stůl zástupců plzeňského a regensburského regionu," uvedl Bernard.

Pokud to Němci schválí, platil by zákaz těžké dopravy za čtvrt roku. Stejná místní úprava platí v kraji na Rokycansku na staré pražské silnici, kde jezdily kamiony vyhýbající se mýtu na dálnici D5. Požádaly o ní také obce a města od Vejprnic do Nýřan, kudy vede silnice druhé třídy na Domažlice, paralelní se zpoplatněnou silnicí I/26 Plzeň - Domažlice.

Obce podél silnice na hraniční přechod Všeruby-Eschlkam už nepočítají s tím, že bude rozšíření mýta od 1. ledna zrušeno. "Žádné ústupky už nešly zrealizovat. Vše bylo dopředu domluvené a provozovatel už měl naprogramované nové palubní jednotky," řekl Bernard. Nulové mýtné po Novém roce nebude podle Bernarda možné, protože by se tím zpochybnil tendr na nového provozovatele mýta.

Povést by se naopak podle starosty Všerub mohlo rozšíření mýta na další silnice první třídy, a to už ve druhé polovině příštího roku. Kvůli zahlcování nezpoplatněných silnic požaduje Plzeňský kraj ještě mýto na silnicích I/27 z Plzně přes Klatovy na Horažďovice a I/22 z Klatov do Domažlice, kudy budou asi kamiony tah Plzeň - Domažlice objíždět. "Sjedou za Valíkem na nezpoplatněnou silnici I/27 do Klatov, a odtud pojedou k nám do Kdyně po silnici I/22. Ušetří kus placené dálnice a celou placenou I/26 na Folmavu," řekl starosta Všerub.

Česko-německá petice proti kamionům, kterou podpořilo podpisy 1000 místních obyvatel, skončila na ministerstvu dopravy. "Přistoupilo na některé naše návrhy. Například inspirovat se rakouským modelem, kde tranzitní kamiony nesmí plošně jezdit po silnicích druhé a třetí třídy. Ministerstvo se toho chytlo a stalo se gestorem legislativní změny silničního zákona," uvedl Bernard. Je to podle něj lepší, než stanovovat stovky místních úprav tranzitu po celém Česku.

autor: pas