Toreck je město v Doněcké oblasti na Ukrajině, ležící v Donbasu přibližně 60 kilometrů severně od Doněcka; nachází se tak v klíčové oblasti pro současné boje v rámci konfliktu na východní Ukrajině.

Vojenský analytik Mikael Valtersson v úterý ohlásil, že během posledních 36 hodin se zhroutila ukrajinská obrana města. „Ruské zisky byly dosud největší v rámci městské oblasti. Ruské síly využívají rozvratu v ukrajinské obraně a pokračují v postupu,“ uvedl analytik na svém účtu platformy X.

Je očekávatelné, že brzy ruská armáda obsadí celou městskou aglomeraci, kde dříve žilo 100 tisíc obyvatel. „Brzy bude celá větší městská oblast Torecku obsazena ruskými silami,“ podotkl analytik.

Ukrajinští obránci opustili své pozice na západě a nyní ustupují severním směrem, což vedlo k rozšíření ukrajinského kotle ve východní části města. Hrozba obklíčení přinutila ukrajinské jednotky stáhnout se z této oblasti. Současně ruské jednotky úspěšně zaútočily v centru města.

Hlavním cílem ruského postupu jsou dle analytika nyní dvě velké terakony ve středu města, které budou klíčové pro získání kontroly nad zbytkem Torecka. Jakmile padnou, budou ruské jednotky schopny snadno obsadit zbývající části města, kde už zůstanou jen menší stavby.

„Je vidět, jak málo toho zůstalo pod ukrajinskou kontrolou. Do konce října bude celá větší torecká oblast v ruských rukou,“ předpověděl analytik Valtersson.

