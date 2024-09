Obrat v Německu? Lídr CDU: Ukrajina nemůže porazit Rusko. Demokracii nevyvezeme

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 3% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 5429 lidí v rozhovoru pro Bild k zahraniční politice zmínil, že bychom měli přijmout, že „ne všichni na světě chtějí naši demokracii a naše tržní hospodářství“.



„A to byla možná chyba v 90. letech a v roce 2000, dokonce i po 11. září, že jsme věřili, že můžeme exportovat demokracii. Ne, nemůžeme,“ pronesl.



Ke konfliktu na Ukrajině podotkl, že je bilance po dvou a půl letech války „hrozná a velmi střízlivá“, avšak už nejde vzít čas zpět. „Řekl jsem to nedávno v Bundestagu. Jednali jsme příliš pozdě a udělali jsme příliš málo,“ kritizoval aktuální velmi zdrženlivou německou politiku podpory pro napadenou zemi.

Vítězství Ukrajiny si dle něj nelze představovat tak, že Kyjev porazí Rusko. „Ukrajina nikdy nemůže porazit Rusko, to nikdy ani nebylo cílem. Pro mě vítězství Ukrajiny znamená, že musí získat zpět suverenitu nad svým vlastním územím. A Rusko musí přestat na tuto zemi útočit. Musíme udělat vše pro to, aby Rusko vidělo pokračování války vojenskou silou jako zbytečné. A k tomu máme ještě daleko,“ zaznělo od německého politika.



Merz v souvislosti se zahraniční politikou zmínil též Izrael a podotkl, že sdílí pohled bývalého izraelského ministra obrany Binjamina Gance na kroky aktuálního premiéra Benjamina Netanjahua.



S Netanjahuem se za posledních 15 měsíců šéf CDU setkal dle svých slov dvakrát v Tel Avivu a měl mu sdělit, že by si měl dávat pozor na ztrátu podpory od svých nejdůležitějších přátel. „Izrael musí být vždy zemí, za kterou máme zvláštní odpovědnost, a to i ze strany Německa, a musíme být vždy připraveni této zemi pomáhat, což neznamená, že přijímáme vše, co vláda dělá, bez kritiky,“ okomentoval náhled Německa na kroky Netanjahuovy vlády.

Nedá se podle něj hovořit o tom, že by aktuálně v Německu explodovala nenávist vůči židům jen v souvislosti s aktuálním děním na Blízkém východě. Ve skutečnosti jsme si „zřejmě neuvědomili, že je v takové míře latentní už dlouho“.



„Myslím, že jsme se dívali jinam, že jsme to neviděli. Musíme těm, kteří to zde praktikují, vyslat velmi jasný signál, že to neakceptujeme. Že nepřijímáme hesla ‚od řeky k moři‘ a další výroky, které zpochybňují existenci Izraele,“ zdůraznil.



Problém s kriminalitou již dle předsedy CDU zašel tak daleko, že mnozí nerespektují ani německé soudy. „Jsem velmi šokován, když vidím, co se někdy děje v německých soudních síních: Například neuznávání a nerespektování soudu,“ pokračoval s dodatkem, že je zřejmě potřeba diskutovat též o hranici věku trestní odpovědnosti.

„Vůbec nerozumím tomu, že se bavíme o volebním právu v 16 letech, ale věk trestní odpovědnosti mladých lidí je mezi 18 a 21 lety,“ netají se politik, že nerozumí, proč se v Německu snižuje volební věk, ale trestní zodpovědnost nikoliv.



A odmítl, že by si dokázal v případě skládání vlády představit jít do koalice se Zelenými. Ti dle Merze selhávají zejména na poli hospodářské politiky, na níž je podle jeho zhodnocení nejhorší „ten neustálý paternalismus a šikana a přístup, kdy se lidem říká, jakými auty smějí jezdit a která topení si musí pořídit“.

