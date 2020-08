Oceňte Salviniho, netrestejte ho! Okamura odevzdal dopis Itálii. Silná sestava. A pozor, překvapení

reklama

„Dopis jsme adresovali předsedkyni italského senátu. Matteo byl vydán italským senátem ke stíhání za to, že jako ministr vnitra bránil nelegálním migrantům v přistání na italské půdě. Hrozí mu za to až 15 let vězení. Je to neuvěřitelné, co se v některých zemích EU děje. Matteo, jsem s tebou a držím palce,“ poznamenal Okamura.

Okamura také sdílel video, kde pronáší slova před italským velvyslanectvím – a to na podporu právě Salviniho. „My to opravdu považujeme, že je to naprosto nepřijatelná záležitost, takže jsme připravili dopis, tady s mým kolegou a poslancem Jaroslavem Foldynou, směrovaný předsedkyni italského senátu, kde se ohrazujeme proti tomuto jednání. Tento dopis předáme teď na italské velvyslanectví, zároveň máme také přichystaný dopis, který bude adresován prezidentu České republiky Miloši Zemanovi, už jsme to na Pražský hrad avizovali. Teď se to ladí, kdy bychom ho předali, protože pan prezident má teď zrovna dovolenou,“ poznamenal Okamura a vyzval Foldynu, aby dopis přečetl. Zároven ocenil, že na setkání rád vidí příznivce z řad novinářů i podporovatelů.

„Vidím tady našeho poslance Jirku Kobzu, vidím tady Lenku Procházkovou a další osobnosti české vlastenecké scény, takže jsem rád, že vás tady všechny vidím,“ sdělil.

Pak se již chopil slov Foldyna a přečetl dopis následujícícho znění:

„Vážená paní předsedkyně. Úvodem nám dovolte, abychom vyjádřili upřímné přátelství k italskému národu, se kterým český národ po tisíciletí sdílí zároveň, a sdílel a tvořil evropskou historii. Je formována kulturou a kulturními kořeny, o nichž dnes můžeme říci, že jsou pro všechny evropské národy společné. Vzájemná provázanost evropských zemí je v současné době umocněna politickým uspořádáním Evropy, z něhož mimo jiné vyplývá, že italská státní hranice je mimo jiné i státní hranicí České republiky. Právě pro tuto skutečnost je jedním z důvodů, proč si nyní dovolujeme vyjádřit své hluboké znepokojení nad rozhodnutím italského orgánu soudně stíhat pana Matteo Salviniho. Máme za to, že ten, kdo se snaží chránit evropskou hranici před vstupem osob, u nichž nás všechny dosavadní zkušenosti nutí předpokládat, že nehodlají akceptovat evropské zvyklosti a kulturu, nemá být trestně stíhán, ale oceněn. V případě pana ministra se pak domníváme, že taková snaha – bránit hranici – je dokonce jeho povinností. Jak už bylo uvedeno, italské státní hranice jsou zároveň hranicemi českými, a proto celou věc není možno považovat pouze za vnitřní záležitost Itálie. Rozhodnutí vystavit trestnímu stíhání pana Matteo Salviniho se neblahým způsobem projeví v bezpečnostní situaci nejen v Itálii, ale i v České republice a dalších evropských zemích. Bude jimi posílena motivace všech, kdo si chtějí jakýmkoliv způsobem vynutit vstup do Evropy a zároveň oslavovat možnost politiků přijímat rozhodnutí, která by tomuto zabránila. V této souvislosti si dovolujeme připomenout, že zajištění bezpečnosti vlastních obyvatel je prvotním důvodem vzniku státu. A proto to musí být základní úlohou státu i dnes. Pokud tedy existují zákony, které snahu o naplnění tohoto úkolu umožňují trestně postihovat, tak se domníváme, že jde o zákony špatné a je potřeba je změnit.“

Závěrem vyzval předsedkyni, aby se všemi dostupnými prostředky pokusila zabránit trestnímu stíhání Mattea Salviniho. „Jsme si vědomi, že k podobnému kroku či krokům je v současné době třeba mít nejen politické schopnosti a vliv, ale především osobní i politickou odvahu. Jsme přesvědčeni, že právě vy jste správným adresátem našeho apelu,“ uzavřel.

Matteo Salvini dle Okamurových slov o jejich aktivitě ví a vítá ji.

Celé znění dopisu:

Vážená paní předsedkyně,

úvodem nám dovolte, abychom vyjádřili upřímné přátelství k italskému národu, se kterým český národ po tisíciletí sdílel, a zároveň tvořil, evropskou historii, jež formovala kulturní kořeny, o nichž dnes můžeme říci, že jsou pro všechny evropské národy společné. Vzájemná provázanost evropských zemí je v současné době umocněna politickým uspořádáním Evropy, z nějž, mimo jiné, vyplývá, že italská státní hranice je zároveň i státní hranicí České republiky. Právě tato skutečnost je jedním z důvodů, proč si nyní dovolujeme vyjádřit své hluboké znepokojení nad rozhodnutím italských orgánů soudně stíhat pana Mattea Salviniho. Máme za to, že ten kdo se snaží chránit evropskou hranici před vstupem osob, u nichž nás všechny dosavadní zkušenosti nutí předpokládat, že nehodlají akceptovat evropské zvyklosti a kulturu, nemá být trestán, ale oceněn. V případě ministra vnitra se pak domníváme, že taková snaha je dokonce jeho povinností.

Jak už bylo uvedeno; italské státní hranice jsou zároveň hranicemi českými, a proto celou věc bohužel není možné považovat pouze za vnitřní záležitost Itálie. Rozhodnutí vystavit trestnímu stíhání pana Mattea Salviniho se neblahým způsobem projeví na bezpečnostní situaci nejen v Itálii, ale také v České republice a dalších evropských zemích. Bude jím posílena motivace všech, kdo si chtějí jakýmkoli způsobem vynutit vstup do Evropy a zároveň oslabena možnost politiků přijímat rozhodnutí, která by tomu mohla zabránit. V této souvislosti si dovolujeme připomenout, že zajištění bezpečí vlastních obyvatel bylo v historii prvotním důvodem vzniku státu, a proto musí být jeho základní úlohou i dnes. Pokud tedy existují zákony, které snahu o naplnění tohoto úkolu umožňují trestně postihovat, tak se domníváme, že jde o zákony špatné a je potřeba je změnit.

Vážená paní předsedkyně, z výše uvedených důvodů si Vás dovolujeme s nejvyšší naléhavostí požádat, abyste se pokusila všemi dostupnými prostředky zabránit trestnímu stíhání pana Mattea Salviniho. Jsme si vědomi faktu, že k podobnému kroku, či krokům je v současné době potřeba nejen politických schopností a vlivu, ale především osobní i politické odvahy. Jsme proto přesvědčeni, že právě Vy, jste správným adresátem našeho apelu.

S úctou,

Tomio Okamura – místopředseda PSP ČR

Jaroslav Foldyna – poslanec PSP ČR

