Očkování proti covidu a porodnost! Matematik skládá dohromady šokující data

V Česku se rodí čím dál méně dětí. Může za to společenský tlak, který upřednostňuje kariéru před rodinou, feminismus, vyšší moc? Matematik, analytik Tomáš Fürst vidí viníka jasně a dokládá to důkazy. Za sníženou porodnost může očkování proti covidu. Počet narozených dětí se viditelně snižuje u naočkovaných žen; u nenaočkovaných žen je porodnost na stejných číslech, jako před covidem. Tomáš Fürst vyzývá média, aby otevřela oči a aby začala psát o realitě. Ke stejnému vyzývá i „odborníky“ ze státem placeného institutu SYRI, který má pátrání po pravdě a realitě i ve stanovách.

Tomáš Fürst vystudoval matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, momentálně pracuje na Katedře matematické analýzy a aplikací matematiky Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se také zpracováním dat a strojovým učením. Je pevnou součástí Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS), odborného sdružení specialistů, kteří od počátku covidových opatření polemizovali na odborné úrovni s drtivě převažujícím přístupem k řešení.

Seznam Zprávy publikovaly rozhovor s demografkou Jitkou Slabou, která působí i v institutu SYRI. Rozhovor publikovaly pod odvážným titulkem Dětí se narodilo méně. Lze v tom ale vidět i pozitiva, říká odbornice. Jaká pozitiva to mou být? Například to, že když je méně dětí, uvolní se tak do budoucna místa ve školách a školkách. Byla v rozhovoru zmínka o očkování proti covidu? Nikoliv.

„Jitka Slabá v rozhovoru říká, že vlastně není jasné, proč k tomu došlo. To je docela posun od minulosti, kdy české demografky bez uzardění tvrdily, že pokles je zcela vysvětlen změnami v demografickém složení populace a zejména tím, že rok 2021 byl z hlediska plodnosti rekordní. České ženy si tedy nějaké děti ,předrodily‘, a proto je v následujících letech pozorován pokles,“ napsal k tomu Tomáš Fürst.

Na tvrdých číslech pak čteme údaje, že od roku 2006 se v České republice narodilo ročně vždy dalece přes sto tisíc dětí. V roce 2023, v prvním pocovidovém roce, se narodilo 92 tisíc dětí. Tedy přišlo skokové snížení porodnosti o 10 %.

Demografky a socioložky ze SYRI za vydatné podpory médií marně pátrají po důvodech citelně snížené porodnosti, Tomáš Fürst ukazuje data, která získal na základě zákona o přístupu k informacím z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). A předložil výsledky. „V první polovině roku 2021 očkované matky počaly dramaticky méně těhotenství, než by odpovídalo jejich zlomku v populaci. Ovšem i poté, co se podíl očkovaných žen v plodném věku koncem roku 2021 stabilizoval někde kolem 2/3, byl počet vzniklých těhotenství u očkovaných žen výrazně nižší než u žen neočkovaných,“ dokládá matematik na údajích z ÚZIS.

Pak si matematik všímá přímé souvislosti mezi časem očkování a poklesem porodnosti, kdy dokládá, že porodnost začala klesat od devátého měsíce po jeho masové aplikace například na Hlavním nádraží Praha nebo v obchodních centrech. „Pokles počtu narozených dětí navíc nastal asi devět měsíců poté, co rychle vzrostl podíl očkovaných žen v plodném věku. Jen v průběhu května 2021 se naočkovala čtvrtina sledované populace žen ve věku 18 až 39 let. Ještě k tomu je podobný pokles porodnosti vidět v mnoha okolních státech,“ dokládá matematik.

„S plným vědomím závažnosti následujících řádků však prohlašujeme, že výše uvedené analýzy ukazují ve prospěch hypotézy, že očkování proti covidu má příčinnou souvislost s poklesem plodnosti českých žen,“ píše na závěr Tomáš Fürst. A udivuje se, že taková zjištění, nebo i jen podezření, by měla vést k tomu, aby se otevřely datové sady, které by byly poskytnuty odborníkům i veřejnosti k posouzení. Už jen proto, aby se předešlo, nebo potvrdilo, to, co tvrdí SMIS. Média by měla uplatňovat svá práva na informace a nezkreslené je ukazovat veřejnosti. Místo toho předstíráme, že podobná cesta uvažování je toxická.

Tomáš Fürst upozorňuje i na to, že na základě poznaného bychom měli další očkování pozastavit a do objasnění všech skutečností neaplikovat. „Ve společnosti, která se řídí rozumem, by toto zjištění mělo vést k otevření datových sad, které jsou potřebné k detailní analýze tohoto problému. Do té doby, než bude prodiskutován a bude stanoveno, jakou měrou se vakcinace na podporodnosti podílela, by mělo dojít k zrušení doporučení očkovat proti covidu ženy v plodném věku,“ uzavírá Tomáš Fürst

