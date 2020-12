Očkovat na covid se nedám! Klaus sezval přátele: Výživný průběh akce

„Nevidím důvod, proč bych se nechal očkovat,“ řekl bývalý prezident Václav Klaus na představení své nové knihy Karanténa 2.0 v prostorách svého institutu. Nenechal se prý nikdy očkovat ani proti klasické chřipce a nemá důvod to dělat ani v případě této „zvláštnější chřipky“. Klaus kritizoval i některé „experty“ a pustil se do šéfa lékařské komory Kubka, který je podle něho učebnicovým zlem.

Bývalý prezident Václav Klaus v sídle svého institutu na pražské Hanspaulce ve středu dopoledne představil novou knihu Karanténa 2.0, která reaguje na aktuální vývoj v souvislosti s pokračujícími vládními restrikcemi, které mají dle slov jejích autorů zamezit šíření nákazy koronavirem. Klaus se od počátku krize řadí mezi odpůrce razantních opatření, možná dokonce stojí v čele tohoto názorového tábora.

Obsah nové knihy již z části představily ParlamentníListy.cz v pondělí. Na pulty českých knihkupectví míří nová kniha bývalého prezidenta Václava Klause Karanténa 2.0. Během prvního lockdownu na jaře, kdy vláda uzavřela ekonomiku a stát v důsledku šíření nového typu koronaviru vydal Institut Václava Klause (IVK) publikaci Karanténa s podtitulem „Přežije naše svoboda éru pandemie?“ Současné pokračování nese podtitul „Svět už není kulatý“ (VÍCE ZDE).

Křest knihy bývalé hlavy státu uvedl ředitel Institutu Václava Klause a někdejší prezidentský kancléř Jiří Weigl. V úvodu zdůraznil, že jde o soukromou akci, která se koná na soukromém pozemku, která se navíc koná ve venkovním prostředí. „Tudíž vám všem pokud budete dodržovat dvoumetrové rozestupy, na což velmi silně apeluji (což hosty hlasitě rozesmálo, pozn. red), tak můžete strávit tuto příjemnou chvíli na zdravém vzduchu bez roušek. Vidím, že valná většina z vás konzumujete a dokonce lehce alkoholické nápoje, což je na soukromém pozemku a soukromé akci možné, takže roušky používat nemusíte. Tím jsem zarámoval zvláštní charakter nejen této akce, ale i doby, ve které žijeme. Ta je charakterizována fenoménem nemoci zvané zvláštním jménem covid-19,“ sdělil doktor Weigl.

Hosté byli naladěni na stejné vlně a sklenku sektu si většina z nich, snad kromě těch co dorazili autem, vychutnala. Mezi pozvanými byl například profesor, elitní lékař a vakcinolog Jiří Beran, šéf stomatologické komory docent Roman Šmucler, režisér Jiří Strach, proděkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze docent Miroslav Ševčík. Nechyběl pochopitelně i celý tým spolupracovníků Institutu Václava Klause jako Ladislav Jakl, Petr Hájek, Ivo Strejček, Michal Semín, Tomáš Břicháček či Jindřich Forejt a další.

Václav Klaus a Jiří Weigl mluví o nové knize. Foto: Radim Panenka

Weigl doplnil, že epidemie poznamenala celý letošní rok a většinu obyvatel země. „Mnozí z nás se domníváme, že jde pouze o začátek. To, co prožíváme a co se na nás valí ze všech stran a omezuje naši svobodu, pouze začíná. Tato epidemie otevírá novou neblahou etapu v dějinách lidstva i naší země. Proto se jí náš institut od první chvíli věnuje. Usilovně se tomu věnuje především předseda naší správní rady pan prezident Václav Klaus,“ doplnil Jiří Weigl a zdůraznil, že institut hned na jaře přišel s publikací Karanténa a nyní tato práce pokračuje autorskou knihou Václava Klause, kterému předal slovo.

Podle exprezidenta Klause jsme se posunuli od covidu ke kovidismu a ve světě se něco fundamentálně změnilo, což ilustruje původně neplánovaný „podnázev“ knihy „Svět už není kulatý“. „Kovidismus je větší zlo, větší hrůza a větší nebezpečí pro nás všechny. Tato knížka se posouvá od medicínského hlediska k tomu dalšímu, politickému. Všechno to ovlivnilo způsob myšlení a uvažování. Strach, který byl záměrně vyvolán a je nepřetržitě neustále živen, ovlivnil myšlení a vyvolal úzkost lidí. Tomuto fenoménu jsme se my ekonomové v minulosti moc nevěnovali, ale je to naprosto zásadní. Je vidět, jak se společnost nechá snadno vylekat. Neodvážil bych se sledovat televizi. Naštěstí jen v autě si občas zapnu ČT24, mou oblíbenou značku, “řekl Klaus v nadsázce.

„Dnes jsem si opět ráno cestou v autě televizi pustil a viděl jsem záběr na jehlu zabodávanou do paže člověka. To je hlavní pocit, který mám z té naší televize,“ charakterizoval Klaus způsob, jakým ČT o tématu informuje.

Konstatoval, že on sám ani jeho institut není hlavním bojovníkem proti konkrétním osobám ve vládě. „Vládu viníme jenom přiměřeným a přirozeným způsobem, ale viníme i další subjekty kromě vlády. Viníme hlásnou troubu v podobě médií, která zveličují všechno, co se děje. Klademe si otázku, jakou roli sehrává medicínská obec a nemyslím tím denně pečlivě pracující pány doktory a sestřičky. Myslím tím jejich mluvčí a některé představitele, z nichž prezident lékařské komory je učebnicovým zlem dnešní doby a stává se symbolem toho nesmyslného dívání se na svět, který tato skupina lidí předvádí. Odmítáme také, aby politika rezignovala na svou zásadní funkci a předala politickou moc do rukou skupiny tzv. expertů, kteří se sami vybrali k tomu, aby mluvili jménem lékařské obce a dalších odborníků,“ kritizoval bývalý prezident.

„Nevěřím dnešnímu PSU, což je naprostá hříčka, která se s námi hraje tímto ukazatelem. Ten je zneužíván, ač je naprosto nesmyslný. PES je nesmysl, absurdita a snůška věcí, které nejsou sečítatelné. Je to sčítání hrušek s jablky. Jak se tam všechno sečítá, jaké se těm věcem dávají nám neznámé váhy, to je nedůstojná věc,“ konstatoval.

Následovalo několik novinářských dotazů. Včetně toho, jak exprezident prožije Vánoce. „V souladu s dnešním režimem bych měl říct, že Vánoce prožiju v roušce, ve skafandru, nebudu vycházet z místnosti a budu si dávat maximální pozor, aby mě nikdo nenakazil. To je taková režimově a politicky korektní odpověď, “reagoval Klaus s tím, že testování na koronavirus není testováním, zda je člověk zdráv či nemocen. „Je to testování na přítomnost nějakého ždibíčku jednoho viru, který se jmenuje SARS-CoV-2 a není to žádný výrok o nemoci covid-19, jestli tomu laicky dobře rozumím. Někteří odborníci se ale tváří, že tomuto malému rozdílu nerozumí. Jestli nám pánové ve vedení státu dovolí, doufám, že budu bez roušky a bez helmy lyžovat,“ doplnil exprezident Klaus.

Odmítl rovněž, že by měl v plánu se nechat očkovat některou z vakcín proti koronaviru. „Nikdy jsem se nenechal očkovat proti normální chřipce a nevidím sebemenší důvod, abych se nechal očkovat proti zvláštnější chřipce, kterou je právě tato. Nemám o to sebemenší zájem. Mám ovšem hrůzu, že politici celého světa s námi budou hrát zlou hru a budou očkováním podmiňovat zbytek našich životů. To ale máte smůlu vy, co jste tady, já už to ve svém věku dožiju i bez toho,“ sdělil.

Závěrem se bývalá hlava státu vyjádřila i k údajné pokutě tří tisíc korun, která měla být vyměřena za nenošení roušky na Národní třídě během připomínky svátku 17. listopadu.

„Abych mohl eventuálně zaplatit nějakou pokutu, musí mi být udělena a musí mi to být sděleno. Nic z toho se nestalo. Jedna varianta je, že jde od začátku o fake news, kterou si vymyslelo nějaké médium, asi Česká televize. Tím pádem nevidím důvod, proč bych na fake news reagoval,“ prozradil Václav Klaus.

Během sledování covidových dat se podle jeho slov prokazuje jedna zásadní věc. „Covid žije svým vlastním životem, ať dělají státy cokoliv ze svých opatření. Žádná korelace mezi tím nebyla nalezena,“ dodal exprezident na křtu své nové knihy na hanspaulském zámečku.

Václav Klaus podepisuje svou knihu profesoru Jiřímu Beranovi. Foto: Radim Panenka

Slavnostní přípitek na závěr. Vánoční party prý nebude, nejspíš ani ilegální. Foto: Radim Panenka

