Od Pavla Šafra: Česká společnost je prohnilá. Zase na sebe práskáme úřadům

Babiš všem sliboval, že po vítězství hnutí ANO ve volbách bude v Česku líp. Ale podle Viléma Bessera neříkal pravdu. Je to prý spíš naopak. Babiš v lidech povzbudil jejich horší stránky a učí lidi udávat. Když má soused auto, které my si nemůžeme dovolit, zaručeně si na něj nakradl a bude dobře ho nahlásit berňáku. Když má soused lepší svatbu než my, šup, pošleme na něj Finanční správu ČR. Vítejte v Babišově Česku.

Publicista Vilém Besser má za to, že vláda Andreje Babiše (ANO) Česku škodí. Mimo jiné tím, že v občanech této země probouzí jejich temnější stránky. Třeba chuť udat souseda, protože se nám zdá, že se má moc dobře. Chuť souseda udat a zavařit mu, tu v nás podle Bessera probudil Babiš. Jako spolupracovník komunistické Státní bezpečnosti měl prý sám s udáváním zkušenosti.

Tyto zkušenosti podle Bessera přetavil v politickou praxi, když prosazoval EET. Nemáte rádi vedlejší hospodu? Udejte tamního číšníka, že vám nevydal účtenku. Daňaři už to majiteli restaurace vytmaví za vás. Babiš tedy podle Bessera se svou udavačkou strategií v podstatě uspěl.

„Znovu se tak ukázalo, jak je část naší společnosti prohnilá. ... Kde se však v lidech bere tahle touha někomu uškodit? Mají ji v sobě zakořeněnou již z dob komunismu a předává se z generace na generaci. V době, kdy se ovšem toto jednání nebralo za samozřejmé, temná stránka byla na chvíli upozaděna. S nástupem ministra, nyní premiéra, který má tendence na každého mít složku, aby ji mohl použít k jeho vydírání či diskreditaci, však chuť si ‚zaudávat‘ opět nabírá na síle," napsal komentátor na serveru Forum24.cz

Pokud o tom někdo pochybuje, může se podívat na to, jak si finanční úřednici vzali na paškál svatby a zajímají se o to, jestli svatebčané nebo jejich obsluha neokradli stát na daních. Zajímají se prý, což je podle Bessera zcela nepřijatelné, i o svatební hostiny, které se pořádají doma. Stojí proto za to zamyslet se nad tím, jak z těchto udavačských časů vybřednout. Důležitý krok Besser vidí ve změně vlády. „Beze změny ve vládnoucích strukturách se nic nezmění a temná strana síly bude do budoucna pouze sílit,“ uzavřel varovně publicista.

