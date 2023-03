Odborář Dufek na Václaváku přiložil pod kotel: Když to nejde po dobrým, tak to půjde po zlým

Češi rádi říkají, když to nejde po dobrým, půjde to po zlým, burácel odborář Bohumír Dufek na demonstraci strany PRO na Václavském náměstí. "Naše trpělivost dochází vrcholu, přichází náš čas," sdělil Dufek s tím, že tuto republiku je nutné zachránit.

"Nejste lhostejní k tomu, co se v této zemi děje. Proto vám za to musím upřímně poděkovat. Jsem přesvědčen, že společně si pomůžeme a vytáhneme tuto republiku z toho dezolátního stavu. Podívejte se, jak nám neustále vštěpovali, že Senát je demokracie, že to je pojistka. Senát ukázal svoji tvář, že to je jenom trafika a koryta pro stranické funkcionáře. Já jsem přesvědčen, že musí nastat doba, že přestanou žvanit ty své nesmysly, které tento národ nechce poslouchat. Musíme ten humus zlikvidovat, protože toho vláda zneužívá," sdělil odborář Bohumír Dufek. "Až vyhrajeme volby, tak všechno změníme. Nepodpoříme žádnou korespondenční volbu a podpoříme jednotný hlas občanů. Nikdo nemá právo nám brát náš stát. Nikdo nemá právo zneužívat politické funkce. Dovolím si tady říct, že máme svoje idey, máme program, víme, jak na to a věřím, že to společně dokážeme," poznamenal dále Dufek.

"Podívejte se, jak to vypadá v naší republice. Skopčáci skoupili všechny firmy a dneska nám diktují. Na druhé straně vysávají naši republiku jako pijavice, podívejte se, jak to vypadá, kolik peněz tady zůstane a jak si žijí naši občané. Nejsme občané druhé kategorie," sdělil Dufek.

"Jsem přesvědčen, že se dá všechno zachránit, jednoznačně vyhranými volbami. Ten parlament, který tam máte, ten už se není schopen vůbec vzpamatovat, a proto budeme muset sáhnout i k nátlakovým akcím a hledat určitou alternativu. Oni neustále říkají, že nic neznamenáme, ale já se vás ptám: Chceme nátlakové akce?" ptal se Dufek a dav odpovídal, že ano.

"Jsem přesvědčen, že je potřeba přitvrdit," řekl Dufek. "Z našich kapes tahají jenom peníze a lžou," dodal. "Kalousek nás ožebračil o 130 milionů. To byly ty peníze, které dneska chybí na důchodovou reformu. My nechceme drahé zahraniční potraviny," pokračoval ve svém projevu Dufek a varoval supermarkety, že dojde k blokádě jejich skladů. "A uvidíme, kdo to vydrží, jestli oni nebo my. Češi rádi říkají, když to nejde po dobrým, půjde to po zlým," řekl.

"Nebudeme se nechávat tlačit do kouta a dělat ze sebe žebráky Evropy. Ptám se vás: Budeme blokovat ministerstva? Zablokujeme parlament a Senát? Zablokujeme i vládu?" ptal se Dufek a lidé odpovídali ano. "Já nechci demisi, já chci předčasné volby," opakoval dále Dufek. "Slibuji, že vás dotáhneme až do parlamentu," řekl závěrem.

