Odborník rozbil covid. Je potřeba přestat lhát! A ta čísla nově nakažených... Vše jinak

Imunolog Jiří Šinkora tvrdí, že když necháme po světě běhat očkované, kteří šíří infekci, budou čísla stoupat. Zároveň dodal, že očkování zkrátka chrání jen částečně, riziková skupina by se podle toho měla chovat, což on nevnímá, že by se tak dělo. Uvedl to v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

Imunolog Jiří Šinkora v rozhovoru mimo jiné zhodnotil rychlost šíření epidemie. Stojí si stále za tím, že jde o normální hodnoty, jak uvedl před několika dny? „Když se podíváte do okolních zemí a všude po světě, tak ta podzimní vlna přišla všude. Respirační onemocnění se v tomto období velice rychle šíří. My ho sledujeme velice citlivou technikou, která dokáže odhalit jednu molekulu mRNA toho viru v nosní sliznici, tak celkem logicky ho nacházíme všude," sdělil Šinkora.

Následně se vyjádřil k pojmu „nově nakažení“. „Já nejsem nově nakažený a jsem také doma v karanténě. Jsou to lidé, kteří s tím virem přišli do styku a jsou imunní, ale ten virus v nich chvilku žije. Nemám žádné příznaky,“ bránil se označení, že v Česku je více než 22 tisíc nově nakažených.

Podle Šinkory by se v současné době mělo přestat rozlišovat mezi očkovanými a neočkovanými z hlediska toho, jak jsou testovaní a jak jsou informovaní. „O desítkách očkovaných, kteří jsou nyní v karanténě nebo jsou nyní PCR pozitivní, a tito lidé si myslí, že jsou neinfekční a virus vesele roznášejí dále. To byla asi největší chyba. To znamená, že když necháte skupinu lidí, kteří mohou infikovat své spoluobčany, běhat po světě a bez jakýchkoliv opatření, testů je necháte žít normální život, tak samozřejmě ta infekce se šíří,“ míní Šinkora.

Co se týče opatření, vnímá, že nejde o politické rozhodnutí. „Je to na epidemiolozích. My nejsme jediná země ve střední Evropě, která má vlnu podzimní. Podívejte se do Německa, do Rakouska, myslím si, že nemůžeme říct, že by tyto země postupovaly nějak iracionálně, a přesto se tomu nevyhnuly. Je to běžné. Je důležité, kolik lidí je v nemocnicích, kolik lidí je včas léčeno, a uvidíme nakonec, kolik lidí zemře,“ zmínil Šinkora.

„Lockdown neočkovaných nemá žádný smysl, pokud nezamknete i očkované, kteří ten virus šíří taky. Tady je potřeba informovat lidi o tom, jaká je situace, přestat lhát, že očkování dělá z lidí naprosto bezpečné jedince, a hlavně se soustředit na tu rizikovou skupinu, vysvětlit těm seniorům, že očkování jim může pomoct, a pokud se mu vyhnou, tak sami riskují a mají osud ve svých rukou,“ dodal Šinkora, že lockdown společnosti si však asi nemůžeme již dovolit – zvláště tedy zamčení škol. „To je obětování mladé generace jenom tomu, že jsme nedokázali přesvědčit rizikovou skupinu, aby se chránila. A ona se nechrání,“ sdělil Šinkora. „Mnoho seniorů si zkrátka hraje, jako kdyby tady žádný covid nebyl. A pokud se, nezlobte se na mě, vymlouvají na to, že jsou očkovaní, tak se podívejte, kolik očkovaných končí na jednotkách intenzivní péče. Očkování chrání jen částečně,“ zakončil Šinkora.

