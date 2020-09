Ohrožoval cestující! Bez roušky. Proto s ním flákli o zem. Pražská policie vyvolala peklo

Metro zůstalo jediným z dopravních prostředků, kde povinnost mít roušku vydržela i přes prázdniny. S příchodem podzimu se povinnost nosit roušku vrátila i do pozemní veřejné dopravy, v metru zůstala. A zřejmě se i zostřila. To na vlastní kůži pocítil muž, který se kvůli chybějící roušce dostal do konfliktu s městskou policií. Skončil na zemi, v poutech a následně na policejní služebně. Dle Městské policie Praha byl zákrok profesionální a podle zákona. Muž prý „nezodpovědným chováním“ ohrožoval ostatní cestující.

reklama

Jestli mají cestující správně zakrytá ústa a nos, kontroluje v metru městská policie. Většinu situací prý řeší strážníci domluvou. „Jde spíše o případy, kdy si lidé neuvědomí, že v metru musí roušku mít, nebo opatření ignorují. Denně hlídky městské policie zjistí v průměru 55 případů porušení tohoto nařízení,“ uvedla vedoucí Kanceláře ředitele městské policie Praha v červenci.

Anketa Bojíte se COVIDu-19? (Ptáme se od 16.9.2020) Ano 37% Ne 63% hlasovalo: 1455 lidí

„Domluva“ zřejmě nestačila muži, který se v pátek 4. září vydal do metra na stanici Florenc, a to bez roušky. Přítomná hlídka městských strážníků se o něj začala zajímat. Ze sestříhaného videa je vidět pouze to, že muž strážcům zákona ukazoval jízdenku, pak se posadil mezi další čekající, přitom se se strážníky bavil a živě gestikuloval. Sestříhaný záběr pak ukazuje, že muž znovu vstal, ale když se chtěl znovu posadit, strážník na něj použil „hmaty a chvaty“, nasadil pouta a muž byl odveden na služebnu. Jaká slova mezi hlídkou a mužem padla, však ze záznamu slyšet není.

Dle Městské policie, která video zveřejnila, muž bez zakrytých dýchacích cest „na výzvy strážníků k jejich zakrytí a prokázání totožnosti nereagoval. Navíc agresivně gestikuloval. Během dalších více něž pěti minut neuposlechl jakékoliv zákonné výzvy zakročujících strážníků. To ani poté, co byla použita opakovaná výzva s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků.“

„V okamžiku, kdy začal stupňovat svoji agresivitu, nezbylo, než použít donucovacích prostředků v podobě hmatů a chvatů. Nakonec došlo také k přiložení pout. Poté, co se hlídka přesvědčila, zda muž není ozbrojen, byl předveden na místní oddělení Policie ČR,“ dodává Městská policie s tím, že přestupkem se bude zabývat správní orgán. V souvislosti s tím žádají městští policisté veřejnost, aby dodržovala mimořádná opatření a nařízení. „Ušetříte si zbytečné starosti a neohrozíte nikoho dalšího včetně nás,“ vzkazují.

Video z incidentu se šíří po sociálních sítích a u příspěvku Městské policie už se sešlo velké množství reakcí. Zatím ho dle statistik vidělo 150 tisíc lidí, nasbíralo 4100 komentářů. Má 1500 „lajků“ z toho ovšem více než polovina je nesouhlasná.

Na komentáře a kritiku si MP Praha už také pořídila univerzální odpověď. „Řídíme se platnými a účinnými právními předpisy, které jsou platné a účinné do doby, než je případně zruší soud. Zákony, vyhlášky, mimořádná opatření a nařízená nevymýšlíme, ale máme povinnost dohlížet na jejich dodržování. Navíc situace není nikterak příznivá, jen za včerejší den byl v Praze zaznamenán historicky nejvyšší denní nárůst počtu nových případů osob pozitivních na COVID-19, a to + 372. V celé ČR to bylo + 1.677 případů. Mnohé země EU včetně Slovenska nás zařadily mezi rizikové země. Je to prostě naše práce, která spočívá v ochraně těch zodpovědných, kterých je naštěstí naprostá většina, před těmi nezodpovědnými. Pokud by dotyčný respektoval opakované a zákonné výzvy (minimálně k prokázání totožnosti) zakročujících strážníků, nic z toho, co následovalo, by se nestalo.“

„Zákrok byl profesionální a v souladu se zákonem. Dotyčný svým nezodpovědným chováním ohrožoval ostatní cestující (kteří se sami proti tomu ohrazovali a děkovali strážníkům za pomoc), a odmítal uposlechnout veškeré zákonné a opakované výzvy,“ reaguje pak městská policie na osočení z agresivity.

Dodejme, že za svou, dle některých až příliš horlivou práci byla pražská městská policie kritizována už v minulosti, například když strážník vlepil facku devatenáctileté dívce, která mu odmlouvala. Což vzbudilo vlnu nevole a od jednoho programátora si pak městští strážníci vysloužili přezdívku „městapo“.

Psali jsme: „Ty zm*de, stav se za mnou.“ Městapo. Praha v ohni kvůli VIDEU facky kvůli roušce. Radši nečíst

Psali jsme: Budou o vás vědět: EU zapnula společné sledování osob ohledně COVIDu-19. Česko se účastní Zvládáme, oznámil Adam Vojtěch. A zažil nehodu Promořovat nemůžeme. Nevíme, co všechno virus způsobuje, říká Prymulův nástupce Šedo Vakcína všem až za čtyři roky. Je jasné, co dělat, říká expert

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.