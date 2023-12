Okamura o Trumpovi a Ukrajině. Topkař se ušklíbal

reklama

Šéf hnutí SPD hovořil o tom, že Evropská unie rozhodně nebude ta, kdo zahájí mírová jednání. „Válka na Ukrajině je geopolitický souboj mezi USA a Ruskem,“ zdůraznil.

Připomněl postoj Donalda Trumpa, který může být zásadní. „Samozřejmě, kandidát na amerického prezidenta Donald Trump velice správně říká, a doufám, že to tak bude, že ve chvíli, kdy vyhraje volby, skončí ten konflikt než dojde do Bílého domu,“ pokračoval Okamura.

USA si jsou podle jeho slov vědomy, že jim konflikt na Ukrajině už nemá co dát. „Takže už od toho postupně ustupují, váhají. To je ta světová realita. Není to o tom, jestli jsme pro někoho. Problém je, že Evropě ujíždí vlak. Tady je prstenec kolem Evropy, obrací se proti Evropě, spojují se proti nám a my se dostáváme na chvost,“ poznamenal Okamura.

Podle Jakoba je v tuto chvíli uzavírání mírové dohody naivní představa. „Pokud Západ nebude dodržovat sankce, pokud nebude pomáhat Ukrajině, tak míru dosaženo nebude. Pokud se budeme projevovat jako slabí a Ukrajině nebudeme pomáhat, tak ji odevzdáme Putinovi. To je naprosto nepřijatelné,“ vyjevil Jakob. A že Ukrajinu je potřeba dál vojensky, finančně a humanitárně podporovat.

Okamura sdělil, že nemá obavy, že pokud Putin na Ukrajině dosáhne svého, zda bude postupovat dál. „Z toho obavu opravdu nemám,“ řekl bez váhání a připomněl, že není ani proruský, ani proamerický. „Neupínejme se k Bruselu jako tahle Fialova vláda,“ řekl, že v tomto ohledu je český kabinet příliš servilní. Nutné je hájit naši suverenitu.

„Jsme proevropští a proameričtí,“ řekl Jakob.

Okamura poznamenal, že i SPD je hnutí proevropské. „Naopak Evropská unie je protievropská,“ zdůraznil.

Ke slovům Jakoba o tom, že jsou proameričtí, Okamura připomněl svou podporu Trumpovi: „Byl jsem jediný český politik, kdo otevřeně podpořil Donalda Trumpa předtím, než kandidoval na prezidenta, a uspěl.“

A nato se Jakob jakoby ušklíbnul. „To o něčem svědčí,“ podotkl k Okamurově podpoře Trumpa v prezidentských volbách.

„Já se za to nestydím! Podporoval jsem demokraticky zvoleného amerického prezidenta,“ konstatoval Tomio Okamura.

