Okamura otočil: Vláda s podporou SPD, padlo po jednání s Babišem. A nejen to

Ve středu se sešel předseda SPD Tomio Okamura s premiérem Andrejem Babišem. Podle informací, které zveřejnila Česká televize, by SPD byla ochotna tolerovat vládu odborníků.

Podle webu ČT24.cz Okamura vyjádřil představu, že by SPD tolerovala vládu odborníků, ve které by „v otázce programu nahradila sociální demokraty“.

„Já jsem okamžitě využil toho prostoru, protože vidím, že ve vládě je určité pnutí,“ cituje web České televize samotného Okamuru. Jeho cílem je prý prosazení progamu SPD a tomu odpovídají i jeho požadavky.

Premiér podle Okamury projevil ochotu se o jeho návrhu řešení bavit, dokonce jej vyzval, ať na něm začne pracovat. „Výsledkem toho jednání je, že mi pan premiér říkal, abych připravil nějaké klíčové programové body, které si myslíme, že by bylo dobré prosadit. A že bychom se o tom mohli příští týden pobavit,“ sdělil předseda SPD.

Okamura se v úterý přidal k poslancům Demokratického bloku a Pirátům, kteří vyzvali premiéra Babiše k odstoupení a začali sbírat podpisy poslanců pod žádost o vyslovení nedůvěry vládě. Na tomto archu stojí také podpis předsedy strany SPD Tomia Okamury, který v Aréně vysvětlil postoj své strany. „My chceme o nedůvěře vlády hlasovat, ale ze zcela jiného důvodu. Chceme vyměnit ČSSD, být ve vládě a prosazovat náš program,“ uvedl. Vyjádření po schůzce s Babišem naznačilo, jakou podobu by toto „prosazování programu“ mohlo mít.

Některé voliče Okamurova společná tiskovka s Petrem Fialou, Jiřím Pospíšilem, Pavlem Bělobrádkem, Vítem Rakušanem a Ivanem Bartošem překvapila a Okamura čelil i na sociálních sítích velké kritice. „Pokud podpoříte pád vlády v období, kdy má ČR odstoupit od globálního paktu o migraci, nepočítejte v předčasných volbách s mým hlasem. Získá jej hnutí ANO,“ psali mu jeho dosavadní sympatizanti. Dočíst se mohl i to, že je „Babišovo svržení v zájmu těch multikulturních fanatiků z dementního bloku a Pirátů“.

Okamura i další poslanci SPD to vysvětlovali tak, že Babišova vláda koná v rozporu s programem SPD, která ji nepodpořila ani při žádosti o důvěru po jmenování.

Hayato Okamura v noci odhaloval zákulisí

O případné roli Tomia Okamury už v nočních hodinách spekuloval jeho bratr Hayato Okamura, několikanásobný neúspěšný kandidát KDU- ČSL. Ten se rozepsal o tom, co podle něj vede jeho bratra.

Naznačil, že hlavním zájmem je odstranění vlády ANO a ČSSD, která je „přes všechny vady na kráse proevropská“. Má to dělat v koordinaci s prezidentem Zemanem a „kremelským emisarem na Pražském hradě Martinem Nejedlým“.

„Tomiova SPD ráda pomůže s pádem přes všechny velké vady na kráse proevropské vlády, aby uvolnila cestu prezidentovi Zemanovi a jeho prokremelskému okruhu pro jmenování vlády podle svého gusta,“ rozkryl Hayato Okamura celý plánovaný manévr.

My nestojíme o žádná korýtka. Musí skončit to, jak Babiš prosazuje program ČSSD

Po jednání s Babišem Tomio Okamura vystoupil na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně, kde před novináři vysvětloval, že současné chování není žádným zvratem, ale pouhým naplněním toho, co SPD prosazuje dobrovolně.

Chování SPD podle něj vychází z usnesení jejího jarního sjezdu, podle kterého se má snažit hledat způsoby, jak prosazovat své programové priority.

Okamura zdůraznil, že SPD chce tlačit na to, aby kauza Čapího hnízda, která pronásleduje premiéra Babiše, byla konečně vyřešena. „My nechceme být součástí žádné vlády, kde je člověk, který má nedořešené kauzy,“ řekl Okamura kategoricky.

Na druhou stranu SPD chce prosazovat svůj program. K Okamurově názoru prý přispělo i chování opozice. Předseda SPD v úterý vystoupil společně se zástupci dalších opozičních stran a byla to prý zkušenost, která ho znechutila. „Pětiprocentní strany se tu cpaly k pultíku tak, že jsem se ani nemohl vyjádřit,“ popsal s tím, že měl z jejich chování pocit neskutečné trapnosti. A protože mu nebylo umožněno promluvit, objevily se následně různé dezinterpretace a výklady, které nebyly pravdivé.

Přesto chce Svoboda a přímá demokracie hlasovat o nedůvěře současné Babišově vládě a chce jí vyslovit nedůvěru. Důvody, proč SPD chce vyslovit nedůvěru vládě, jsou podle Okamury programové. „My nechceme, aby tu Andrej Babiš prosazoval program ČSSD, jako to dělá dnes“. Jmenoval například zvyšování platů politikům, vysílání bojových misí do zahraničí, zvyšování příspěvků neziskovým organizacím, nebo zvyšování neadresných příspěvků pro nepřizpůsobivé. „To je normální program ČSSD, co dnes prosazuje Andrej Babiš,“ rozčiloval se.

Proto SPD chce současné vládě vyslovit nedůvěru, jak deklarovala už v úterý, a až poté hledat nové řešení.

Redaktorka SeznamZprávy.cz, který spustil nejnovější vývoj, se pak Okamury ptala, zda mu tedy nevadí nové skutečnosti v kauze Čapí hnízdo. Okamura jí připomněl, že i všechny další sněmovní strany, včetně ODS, s hnutím ANO bez problémů spolupracují. „Místopředseda Sněmovny Petr Fiala z ODS byl zvolen hlasy ANO. Tak, když mu tak vadí, ať rezignuje“.

„My nepotřebujeme vstupovat do vlády, my o žádná korýtka neusilujeme,“ řekl také rozpálený Okamura novinářům.

SPD prý skutečně jde o program. „Nám jde o to, aby na prvním místě byli pracující a slušní lidé,“ shrnul tento program.

Na závěr ještě Okamura doplnil, že na schůzku pozval premiér Babiš jeho, ne naopak.

autor: Jakub Vosáhlo