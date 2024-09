Okamura s Foldynou na slavnostech chmele. „Topoř“ Pospíšil a Černochová v maskáčích

„Lidi už nemají peníze…,“ bylo slyšet ze všech stran. A Okamura na to: „Hlavně jděte k volbám… A děkuju za podporu.“

„Německé firmy tady platí méně než u sebe…,“ postěžoval si další občan ve středním věku.

Našinci ostrouhají

„Od ročníku 1966 zase budou zvyšovat hranici odchodu do důchodu,“ konstatoval Okamura. „A ti, co jsou narozeni později, tak to je neomezený odchod do důchodu. Teď na podzim se to bude prosazovat ve Sněmovně, takže já zase budu obstruovat, budu tomu bránit, protože to mne tedy rozčiluje. Nebudu mlčet!“

„Loni si tato koalice odhlasovala zvýšení platů politiků, my jako SPD jsme byli proti a samozřejmě mně to zamítli. Tahle koalice je tak nenasytná, chrochtají u koryt a pak to dávají ještě někde na Ukrajince. A daň z nemovitosti, to jsou svině. Je to ze zdaněných peněz, a ještě vás okrádají dál. To jsou zloději hrozný. Kdyby to dávali na zdravotnictví, aby byl dostupný třeba ortoped nebo pediatr, aby byl přidán důchod, byly levnější potraviny. Tak to bych třeba skousl. Ale že to rozkradou a pořád zvyšují daně. Vždyť oni letos vyberou o sto miliard víc a Ukrajincům pošlou 122 miliard! Jsou to zaprodanci. Jde o to, aby se tady vedlo lépe, aby si lidé mohli bez problémů nakupovat,“ pokračoval dále Okamura. Nebylo chvíle, aby se nezastavil, potřásl si rukou, zapózoval na fotku.

„Tady, když řeknete něco proti Ukrajině, tak jste hned proputinovsky orientovaný,“ pokračoval dále předseda SPD za přikyvování místních. „Je to opravdu hrozné…,“ souhlasil postarší pán.

„A teď ještě udělali státní dluhopisy, do roku 2050. Třicet pět let! To mi bude 80 let, nevím, zda se toho dožiji a budeme tady sanovat škody po téhle vládě,“ zhrozil se Okamura.

„Američanům jsme slíbili, že budeme od nich brát zbraně, a to ještě nebyla válka na Ukrajině,“ odpovídal. „V Žatci jsou na městě tři zastupitelé SPD, ale jsou v opozici,“ uvedl.

„Já sem chodím pravidelně, ne jako ostatní politici, protože to tu mám rád a mám tady vzpomínky na dětství,“ vyznal se Okamura skupince místních, sedících na jedné z mnoha zcela zaplněných předzahrádek.

Kdo se bojí…?

Jaroslav Foldyna pak dodal: „Je třeba, aby politici chodili mezi lidi. My jsme tady na slavnostech dočesné každý rok. Když se politik chová racionálně jako okolní lidi, mluví s nimi otevřeně, ne pokrytecky, ne politicky korektně, ale tak, jak to ve skutečnosti je, tak to ti lidé ocení a člověk se nemusí bát mezi ně chodit. Jestli jsou politici, kteří chtějí mluvit jen politicky korektně a chodit za nimi jen před volbami, tak chápu, že se bojí jít na takovéto zaplněné náměstí. A to je rozdíl mezi námi, SPD, a pětikoalicí.“

A k maskáčům dodal: „To vymyslela Černochová a její company. Oni mají úděsný strach z reality. Veřejnost je naštvaná a oni mají strach, že se budou více organizovat. Je to nesmysl. Aby mně někdo zakazoval, co jsem si legálně koupil, to je nesmysl. Rozumím, jestli mají strach z nějakých paramilitantních skupin, tak tomu rozumím. Ať tedy řeší je a nechají veřejnost na pokoji,“ okomentoval plány resortu obrany Foldyna.

Okamura připomněl svoji návštěvu v Zakarpatí: „Podívejte, ještě nedávno si Rusíni stěžovali, jak se k nim na Ukrajině chovají. Já měl na besedách plné tři sály. Nemohli mít svoji národnost, a to bylo i u Rusů, a pak se nedivme, že to takhle dopadlo. V Čechách by to nebylo možné, my jsme tady demokratičtí. Ať si tady menšina udělá, co potřebuje. Je německá škola v Praze, máme tu anglickou školu.“

„Je třeba sociální smír,“ konstatoval dále Okamura.

Jeden člověk na něj z davu kolemjdoucích vyhrkl, že jej nepodporuje. „Tak si volte Piráty nebo topku,“ odvětil Okamura.

„K předvolební kampani a zvláště pak k billboardům varoval: „Já už si nebudu brát servítky. Pospíšil, ten neúspěšný politik z TOP 09 od Pekarové? Že jsme řekli a napsali pravdu? Oni si odsouhlasí migrační pakt, tak ať si kvičí. To je jejich kampaň, desítky oznámení na nás. Kdysi mne také poplivali, zleva, zprava a také nic nebylo. A při práci našich soudů…,“ mávl rukou.

Končíme!

„Pětikoalice a Fialova vláda rozkrádají republiku, zvyšují daně. Co se týká cen energií, okradly i mne. Rakušané si berou z burzy tu nejlevnější variantu a tady? A mohlo to být za třetinové ceny! Jsou horší než komend, kteří se báli posílat víc peněz do zahraničí. Je třeba to s nimi ukončit, vyměnit. Kdo kdy viděl, aby pracující střední třída si nemohla pořádně nakoupit? Dali jsme si do nákupního košíku, co jsme chtěli, na co jsme měli chuť, a dneska si už vybíráme. Kam nás to přivedli? Co to znamená, že pracující člověk nemá peníze a rozmýšlí se, co pořídí, co bude jíst a dělat? To je vrchol. Musíme to okamžitě otočit, to je prostě neodpustitelné. Oni se mě snaží kriminalizovat, podávají trestní oznámení, ale mají stejně smůlu,“ vysvětloval Tomio Okamura.

„A ty korespondenční volby? Jak to, že budou volit ti, kteří tady ani nežijí, nerozumějí tady tomu. Nežijí tu dlouhodobě a jsou právě naladěni na tu pětikoalici. Čtou jen Seznam Zprávy a dívají se na internetu na Českou televizi. A ty lžou. Přemluvte proto své přátele a spolupracovníky a jděte k volbám,“ apeloval na místní Okamura.

Pro ParlamentníListy.cz pak uvedl: „Já sem jezdím každý rok, protože jsem chodil do základky v nedalekém Krásném Dvoře, protože jsem vyrůstal v dětském domově v Mašťově u Podbořan. A lidi to vědí. Já jsem byl tak malý, že si to tu moc nepamatuju. To bylo v roce 1978, 1979, a to jsem chodil do druhé třídy. Vloni mě tady oslovila jakási paní, že je moje spolužačka. Takže to je úžasné, po takové době.“

„Ocenili, že pro ně pracujeme. Měli jsme tu vynikající výsledek v komunálních volbách, ale přesto jsme zůstali v opozici. Po celou dobu návštěvy eviduji obrovskou nespokojenost s Fialovou vládou. Lidé nám vyjadřují velikou podporu, přijdou k volbám a chtějí změnu. Ta hlavní zpráva je, že je Fialova vláda okrádá, že je pro ně neúnosné, aby se zvyšovaly daně a peníze se posílaly někam do ciziny. SPD má jasný program – český občan na prvním místě, vrátíme peníze našim občanům a zajistíme jim dobrou životní úroveň,“ konstatoval už ve večerních hodinách při návštěvě žatecké dočesné Tomio Okamura.