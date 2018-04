Okamurovo hnutí jsou neonacisti. A proč o vládě s Babišem vyjednává i Hašek? Dienstbier se rozčiloval v rádiu

Dienstbier má za to, že by v jednáních s ANO měla ČSSD prosadit maximum programu, pokud možno i v oblasti daní, čehož zatím dosaženo nebylo. Nebyla nalezena ani shoda na tom, kolik ministerstev by ČSSD měla mít. Sociální demokraté požadují pět resortů, premiér Andrej Babiš nabízí čtyři křesla. A největší problém prý je, že je Babiš trestně stíhaným politikem. „Já to považuji za velký pokles politické kultury, když někdo trestně stíhaný může být premiérem v demisi,“ zlobil se Dienstbier.

Pokud by ČSSD vstoupila do vlády, měla by si jasně říci, že to není žádná velká šance na restart, ale spíš veliká oběť. „To není příležitost. To je oběť. A musí to být vyváženo, tak aby byla tato oběť odpovídajícím způsobem vyvážena, k čemuž patří i politická kultura,“ uvedl Dienstbier.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Jiří Dienstbier, ml. ČSSD

Senátor za ČSSD

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pro mě jediným řešením, o kterém má smysl se bavit, je, že trestně stíhaná osoba, tedy Andrej Babiš, ve vládě nebude,“ zdůraznil. A pokud už se toto nedaří, tak by ČSSD měla kontrolovat ministerstva, kterých se trestní stíhání premiéra Babiše dotýká. A když se ani to nepodaří, měla by ČSSD trvat na tom, aby tyto resorty ovládly skutečně nezávislé osobnosti. Je vidět, že oněch slabých míst v jednáních o koalici je poměrně hodně. Pokud Babiš na nic z toho nepřistoupí, měla by ČSSD skončit v opozici. Babiš se pak může opřít o komunisty a hnutí SPD Tomia Okamury. Toto hnutí označil Dienstbier za neonacistické. Spolupráce s neonacisty nepostaví Andreje Babiše do dobrého světla na mezinárodní scéně. Toho si je Babiš dobře vědom. A proto jedná s ČSSD.

Senátor ostře odsoudil také návrh zákona SPD o obecném referendu. Tento návrh považuje za zcela nesmyslný, protože při jeho přijetí hrozí, že bychom hlasovali o příliš mnoha věcech. Dienstbier zdůraznil, že jsme republikou, která se v první řadě opírá o zastupitelskou demokracii a referenda mají být jen jejím doplňkem.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiše koaliční smlouva nezajímá, je přesvědčen Dienstbier

Dienstbier nevěří, že nějaká koaliční smlouva ČSSD pomůže v ochraně zájmů republiky a sociálně slabších občanů proti Andreji Babišovi. Když byl Dienstbier ještě členem vlády, slýchal od svého tehdejšího kolegy Babiše, že považuje koaliční smlouvu za nesmysl.

„On řekl, že to nečetl a že to jsou nesmysly, které ho nezajímají. Takže já nemám důvěru k tomu, že by to fungovalo,“ upozornil Dienstbier. Jakmile jednou Babiš dostane důvěru, může se obracet na SPD Tomia Okamury a komunisty. To je důvod, proč bude Dienstbier hlasovat proti vstupu ČSSD do vlády.

V opozici bude mít sociální demokracie více možností postavit se znovu na nohy. ČSSD přece byla nejsilnější vládní stranou, ale v posledních volbách dostala jen 7,3 procenta. „Něco bylo špatně, my si to musíme dobře promyslet, dobře si vydefinovat ty priority, se kterými budeme lidi oslovovat,“ řekl Dienstbier. „I my jsme nabízeli řadu nedůvěryhodných politiků,“ dodal varovně.

K dovršení všeho zlého se Dienstbierovi nelíbí, že o vládě s Andrejem Babišem vyjednává i Michal Hašek. Jako by snad ČSSD zapomněla, co se dělo v roce 2013.

Psali jsme: Ľuboš Blaha: Britům nezbývá než říct „sorry, Rusko“. I historky o vesmírných ještěrech jsou lepší než ta se Skripalem Petr Kolář vypustil tyto informace: Pokyn k likvidaci Skripala vzešel zřejmě přímo od Putina. A Zeman? Naši spojenci ho mají za exota V lednu a únoru o azyl v ČR požádalo 262 cizinců Čeští politici by v kauze novičok měli postupovat jednotně, žádá Senát

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp