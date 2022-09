Olizování zlatokopek v klubu. Orbán je Havel. Babiš ráno boural Sněmovnu

reklama

Šéf hnutí ANO u řečnického pultíku začal lehce smířlivě. Ale jen v prvních pár vteřinách.

„Chtěl bych dodatečně blahopřát premiérovi k včerejším narozeninám. Hlavně zdraví. A taky mu přeju, aby neakceptoval ty lži, které mu jeho okolí podsouvá. Já bohužel mám taky narozeniny, ale v mém věku už se to neslaví. Tak děkuju všem, kteří mi píšete, snad vám odpovím, a děkuji všem svým kolegům,“ začal bývalý předseda vlády.

Poté se zastal poslanců ANO. Premiér Petr Fiala totiž na jednání Sněmovny řekl, že Česko bohužel v dnešních krizových časech nemá konstruktivní opozici. Babiš má naopak za to, že poslanci ANO jsou velmi konstruktivní opozici, která neobstruuje. „My bychom tady ještě mohli mluvit týden,“ varoval všechny Babiš. „A jsem taky rád, že ministr zemědělství konečně něco řekl. Teda on neřekl nic. Ale promluvil. To bylo velké vítězství,“ smál se Babiš.

„Já jsem přesvědčen, že vláda má agenturu, která je cvičí, co mají říkat. Já znám tu agenturu. Co tady zaznělo. Každý ministr tady asi mluvil o Babišovi. Ta fascinace Babišem, ta je neuvěřitelná. Všechno je Babiš. A on pan premiér začal s tím, že jsem konečně přišel do práce,“ zaznělo od Babiše.

Fiala totiž připomínal, že Babiš jako poslanec místo projednávání zákonů ve Sněmovně jezdí po Česku za svým obytňákem, od kterého promlouvá k lidem.

„Ale já jsem celkem pracovitý člověk. Naše vláda měla jednání v pondělí, ale vy jste to zrušili a dali jste si to na středu, abyste nám sebrali prostor ve Sněmovně. Já chápu, že vy, který jste z Moravy, tak jste v pondělí, v úterý i v pátek doma. Já jsem od 16. května objel 205 míst a jen na Moravě jsem mluvil k deseti tisícům lidem. Jen v Ostravě jich přišlo tisíc,“ vysvětloval Babiš od pultíku.

Jedním dechem dodal, že nechápe, proč by měl sedět ve Sněmovně, když pirát Jakub Michálek vyčítá Tomio Okamurovi, že má vířivku a Tomio Okamura na oplátku Michálkovi vypráví, čím se živí jeho žena.

„A tohle já bych měl poslouchat? To je moje práce? Pane premiére, já mluvím s lidmi, zkuste to taky. Já to dělám od roku 2013. Tak to zkuste taky. Ale ne tak, že si někam svoláte své příznivce, dejte si inzerát, ale na blind. A uvidíte,“ doporučil Babiš Fialovi.

Premiérovi sdělil, že když je opravdu potřeba, tak ve Sněmovně je.

„Když Alenka (Schillerová) zavelí, že je potřeba, abych tady byl, tak já jsem tady mluvil, dneska mluvím zase a myslím, že si lidé zapamatují, co tady řeknu,“ přislíbil Babiš, který ve své promluvě zmínil i jméno předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO.

„Potom pan premiér říká, že se chci vymluvit a zakrýt své osobní problémy. Jaké já mám osobní problémy? On pan premiér zná moji rodinu, jaké já mám problémy? To myslíte Čapí hnízdo? Tady na ten soud já se těším, protože se konečně ukáže, jak funguje tady ten polistopadový kartel,“ dal se slyšet Babiš.

Podle jeho názoru je celá kauza Čapí hnízdo vylhaná. „Paní Pekarová už před volbami říkala, že patřím do vězení. Milion chvilek nenávisti pak říkal, že patřím do vězení. A není tohle nátlak na justici? Tak si všichni poslechněte, co budu říkat před soudem,“ žádal všechny Babiš s tím, že na Čapím hnízdě je zaměstnáno 90 lidí a na celou farmu se pořád chodí dívat občané.

„Takže my jsme se tady nesešli kvůli tomuhle, ale kvůli tomu, že vy jste neschopná vláda a pro lidi neděláte nic," soptil šéf hnutí ANO.

Odmítl také, že by hrál roli v kauze praní špinavých peněz. Francouzské úřady se zabývají Babišovým nákupem nemovitostí ve Francii. „Já jsem jediný politik v této zemi, který ukázal svá daňová přiznání od roku 1996 až do roku 2016. Myslíte si, že Le Monde, který patří člověku, se kterým si tykáte, že to zveřejnili jen tak?“ pokračoval Babiš s poukazem na to, že francouzský deník Le Monde spoluvlastní český miliardář Daniel Křetínský.

Odmítl, že by mu šlo o rozvrat společnosti a že se dere zpět k moci, jak to naznačuje současná vláda. Odmítl také, že by selhal při vyjednávání Green Dealu, jak naznačuje současná vláda. Fiala podle něj v Evropském parlamentu seděl jen jako zmoklé kuře a nehájil zájmy Česka. Zájmy Česka podle Babiše hájí europoslanci jako například Dita Charanzová. „Taxonomie není váš úspěch. Je to úspěch české diplomacie. Je to úspěch naší vlády,“ hřímal Babiš.

„Potom ten covid, no to je neuvěřitelné. Kdo vám to píše? Vy jste měli covid? Vy jste neměli nic. Já jsem na Slovensku sehnal Paxlovid. Ten váš neschopný ministr (Vlastimil Válek z TOP 09) nesehnal nic. Přitom je to lék, který někteří potřebují,“ zaznělo od Babiše.

Hned poté vládu obvinil, že lže o výdajích na obranu a zdůrazňoval, že pokud někdo nastartoval výdaje na obranu, byl to jeho vládní kolega Lubomír Metnar.

Zmínil i skutečnost, že Polsko snížilo DPH u potravin na nulu. Česká vláda to neudělala. Tím se Babiš snažil doložit, že kabinet Petra Fialy nedělá pro lidi nic.

„Já myslím, že vy jste ta nejprolhanější vláda, co jsme tady zažili,“ křičel do mikrofonu Babiš.

Poté věnoval pozornost slovům ministra zahraničí Jana Lipavského, který prohlásil, že Maďarsko se vydalo jinou než zcela demokratickou cestou a že Babiš se nechal Viktorem Orbánem vodit. „Vy jste tady celou noc napadali Maďarsko, které nám posílalo ventilátory. Vy máte dělat ekonomickou diplomacii, ale vy o tom nevíte nic. Vy umíte jen demagogicky žvanit o Ukrajině. Tady paní Pekarová říkala, že Maďaři nemají volit Viktora Orbána. Víte vy vůbec, kdo je Viktor Orbán? Že to je maďarský Havel? Nevíte!“ soptil šéf hnutí ANO, který oznámil, že Orbána na jednání ostatní poslouchají, protože jde o zkušeného politika.

Na paškál si vzal i ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), kterého nařkl, že „olizoval zlatokopky“.

„Vrchol vaší kariéry, pane ministře, je, jak jste se rozvášnil na diskotéce v Českých Budějovicích. Byl jste na večírku v klubu v Maxim – dle svědectví očitých svědků strávil opilý Jurečka na baru v obložení tamních klubových zlatokopek, které na veřejnosti neváhal olizovat,“ pravil Babiš s tím, že tuto informaci našel na facebooku.

