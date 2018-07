Ombudsmanka Šabatová: Napadají mě a urážejí. V Ústí Romové neseženou levný byt, jiní lidé ano

Šabatová se vyjádřila také k tomu, že poslanci minulý týden projednávali výroční zprávu o činnosti jejího úřadu. Poslanec Václav Klaus mladší (ODS) ji při té příležitosti označil za extremistku. Šéf SPD Tomio Okamura ji pak nařkl z toho, že prosazuje pouze práva menšin. Sama Šabatová pak uvedla, že je velmi spokojená s tím, jak jednání Sněmovny dopadlo.

„Ta vyjádření jsou takový kolorit. Pan Okamura takto vystupuje každý rok. Letos poprvé na něj několik poslanců – a to z více stran – zareagovalo kriticky. To považuji za pozitivní,“ sdělila Šabatová.

Poznamenala také to, že je patrné, že se jako ombudsmanka věnuje všem skupinám. „Každý bude jednou starý. Velmi mnoho lidí může být nemocných nebo může mít postižení. Polovinu společnosti tvoří ženy. Každý může mít konflikt se sousedem, který vznikne v důsledku nečinnosti stavebního úřadu. Každý může mít nějaký problém s finančním úřadem, s matričním úřadem, s vyřizováním příspěvku na péči… Téměř každý se může dostat do zařízení sociálních služeb nebo do léčebny dlouhodobě nemocných,“ sdělila.

Původní text ZDE.

Šabatová v minulých dnech rovněž dostala nejvyšší francouzské vyznamenání, Řád čestné legie. Jak podotkla, dostala jej za celoživotní úsilí o ochranu lidských práv a připravenost je znovu prosazovat. „Může se zdát, že zatímco před listopadem to byl problém, dnes už to rizika nepřináší. Ono to nepřináší stejná rizika, ale přináší to například to, že vás někteří napadají a urážejí. Což se dá samozřejmě zvládnout, ale není to nic příjemného,“ poznamenala také Šabatová.

Oblast lidských práv je podle jejích slov nekonečný cíl. „Nikdy nebudete mít ideální společnost a pořád je dobré mít citlivost a dívat se kolem sebe, jak se lidi mají, jestli nemůžeme něco zlepšit. Určitě můžu říct, že politické svobody jsou v podstatě naplňovány a je možné je realizovat. Myslím si, že pokud jde o sociální a osobnostní práva, pořád je možné hodně zlepšit,“ dodala. Zmínila pak nejen zákon o sociálním bydlení, ale i zákon o oddlužení. Ona sama podporuje i zákon pro podporu manželství homosexuálních párů.

A co téma nesnášenlivosti k Romům? To podle Šabatové tady bylo vždycky. „Diskriminace a nevraživost tu vždycky byly poměrně vysoké. Vyšší než v některých jiných zemích. Nevím přesně, proč to tak je,“ poznamenala Šabatová.

Závěrečnou otázku k vládě Andreje Babiše (ANO), jež bude podporovaná komunisty, si dovolila neodpovědět. „Ombudsman by se k politickým otázkám neměl vyjadřovat,“ řekla.

autor: vef