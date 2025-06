„Vůně zděšení.“ Polsko v šoku. Hledá se viník prohry liberálního kandidáta

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7557 lidí

Server polského listu Gazeta Wyborcza upozornil, že volební účast ve druhém kole přesáhla 71,5 procenta hlasů. Východ Polska podpořil Nawrockého, západ Polska Rafala Trzaskowského.

Počet neplatných hlasů byl 189 294, z toho 101 845 kvůli označení „X“ vedle jmen obou kandidátů a 87 449 kvůli absenci označení „X“ vedle jména kteréhokoli kandidáta, uvedl Sylwester Marciniak, předseda Národní volební komise.

Předseda polského Sejmu, dolní komory polského parlamentu, Szymon Holownia, člen momentálně vládnoucí koalice, již Nawrockému pogratuloval k vítězství.

„Gratuluji, pane prezidente. Máte před sebou jednu základní výzvu: Napravit Polsko, které bylo rozerváno na dvě poloviny. Kéž do Polska přinesete mír, ne pomstu,“ napsal Szymon Holownia.

„V polské zahraniční politice, když je u moci pravice, zaujímá Litva důležitější místo,“ upozornil politolog Andrzej Pukszto z Univerzity Vytautase Magnuse v Kaunasu. „Liberálové (v Polsku), zejména Občanská platforma, se zaměřují na velké aktéry evropské politické scény: Německo, Francii, a tyto menší sousedy, menší aktéry, ignorují,“ rozvedl myšlenku litevský politolog.

Dodal, že „PiS a její vůdci se snaží opřít o střední a východní Evropu“. Podle Pukszty je Nawrockého vítězství dobrou zprávou i pro litevské Poláky. „Ve vizích polské pravice je vždy více prostoru pro otázky Poláků v zahraničí, pro polskou diasporu, než ve vizích liberálních politiků,“ řekl.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v pondělí ráno poblahopřála Karolu Nawrockému.

„V našem společenství míru, demokracie a hodnot jsme všichni silnější. Pracujme tedy na zajištění bezpečnosti a prosperity našeho společného domova,“ napsala na platformě X.

