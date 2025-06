Fiala, Stanjura a Rakušan věděli? Bomba ze SOCDEM k Blažkovi

Představitelé Sociální demokracie v čele s Janou Maláčovou a Lubomírem Zaorálkem definitivně utnuli spekulace o tom, v jaké podobě se bude na podzim SOCDEM účastnit sněmovních voleb. Strana rozhodla, že bude kandidovat samostatně. Vyloučené prý není to, že by se na jejich kandidátku mohla přidat Přísaha Roberta Šlachty.

„Po řadě konzultací jsme se v SOCDEM rozhodli kandidovat samostatně na kandidátkách Sociální demokracie, neboť chceme jít do voleb s neředěným levicovým programem. V tuto chvíli jsme v Česku jediná autentická levicová politická strana,” řekla v pondělí odpoledne médiím Maláčová.

Podle jejích slov s kolegy objeli celou republiku a absolvovali virtuální referenda. “Všichni říkali, že nemají žádnou normální stranu, která by každý týden neměnila svůj názor. My to můžeme nabídnout. Neexistuje žádná strana kromě nás, která by měla tak detailní politický program. Největším tématem současnosti jsou mzdy a pracovní podmínky. Největší zločin této vlády je, že nás ve vší tichosti obrali o 40 procent kupní síly bez jakéhokoli protestu a zaznamenání,” zdůraznila předsedkyně SOCDEM.

“Přes 300 tisíc domácností je závislých na dávkách na bydlení, bez kterých by nepřežily a skončily by pod mostem. Ve mzdách nás předběhlo i Polsko. Je velká škoda, že v českém politickém prostoru zcela utichla debata o tom, zda si všichni Češi zaslouží pět týdnů dovolené, nemluvě o směšné výši mezd, které rodiny neuživí,” dodala Jana Maláčová s tím, že lidé mají strach z budoucnosti.

Statutární místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek se pozastavil především nad aktuální kauzou kolem přijetí miliardy korun v bitcoinech ze strany ministerstva spravedlnosti. Podle Zaorálka nejde v kauze pouze o ministra Blažka, který již ohlásil rezignaci.

“Je to zcela zlomová událost na české politické scéně. Ty peníze nemohlo ministerstvo přijmout bez vědomí ministra financí, ministra vnitra a premiéra. To je nepředstavitelné a nemožné. Nelze to vyřešit pouhou rezignací ministra Blažka. Tato operace musela být někým schválena. Ve vládě to nefunguje tak, že si ministr někde sežene miliardu a vylepší tím rozpočet ministerstva, takhle to nelze. Říkám s absolutní jistotou, že premiér o tom musel vědět,” sdělil na základě svých zkušeností o fungování vlády Zaorálek.