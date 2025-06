Fico a Cirkus Fiala. Máme unikátní foto

V minulém týdnu spatřila světlo světa kniha Cirkus Fiala, která podrobně pojednává o čtyřletém fungování vlády Petra Fialy a detailně rozebírá zvláště skutečnosti, které sice dosud veřejnosti nebyly známé, ale měly na fungování státu zásadní vliv. „Kniha čtenářům ukazuje, co se dělo za kulisami,“ popsal nedávno obsah publikace exprezident Miloš Zeman.

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7931 lidí

Nyní knihu získal i slovenský premiér Robert Fico a též slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Cirkus Fiala oba vysocí slovenští politici obdrželi jako dar od bývalého prezidenta republiky Miloše Zemana, který se o víkendu v Bratislavě účastnil konference o česko-slovenských vztazích, kterou organizoval spolek Svatopluk.

Snímky z průběhu konference ukazují, že si premiér Fico knihy zvláště cení. Po setkání se Zemanem ji totiž nesvěřil někomu ze svého početného doprovodu, ale po celou dobu ji pečlivě nosil v ruce a s knihou rovněž odcházel do auta.

Slovenský premiér do knihy přispěl rozhovorem, ve kterém ostře zkritizoval zpřetrhání tradičních společných jednání vlády Česka a Slovenska.

„Sám pan premiér Fiala říká, že jsou vztahy mezi Slováky a Čechy postavené na vzájemné důvěře. Tak ať je prosím nepoškozuje tím, že bude říkat nepravdy. Nebo ať přijede do Bratislavy, sedne si se mnou ke stolu a můžeme si to všechno vyříkat,“ uvedl do knihy Cirkus Fiala premiér Fico. „Nezasahuji do suverénních vnitřních záležitostí bratrské České republiky. Ale to, že pan premiér Fiala neříká pravdu, přehlížet nemohu,“ řekl mimo jiné Robert Fico.

Slovenský ministr vnitra a šéf strany Hlas Matúš Šutaj Eštok přebírá od prezidenta Zemana knihu Cirkus Fiala

Knihu obdržel též slovenský exprezident Ivan Gašparovič