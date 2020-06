On ho snad udusil sám Trump? Zlo kolem rasových bouří v USA. Ondřej Neff a Miroslav Macek proti proudu

Ve více než sedmi desítkách měst Spojených států zuří nepokoje. Dochází k rabování, hoří auta. Černošská aktivistka Tamika Mallory v projevu k demonstrantům řekla, že za rabování nesou odpovědnost úřady, protože nepomáhají frustrovaným Afroameričanům a pak to takhle dopadá. Publicista Ondřej Neff a spolu s ním i glosátor veřejného dění Miroslav Macek to vidí trochu jinak.

Ve Spojených státech musí řešit další velký problém. Po hrubém zacházené ze strany policistů zemřel v USA George Floyd. Svět obletělo video, kde Floyd leží na zemi a prosí policisty, aby ho nechali nadechnout, že se mu po jejich tvrdém zákroku nedostává kyslíku.

V ulicích více než sedmi desítek amerických měst to vyvolalo bouři. Lidé vyrazili do ulic a původně mírné, i když hlasité protesty se na několika místech zvrhly v rabování. Prezident Spojených států vystoupil v televizi a dal jasně najevo, že když pořádek v ulicích neobnoví guvernéři jednotlivých států, zařídí to sám s pomocí armády.

A Ondřej Neff na tomto prohlášení nevidí nic zvláštního. Amerického prezidenta se důrazně zastal proti všem lidem, kteří mají pocit, že na George Floyda snad zaklekl sám Trump.

„Dnes jsem poslouchal v rádiu rozhorleného českého amerikanistu, dle hlasu mladého věku. Z toho, co říkal, plynulo, že pana Floyda zaklekl a udusil Donald Trump. Opravdu nejsem amerikanista, nicméně jaksi tuším, jak to ve světě chodí, a ten politický osten trčí z aféry jako šídlo z pytle,“ napsal Neff na serveru Neviditelný pes.

Požádal všechny občany, aby se naučili respektovat výsledky demokratických voleb.

„Je zjevné, že ve Státech, nejen ve Státech, u nás je to taky tak, hodně oslabil princip, na kterém demokracie stojí: proběhnou volby a ti, co prohráli, výsledek respektují a v příštích volbách se pokusí prohru napravit. Dnes je to jinak a je to jako v Somálsku, kde strana, která prohrála, vtrhne do ulic s mačetami a podřezává stoupence vítězné strany. Tady zatím mačety nepoužíváme, jinak ale všechno ostatní ano. Jenže dmychání do ohně je nebezpečné, ono se snadno stane, že oheň blafne a sežehne i toho dmychajícího,“ varoval důrazně čtenáře publicista.

Stomatolog, publicista, překladatel, politický komentátor, po sametové revoluci československý politik za Občanské fórum, později spoluzakladatel Občanské demokratické strany a její místopředseda Miroslav Macek se obává, že to celé může skončit občanskou válkou.

„Rabování, žhářství, ničení cizího majetku, násilnosti, to vše, co se nyní děje v USA prý mají na svědomí otroctví, rasová segregace, sociální vyloučení, špatné vzdělání, nezaměstnanost, atd., atd., ale nikdy soužití více ras s rozdílnými kulturami a životními postoji na jednom území. Určitě si proto přečtěte něco z dějin Libérie, kam odešly tisíce bývalých otroků z USA a založili tam ‚svobodný‘ stát – je to velmi poučné čtení. Nejhorší na celé situaci je, že nemá žádné praktické řešení a v toku času povede k občanské válce,“ vyjádřil obavy Macek.

Libérii založili černošští američtí přistěhovalci v polovině 19. století, ale od počátku museli řešit spory s původními obyvateli západoafrického státu, který má dnes přibližně 3,5 milionu obyvatel. V 90. letech 20. století země prošla hned dvěma občanskými válkami. V roce 2005 tam prezidentské volby vyhrála Ellen Johnson-Sirleaf a stala se vůbec první ženou-prezidentkou na africkém kontinentu.

