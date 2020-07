Ondřej Hejma a Xaver o Witowské z ČT. Na tenkém ledě. Zas bude zle

Komentátorem Podtrženo sečteno byl tentokrát zpěvák a novinář Ondřej Hejma. Okomentoval mladého aktivistu Sturma, „Pochopil, že když se stane aktivistou, tak bude v balíku,“ prohlásil. A rýpl si, že na magistrátu jsou „vyrostlí Sturmové“. Dotkl se i referenda v Rusku. A na závěr s Xaverem řešili Světlanu Witowskou a Václava Moravce. „Představte si, že by se jednoho dne zjistilo, že pan Moravec má za partnerku nějakou političku z TOPky třeba,“ nadhodil Xaver a Hejma se obával, že by Witowská mohla v ČT „pohonit Koněva“.

reklama

Xaver začal svým počinem, tedy rozhovorem s mladým aktivistou Milionu chvilek Radoslavem Sturmem, ve kterém novopečený člen ODS chválil Petra Fialu a Miroslava Kalouska a odhalil svou ambici stát se poslancem. Anketa Vadí vám, že vláda plánuje schodek rozpočtu 500 miliard? Vadí 62% Nevadí 38% hlasovalo: 1413 lidí

Hejma mínil, že to, co Sturm říkal, zajímavé nebylo a odmítl, že by něco z toho byla pravda. „Já jsem si z toho vzal jinou věc. Totiž že tenhle člověk, to je prototyp nové profese, která tady u nás vzniká. A to je aktivista,“ dodal a zmínil, že Sturm absolvoval základní školu, střední školu, maturoval a nyní hledá, co bude dělat. „Nechce se mu se něco učit, nějaké řemeslo. Pochopil, že když se stane aktivistou, tak bude v balíku. Protože aktivismus je dnes velice výnosná profese,“ tvrdil Hejma a dodal, že pořád není jasné, kolik vybral spolek Milion chvilek pro demokracii, ale odhadl, že by se mohlo jednat až o stamilionovou částku.

„A on to potom vidí, vidí ty jejich regionální pobočky a říká si, to je prima, tak já to jdu dělat, budu vydělávat, nemusím nic umět, jde o to být dostatečně loajální a dostatečně drzej a to bohatě stačí,“ odhadl Sturma komentátor.

Psali jsme: „Maturitu jste udělal?“ „O tom nechci mluvit.“ Mladík z ODS a Milionu chvilek uctil Kalouska. Xavera obdaroval, že ten jen koukal

Že některá tvrzení Sturm nedokázal obhájit, zdůvodnil Hejma tím, že aktivista je ještě nevzdělaný a nezkušený. Ale to se podle něho vylepší. „Naivní, naprosto nepopsaný kus papíru, do kterého se teď bude vkládat, ty guruové tam budou vkládat ty myšlenky, jako že Fiala a Kalousek nechtějí moc, kdepak oni, ty dva zvlášť ne. Jsou to příšerný bláboly,“ zhodnotil Hejma a opět trval na tom, že ze Sturma bude profesionální aktivista. „To jsou všichni ti aktivisti, ať jsou zelení, ať jsou genderoví, ať jsou MeeToo, ať jsou nevím co. Prostě je to parazitismus dnešní doby, který je ovšem výborně financovaný,“ hodnotil Ondřej Hejma.

Psali jsme: Dominik Hašek už nejde na koncert Jarka Nohavici. Proč? Začalo to černochy Má viset? Zbořil ODS za Pavla Novotného: Vám se to říká snadno, ale... Německo vládne EU: Migranty přijmete! Postaráme se, vzkázalo i Česku. Je VIDEO Čunek a Romové: Omluvu z EU nečekám. Ale věc má nečekaný vývoj

Na závěr chtěl moderátor ocenit odvahu aktivisty ze Šumperka, že přišel do studia. „Ale to je ono, jak jsem říkal, musí být dostatečně drzej, dostatečně arogantní. Všimněte si, ten jeho majstrštyk přišel na závěr, když vám ve studiu XTV, v jámě lvové, Xaverově doupěti, vám vmetl do obličeje citát Václava Havla. To byla rána, co? To byla pecka. To jste se otřásl v základech, Xavere,“ ironizoval komentátor, ale pak upřímně přiznal, že sledovat rozhovor bylo smutné. „Jestli tohle je mladá generace nebo alespoň její část, tak to je opravdu smutné, pokud tohle jsou ty pracovní příležitosti, které vyhledávají, tak to je špatný,“ shledal komentátor k prvnímu tématu. Xaver ještě doplnil, že na rozhovor se ozvala spousta dalších mladých lidí, které bude do studia zvát. Ale Hejma doplnil, že by měli pro vyvážení pozvat i starší ročníky.

Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Dále Xaver Veselý zmínil rozpory uvnitř koalice na pražském magistrátu a Hejma mínil, že „takhle to vypadá, když Sturmové dorostou“ a stanou se z nich funkcionáři, kteří dle něj nechtějí nic dělat, ale jen opakovat „vyřčené pravdy“. Ale protože už jde o velké peníze, tak proti sobě intrikují a sestavují „tajné posudky“. Doplnil, že tyto strany už nemají ani názvy, které by dávaly smysl. Piráti by se podle něho už mohli jmenovat Zloději či Vrazi a Hejmovi se ani nezamlouvaly názvy Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu. Výjimku podle něj ovšem tvoří Hana Marvanová, která za sebou má nějakou kariéru. „Ale zapadla mezi ně, bohužel, velmi dobře,“ zkonstatoval komentátor.

A opět si do magistrátu rýpl za neschopnost postavit Pražský okruh. „Já jsem dnes jel pod Barrandovským mostem. To je peklo. Oni nám chtějí ten automobilismus znechutit,“ varoval Hejma, ale Xaver z žertu namítl, že místo toho postaví cyklostezky.

Psali jsme: „Špion s kufrem“: Není konec. Nové vyšetřování. A poslanec ANO ukázal na novináře Poslanec ze zahraničního výboru volá do akce BIS. Padla jména Hřib, Kolář, Novotný, Vystrčil a Kundra. Jenže jde údajně o mnohem víc Družstevní bydlení. Na pražském magistrátu se kvůli tomu dějí neuvěřitelné věci. V koalici to doutná Je z Brna, hlavu má jako trávník. Už je tu výsměch. Zkusí to Hřib také?

Hejma okomentoval i změny v ruské ústavě, které umožní současnému prezidentovi panovat až do svých 84 let. Prohlásil, že se tedy může stát, že Vladimir Putin bude vládnout, dokud ho budou Rusové chtít, dokud bude on chtít nebo dokud ho jeho lidé budou chtít. Pro Čechy to prý znamená, že v Rusku bude relativní klid. Dodal, že kdyby v Rusku propukla např. občanská válka, tak by to znamenalo miliony uprchlíků směřující na západ. „Takže to my nepotřebujeme, my chceme, aby Rusové byli spokojení, aby pěkně žili a měli se dobře a měli přátelské vztahy se všemi zeměmi kolem,“ tvrdil Ondřej Hejma a dodal, že se o to Vladimir Putin snaží.

Psali jsme: Rusko kývlo, Putin vyhrál. A hned začalo být ,,veselo" na všech stranách

Došlo i na vztah Světlany Witowské odhalený deníkem Blesk. „Tak tohle je story, Xavere,“ mínil komentátor. Dodal, že život „křehké květinky“ Světlany Witowské lemují zástupy mocných a vlivných mužů, z nichž je Kolář v pořadí třetí, a zeptal se Xavera, co s tím bude v Radě ČT dělat. Radní odpověděl, že do soukromí se nikomu pouštět nehodlá a z jeho pohledu se o problém nejedná.

Ale Hejma namítl, že mediálně se to prezentuje jinak. Ale Xaver namítal: „Není, protože se to nedá změřit. Museli bychom pak u každého redaktora.“ Nicméně Hejma se obával o konflikt zájmů: „Představa, že on (diplomat Petr Kolář – pozn. red.) jí našeptává: A teď strhneme jinýho Koněva, ty to tam, Světlano, trošku pohoníš v tý televizi.“

Xaver namítal, že se neví, s kým „lezou do postele“ další moderátoři ČT a Hejma dodával, že je možná lepší nevědět. „Pan Moravec třeba,“ nadhodil. „Představte si, že by se jednoho dne zjistilo, že pan Moravec má za partnerku nějakou političku z TOPky třeba,“ teoretizoval, ale Hejma ho krotil. „Jak jsme se shodli, nám dvěma je to jedno. Ale evidentně je spousta lidí, kterým to jedno není,“ mínil. Shodl se s Xaverem, že Světlany Witowské je třeba se zastat, protože je „fajn baba“.

Psali jsme: Známý moderátor ČT lhal ve vysílání. Petr Žantovský podal stížnost a... tady je odpověď V ČT se prý intenzivně řeší Witowská. Její nezávislost chce probrat dokonce i radní Šarapatka Witowská promluvila. K rozchodu s manželem i novému vztahu s Kolářem Spí spolu? Poslal jsem je někam. ,,Kauza Witowská” bere nečekaný směr

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.