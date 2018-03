Onkolog Koutecký: Zeman není v pořádku. Neměl by už funkci vykonávat

Onkolog Josef Koutecký, jenž zažil Vítězný únor 1948, má obavy o další vývoj české společnosti. Prezident Zeman podle lékaře ohýbá Ústavu, ale veřejnost už je otupělá a neprotestuje, ač by protestovat měla. Lidi by měla probrat třeba inaugurační řeč prezidenta, která přišla panu profesorovi strašná.

Inaugurační projev, který Miloš Zeman pronesl, byl podle pana profesora strašný. „Jeho inaugurační projev z minulého týdne − to pro mě bylo něco strašného. Místo řeči, v níž by bylo zakomponováno nějaké poslání, nějaká vize, něco, co by Čechy mohlo zase povznést, to byl projev plný zášti, pomsty a urážek, něco naprosto neslýchaného. Zemanovi se povedlo to, co prezident nikdy dělat nesmí − štvát k rozdělení svého vlastního státu,“ rozzlobil se hned na úvod rozhovoru pro server iHNed.cz profesor Koutecký.

Nemluvě o tom, že prezident už na první pohled nevypadá jako zdravý člověk. Koutecký prezidenta nikdy nevyšetřoval, takže si netroufá hodnotit, jak moc je nemocný, ale zdravý mu rozhodně nepřipadá. Koutecký má za to, že v tomto stavu už by Miloš Zeman neměl zastávat takto odpovědnou státní funkci.

Pan profesor tady vidí určitou analogii s prezidentem Edvardem Benešem, který byl na sklonku života nemocen a udělal řadu chyb. V roce 1939 např. vyzýval Emila Háchu, aby se ujal postu prezidenta, ale v roce 1945 se stařičkého soudce nezastal a nechal Háchu zemřít ve vězení. Svou autoritou mu přitom v roce 1945 mohl pomoct. Další chybu prý Beneš udělal v tom, že šel příliš na ruku komunistům. Tato rozhodnutí mohlo podle pana profesora ovlivnit i to, že byl Beneš nemocen. Se Zemanem je to teď prý podobné.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„V tom, že ani on už té české společnosti nemůže dát nic pozitivního. Nesmírně mi také vadí, jak prezident naši republiku reprezentuje v zahraničí. Mám od roku 1968 příbuzné v Německu a od nich vím, že Zeman je tam takovou figurou, z níž mají všichni jen legraci nebo se o ní raději vůbec nezmiňují. Prezident by měl být někdo úctyhodný a já se bohužel za svého prezidenta stydím. Jsou dvě nejhorší věci v životě: v tom osobním, kdy se děti stydí za své rodiče, a v tom občanském, když se lidé musí stydět za hlavu státu,“ pravil Koutecký.

Jako sedmnáctiletý student, který čekal na maturitu, profesor Koutecký zažil Únor 1948, v němž komunisté uchvátili moc. Dnes se mu zdá, že je demokracie opět ohrožena. Koutecký má za to, že v rukou Miloše Zemana a premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) se koncentruje příliš mnoho moci. To je o to nebezpečnější, že Babiš podle pana profesora není nic jiného než oligarcha.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Měli by být minimálně daleko více ve střehu, protože vládnoucí klika to opravdu směruje někam k Rusku a k Číně, což je už vyloženě diktátorská země. Ve svých téměř 88 letech už bych to řešit nemusel, ale mně to nedá spát. Vždyť já tuhle zemi miluji! Jsem vlastenec, Čech jak poleno, jak to řekl o Antonínu Dvořákovi Johannes Brahms,“ poznamenal Koutecký.

Především elity by teď měly pozvednout varovný hlas a lidé by těmto svým spoluobčanům měli naslouchat a ne je slovně napadat.

„Nedovedu si představit, že bychom už neměli být členy Evropské unie, jak prosazuje Okamura. Mě to děsí, všechny ty úvahy o referendu, když víme, jak je snadné s lidmi manipulovat. Vždyť si vzpomeňme, jak Hitler zcela ovládl Německo. Teprve později Němci pochopili, čemu uvěřili, a dnes se za to všichni stydí. A stejně tak může někdo snadno zmanipulovat Čechy. Říká se, že demokracie je nejlepší forma vládnutí, ale já si tou naší už nejsem jistý. Ztrácí totiž to, co by mělo být jejím základním principem. Tím principem je řád. Jestliže někdo dělá něco proti řádu, vzniká zlořád a ten, kdo to dělá, je neřád,“ varoval pan profesor.

Další skupinou, která by se tomu měla vzepřít, jsou podle Kouteckého studenti. Problém je, že řadě studentů začíná být jedno, co se v naší zemi děje. Odstěhují se do zahraničí, kde dostanou více peněz, a své rodné země si nevšímají. Což je škoda. Peníze dnes pomalu získávají vrch nad vlastenectvím a to podle pana profesora rozhodně není dobrá zpráva.

Psali jsme: Novinář z ČT a Českého rozhlasu si vyšlápl proti Zemanovi. Do veřejného prostoru vyslal tato slova Že se v ČT pořád mluví o Kalouskovi? Tito politici jsou prý na tapetě mnohem častěji Zeman i Babiš nejsou pro mladé lidi sexy, tvrdí exposlanec Komárek Kalousek zaútočil na Zemana: Ty už nemáš žádnou budoucnost!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp