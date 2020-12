Opijí se pod obraz! Babišovi došla trpělivost. Covid i Pirát Hřib

„Já vůbec nemám pocit, že bychom byli zklidnění,“ pokáral ve svém pravidelném souhrnu „Čau lidi“ občany premiér Andrej Babiš (ANO). A v nepříliš optimistickém tónu avizoval, že nenese dobré zprávy a dneska „se nám to fakt líbit nebude“. Rozlítilo ho například zjištění, že lidé přímo na vánočních trzích konzumují langoše a trdelníky, což vláda zakázala. A nejen to. Velmi ho zarazila i nelegální párty v centru Prahy. Situaci by dle něj měl začít řešit pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Co vlastně dělají pro občany Prahy? No, asi moc ne,“ rozčílil se předseda vlády na vedení Prahy a ukázal i na její rozpočet.

Pak už hned občany pokáral: „Už minule jsem říkal, že naši předkové o adventu mluvili jako o době zklidnění. Já vůbec nemám pocit, že bychom byli zklidnění.“ A počal jmenovat, co se k němu doneslo: „Když se podívám na titulky médií: ‚Češi vzali obchody i trhy útokem, pravidla je netrápí, nákupní šílenství bude pokračovat.‘ Když se podívám tady na záběr ze Staromáku, bylo tam údajně 1000 lidí. Podle pravidel může být 50 v nějakém prostoru.“



Rozlítilo ho též, že se dozvěděl, že lidé na vánočních trzích konzumovali občerstvení. „To opatření říká, že na trzích nemůže být prodej občerstvení a alkoholu ke konzumaci na místě. Zajisté můžete říkat, že si to vzali domů. Tomu ale přeci nikdo nevěří,“ kritizoval hrozivé video s frontou na langoš. Andrej Babiš ANO 2011



„Já chápu, že se všichni těšili na to rozvolnění a že si to teď všichni chtějí užít, ale mám pro vás špatnou zprávu. Systém PES dnes vykázal číslo 64 a reprodukční číslo je 1,02. To není dobrá zpráva. Máme stále vysoká čísla nakažených,“ varuje. O situaci měl hovořit s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO). „Jak to vidí dál,“ má Blatný přednést na zítřejším (pondělním) jednání vlády.



Doporučil, aby občané sledovali ostatní spoluobčany a v případě, že nedodržují opatření, aby je na to upozornili. „Pamatujete na jaře, když byla ta opatření, jak někteří nebo možná většina z nás, když někdo nedodržoval ta opatření, tak na něj poukazovala a poučovala ho, říkali mu: dodržuj opatření, je to nebezpečné. Teď bychom se k tomu měli vrátit,“ nastínil premiér.



Velice ho zarmoutila i nelegální párty z centra Prahy. „Máme stále tady nevyřešený ten případ té nelegální párty v centru Prahy, kde jsem se dozvěděl z Blesku, že podniká nějaký Isaac Luis Ham Rosebrock, který říká: ‚Česká republika je sice možná v karanténě, ale někteří z nás pořád vědí, jak zapařit‘, a je tam kontakt, kde se mají zájemci o párty ozvat. Takže tenhle pán tady podniká 13 let, jeho společnost vykazuje záporný vlastní kapitál. A možná by bylo dobré se vlastně zeptat, jak je to možné, že tady někdo organizuje párty, kde se všichni opijou pod obraz. Možná by se o to konečně mohl zajímat i pan primátor, protože pan primátor teď dělá nějaké divadlo s čertem a protestuje, asi protože má moc peněz na účtu,“ upozorňuje primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Hřib se, podle Babiše, „vymlouvá na jeho odbor bezpečnosti“. „Také by bylo zajímavé vědět, kdo povolil prodej langošů a trdelníků na Staromáku. Taky by bylo dobré, aby pan primátor se staral o to, jak to vypadá v MHD. Tady, lidi jeden na druhém. Já nechápu, proč provoz MHD v Praze je od 22. hodiny omezen. A ty výmluvy, že to nevěděli dopředu… Věděli to, věděli všichni, že restaurace a obchody se budou zavírat ve 22:00, a lidi jsou v tramvajích jak sardinky. Takže pan primátor tady má tři věci. Nevím, proč protestuje.

Znovu opakuji, zůstatky na účtech, 87 miliard má Praha na účtech. Bylo by dobré, aby konečně se začal starat o situaci v Praze. Protože pan ministr Blatný s ním opakovaně mluvil, opakovaně ho vybízel k tomu, aby tyhle věci řešil. Nemáme tady jenom státní policii. Já jsem mluvil s policejním prezidentem Švejdarem dnes. Ano, byli na Staromáku, a říkal, že tam bylo asi tisíc lidí. Já nechápu, prosím vás, proč toto vlastně děláme? Proto, abychom měli zkažené Vánoce? Abychom to znovu museli uzavřít? Proč to děláme? Vždyť jsme to nechtěli takhle. Já jsem přesvědčen, že tady jsou poctiví majitelé restaurací a provozovatelé, a měli by samozřejmě na to dohlížet. Já doufám, že to i dělají. Ale nenechme si to zkazit dalšími, kteří to nedodržují,“ kritizuje premiér. MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



Primátor Hřib to od něj schytal i v rámci zacházení s rozpočtem Prahy. „Praha je na tom skvěle. Já nevím, proč mají tolik peněz, když je neutrácejí, a co vlastně dělají pro občany Prahy? No, asi moc ne. Ale měli by se starat alespoň o to, aby si tady nedělali někteří podnikatelé, co chtějí, jako například ten investor z té nelegální párty v tom baru,“ zaznělo znovu od Babiše, když zmiňoval kompenzace pro obce.



Svůj souhrn pak opět uzavřel výzvou k veřejnosti: „Prosím vás, žádám vás, je to skutečně důležité. My jsme samozřejmě rozhodli na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví, a teď ta čísla nejsou dobrá. A proč nejsou dobrá? No, podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví proto, že ne všichni z nás to dodržují. Takže pokud to nechceme zkazit, myslete na to a sami aktivně pomáhejte tím, že budete upozorňovat ostatní, kteří to nedodržují, někteří, aby to dodržovali. Protože potom to skutečně nebude dobré, určitě to nikdo nechceme.“



Celé video můžete zhlédnout zde:

