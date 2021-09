Opozice tady straší lidi vládou, která není reálná! Králíček z ANO se v Partii neudržel

reklama

Hosty druhé hodiny Partie Terezie Tománkové byli Robert Králíček (ANO), Roman Onderka (ČSSD), Jakub Michálek (Piráti) a Martin Kupka (ODS).

CNN Prima News představila průzkum agentury STEM za září, který ukazuje, že hnutí ANO Andreje Babiše dominuje s 32,4 procenty. Dvacet procent dostala kolice SPOLU. Koalice Pirátů a Starostů by získala jen 18 procent. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD Tomia Okamury se ziskem nad 11 procent a komunisté by získali nad pět procent hlasů.

„Já to beru jako jeden z několika průzkumů. Uvidíme, jak dopadnou volby. To bude nejpodstatnější,“ okomentoval situaci Králíček.

Onderka přiznal, že to osobně bere jako výzvu. „Mě to osobně tlačí více do práce přesvědčit voliče, aby nám svoje hlasy dali. My jsme šli do vlády s hnutím ANO, a platíme za to tvrdou daň. Ale dokázali jsme v té vládě prosadit spoustu levicových věcí,“ hlásil Onderka.

Kupka byl k předvolebním průzkumům značně skeptický.

„Já si pamatuji před rokem průzkum ve Středočeském kraji, kde hnutí ANO bylo s 29 procenty. A nakonec skončilo na třetím místě s 18 procenty. Tak pak věřte nějakým předvolebním průzkumům,“ konstatoval Kupka.

Nakonec se k průzkumům vyjádřil i Michálek, který si posteskl, že Piráti a Starostové čelili v posledních týdnech mnoha lžím. Např. lži o vysokém zdanění bytů. „Máme v programu jednoznačně uvedeno, že nebudeme zvyšovat daně na byty, domy a tak podobně. My se zaměřujeme na ty komerční haly za Prahou a tak podobně,“ oznámil Michálek.

Když dostal slovo znovu Kupka, tvrdě uhodil na hnutí ANO a jeho šéfa Andreje Babiše. „Lidem se tady dávno neříká pravda o celé řadě vážných témat, že v Evropě ztrácíme pověst České republiky,“ vypálil Kupka s tím, že kvůli střetu zájmů Andreje Babiše je ohroženo i čerpání evropských dotací. Obvinil také vládu ANO s ČSSD, že katastrofálně zadlužují Česko obrovskou rychlostí.

A v tu chvíli se Onderka rozesmál.

„Ten dnešní pořad je opravdu zábavný, když mi tady zástupce koalice SPOLU mluví o zadlužování, a zasekne do rozpočtu sekeru 120 miliard,“ pravil Onderka s odkazem na zrušení superhrubé mzdy, které prosadilo hnutí ANO, ODS, SPD a komunisté.

Kupka se chtěl ohradit, ale Onderka ho nenechal.

„Neskákejte mi do řeči, vy jste tu zatím namluvil nejvíc těch nesmyslů,“ rozčiloval se Onderka.

Když Kupka dostal možnost reagovat, zdůraznil, že zrušení superhrubé mzdy bylo správným krokem, protože lidem zůstalo v peněženkách víc peněz. Králíček dal tady Kupkovi za pravdu.

Michálek vládu obvinil, že vláda ANO a ČSSD rozděluje společnost, když přilepšuje seniorům, ale dělá to na úkor mladé generace.

Kupka konstatoval, že Česku opravdu hrozí vznik vlády populistů a extremistů v čele s hnutím ANO. A Králíček se pořádně rozzlobil.

„Vy tady už tvoříte vládu, která není reálná a která slouží ke strašení lidí, že tu bude vláda ANO, SPD a komunistů. To není pravda,“ zaznělo od Králíčka.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k dopravní situaci v Praze.

Michálek připomíná, že Praha má velký vnitřní dluh na řadě staveb, což bylo vidět třeba při pádu lávky v Troji za vlády hnutí ANO, a musí se připravit na opravu Barrandovského mostu. Ale prezident Miloš Zeman toto odmítá říct nahlas, a raději vyzývá primátora Prahy Zdeňka Hřiba (Piráti) k odchodu z postu primátora. Podle Michálka Zeman v podstatě dělá předvolební kampaň ve prospěch hnutí ANO.

Proti tomu se důrazně ohradil Robert Králíček.

„Já si nemyslím, že pan prezident dělá někomu kampaň,“ pravil Králíček.

Když opět dostal prostor Martin Kupka, obul se do centrální vlády i do vlády na magistrátu. Poukázal na to, že stále není hotov pražský okruh, který leží na bedrech státu, ale zároveň je třeba dodělat řadu projektů uvnitř Prahy, aby se lépe jezdilo Pražanům, Středočechům i dalším návštěvníkům Prahy. „Co nás reálně tíží, je dopravní situace v Praze a ve Středočeském kraji,“ konstatoval Kupka.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku ke koronavirové situaci, která se zhoršuje.

Králíček i Kupka ujišťovali, že k plošným lockdownům už nedojde. „Může dojít k úpravám nějakého hromadného setkávání,“ pravil Králíček. Poté žádal občany mladší třiceti let, aby se nechali očkovat.

Kupka volal po očkování populace. „To očkování chrání před těžkým průběhem nemoci a před rizikem třeba i smrti,“ volal ve studiu Kupka, podle něhož je třeba zaměřit se právě na tato data, aby se lidé nechali dobrovolně očkovat a aby věděli, jak klesl počet onemocnění covid-19 mezi zdravotníky, když se nechali naočkovat.

„Tady já bych souhlasil s panem Kupkou a nevytkl bych mu nic,“ ozval se Onderka, který také volal po důkladném informování celé populace. „Ty nesmysly, co si občas člověk přečte na internetu, opravdu nepatří do 21. století,“ zdůraznil místopředseda ČSSD.

Michálek to viděl obdobně.

„Měli bychom se soustředit na to, aby pojištěnci z rizikových skupin dostali důvěryhodné informace o tom, co se stane, když budou očkováni, a když nebudou očkováni,“ upozornil Michálek.

Všichni čtyři hosté se nakonec shodli, že se mají očkovat především potenciálně rizikoví pacienti, tedy lidé starší šedesáti let.

