Orbán: Zelenského plán vítězství je „plán prohry“. Víme, že Rusko vítězí

„Ve válce je jen málo místa pro spekulace,“ zahájil Viktor Orbán svou promluvu. „Je třeba vyjednávat a postavit to na faktech,“ pokračoval. A faktem podle něj je, že silnější karty má v této válce k dispozici Rusko, zatímco Ukrajina a tím i její západní spojenci nevítězí. „Proto se domnívám, že správné by bylo neválčit a uzavřít mír. Nebo alespoň příměří, a pokusit se uzavřít tuto válku s co nejmenšími ztrátami. S ohledem na budoucnost. Proto si tady dovolím říci, že ostatní země EU prosazují strategii dalšího vedení války, zatímco Maďarsko razí cestu k míru,“ prohlásil Orbán v rozhovoru uveřejněném serverem About Hungary na sociální síti X.

???@PM_ViktorOrban: It is a good idea to negotiate from a position of strength, but the problem is that we are weak. We are losing the war.

??The good idea is to make peace, or at least a ceasefire, and try to end the conflict with as few casualties as possible and with as good… pic.twitter.com/rqMFF6KRNV — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) October 21, 2024

V témže rozhovoru zaznělo, že „lidé nejsou hloupí“ a kladou si otázku, „proč se jejich vlády stále vrhají do války, zatímco Maďarsko stojí na straně míru. Jako většina Evropanů“.

Podle Orbána by to mohlo být také tak, že si Maďarsko bude provádět politiku, jakou uzná za vhodné. Orbán má však za to, že na Maďarsko je upřeno tolik pozornosti, protože lidé cítí, že lze dělat věci jinak, než jak to dělá většina EU.

„Lidé cítí, že to není o Maďarsku, … ale o tom, že evropská politika, hospodářská politika, vojenská politika, energetická politika, migrační politika – všechny tyto věci lze dělat jinak,“ zaznělo z úst Viktora Orbána.

???@PM_ViktorOrban: People are not stupid, so they ask the question: Why is it that their governments are up to their necks in war, while Hungary is on the side of peace, which is also the side of the majority of the European people?

? And the leaders feel the challenge, that… pic.twitter.com/EWz9laWUN5 — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) October 20, 2024

Konstatoval také, že Maďaři nechtějí mít nic společného s tzv. „Plánem vítězství“ ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „My s tím nechceme mít nic společného. … Myslíme si, že ten ‚plán vítězství‘ je ve skutečnost ‚plán prohry‘.“

??@PM_ViktorOrban: The other 26 EU countries were stunned to hear @ZelenskyyUa say he had a victory plan. What was his plan so far then?

?? We wish the Ukrainians were right, but this is not a plan to win, this is a plan to lose. pic.twitter.com/vveBUhTBaZ — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) October 19, 2024

