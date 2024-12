Orbán dostal levný plyn z Ruska a vydělává na něm. Ozval se nářek

„Nikdy nepromarněte dobrou obchodní příležitost, zní výrok maďarského premiéra. I když Viktor Orbán donekonečna obviňuje válku na Ukrajině ze všech hospodářských potíží, maďarská vláda a místní energetické společnosti nyní patří mezi největší válečné zisky, tvrdí odborníci na energetiku,“ napsal hned v úvodu server Reporting Democracy.

„Před ruským vpádem na Ukrajinu do EU teklo z Ruska asi 40 procent celkového objemu potřebného plynu. Toto číslo po vpádu Rusů na svobodnou Ukrajinu pokleslo na 8 procent, ale země jako Rakousko, Maďarsko, Česko či Slovensko jsou na dodávkách ruského plynu stále značně závislé. K překvapení mnohých však maďarská vláda svou energetickou závislost na Rusku ve skutečnosti zdvojnásobila,“ doplnil server s tím, že do Maďarska momentálně proudí asi 6,7 miliardy metrů krychlových plynu.

„Všechny zásobníky jsou v Maďarsku téměř plné, energetická bezpečnost země neospravedlňuje další nákupy,“ uvedl Holoda. „Naše poptávka po plynu se pohybuje kolem 8,3 mld. cm/rok, ale loni zemí prošlo 17 mld. cm plynu, což dokazuje naši rostoucí tranzitní roli. To je obrovská obchodní příležitost pro všechny, kdo se podílejí na obchodu s plynem.“

Maďarský nezávislý zpravodajský server Valasz Online uvedl, že to byl Gazprom, kdo přišel s nápadem prodávat Maďarsku dodatečné množství plynu za zvýhodněnou cenu, která by více odpovídala ceně na regionálním trhu, než aby souhlasil se slevou ze stávajícího dlouhodobého kontraktu na plyn.

Plyn se většinou prodává v sousedních zemích, ale podle některých spekulací by mohl skončit i v Německu, které oficiálně přerušilo veškerý dovoz ruského plynu. Má to ale áček. Vzato čistě ekonomicky je pro EU ruský plyn levnější, než jakýkoli jiný plyn, který se do EU může dostat z alternativních zdrojů. Ať už jde o plyn zkapalněný z USA, nebo plyn z Ázerbájdžánu nebo z Turecka.

Gyorgy Bacsa, výkonný viceprezident společnosti MOL, v listopadovém rozhovoru pro Politico uvedl, že společnost by byla připravena přejít do roku 2027 z ruské ropy na jiné druhy, pokud by EU pomohla uhradit účet za transformaci jejích ropných rafinerií. Dvě ropné rafinerie společnosti MOL v Szazhalombattu a v Bratislavě na Slovensku jsou optimalizovány pro zpracování těžké ruské ropy a je třeba je modernizovat pro zpracování lehčích typů. Náklady se odhadují na přibližně 500 milionů dolarů, které by společnost MOL musela zaplatit z vlastní kapsy. V přepočtu jde asi o 12 miliard českých korun.

Předpokládá se, že chorvatský ropovod Adria je schopen plně zásobovat Maďarsko neruskou ropou, která se do chorvatských přístavů dováží lodí. To by však bylo za cenu, kterou se MOL a s ním i maďarská vláda zdráhá zaplatit.

Podle serveru by však vyšší cenu dodávek plynu odjinud vyvážilo to, že to bude plyn z bezpečnější země. Ze země, která s sebou neponese tolik geopolitických rizik. Rizik, na které podle serveru může Maďarsko doplatit, pokud se od ruských energií neodstřihne.

