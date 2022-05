Orbán nás zachránil? Nový vývoj kolem ruské ropy

reklama

Anketa Jste pro razantní navýšení výdajů na obranu? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 24097 lidí Reuters uvedla, že se vlády v neděli na embargu na ruskou ropu nedohodly, a průlom v jednání tak zřejmě nastane až během pondělního summitu EU. Na něj se podle jednoho z představitelů EU chystají země dohodu připravit.



Návrh, o kterém nyní země EU jednají, předpokládá zákaz ruské ropy dodávané do EU po moři do konce roku, ale počítá také s výjimkou pro ropu dodávanou ruským ropovodem Družba, který zásobuje Maďarsko, Slovensko a Česko.



Jak již dříve informovala agentura Bloomberg, návrh, o němž se nyní mezi politiky v Bruselu čile debatuje, počítá s touto výjimkou kvůli obavám České republiky, Slovenska a zejména pak Maďarska.

Právě Maďarsko totiž skrze svého premiéra Viktora Orbána dávalo jasně najevo, že s embargem, které chtěla EU uvalit na dovoz ropy, nesouhlasí. Embargo by tak mělo zahrnovat pouze ropu převáženou tankery, kterými jí z Ruska míří do EU zhruba tři čtvrtiny.



Dovoz této ropy by měl podle zdrojů Bloombergu, obeznámených s neveřejnými jednáními, skončit do šesti měsíců. U rafinovaných ropných produktů do osmi měsíců.



Evropská unie již dříve navrhla, že se z postupného ukončení veškerého dovozu ruské ropy do začátku příštího roku vynechá Česká republika do června 2024 a Maďarsko a Slovensko do konce roku 2024. Naše země spolu se Slovenskem a Maďarskem je totiž na ruské ropě značně závislá, ale na celkovém dovozu EU z Moskvy se všechny tyto státy podílejí pouze poměrně malou částí.



Podle ekonoma Lukáše Kovandy bude z hrozeb vetem maďarského premiéra Orbána těžit i Česká republika, a Fialova vláda se tak za tu Orbánovu svým způsobem „schovala“.



Upozorňuje přitom, že Česko zatím rozhodně nemá dostatečné záložní kapacity pro případ odstřižení dodávek Družbou.

Podle mínění ekonoma však jde o „strategické selhání“ Komise, jelikož předem „šermovala“ s ultimáty, která nakonec není schopna vyplnit. „Brusel sám se tak ocitl v pasti svých dřívějších siláckých gest a vlastní nejednoty zemí EU. Neustálé řeči Bruselu, že EU zavede embargo na ruskou ropu, totiž udržují už měsíce trhy v napětí, které ropu zdražuje. Brusel ale, jak vidno, opět i nyní není s to hrozbu naplnit. Takže Putinův režim prodává svoji ropu za cenu navýšenou v důsledku hrozby EU, a to ovšem v nesníženém objemu, neboť hrozba zůstává nenaplněna,“ shrnul ekonom ve svém komentáři pro server Newstream.cz.

Rusko v loňském roce dodávalo svým hlavním ropovodem do evropského regionu přibližně 720 tisíc barelů ropy denně do evropských rafinerií. Pro srovnání, z jeho baltských, černomořských a arktických přístavů proudí po moři 1,57 milionu barelů denně. Většina dodávek ropovody však směřuje do Německa a Polska, které daly najevo, že se od ruských dodávek odpojí bez ohledu na případné kroky EU.

