Orbán odhalil Sorose v obří TV v USA. Nevídaná show

Již v úvodních prostřizích epizody „Maďarsko vs. Soros: Boj o civilizaci" se Carlson pokouší vykreslit jasný rozdíl mezi současným premiérem Maďarska Viktorem Orbánem a jeho úhlavním nepřítelem Georgem Sorosem. Zatímco Soros je zde vidět na archivních záběrech, kde svými slovy odmítá to, že by věřil v boha, Orbán je zde v hovoru s Carlsonem zachycen, kterak hovoří o lidské důstojnosti, víře, národu a o tom, co tyto hodnoty znamenají pro Maďary.

Soros je obchodníkem s měnami, který strávil celá desetiletí velkým bojem, vysvětluje Carlson. Jde podle něj o válku, vedenou politickými, sociálními a demografickými prostředky. Namířena je proti Západu. Soros podle Carlsona v posledních desetiletích utratil miliardy dolarů, aby přinejmenším zmírnil efekt státních hranic, odstranil nepohodlné politiky a na jejich místa dostal své ideové spojence.

Není to ale jen Evropa, kde je Soros činný, ba naopak. Carlson hovoří o tom, že miliardář maďarského původu byl nadmíru úspěšný i v USA, kde se mu prý podařilo docílit dosazení mnoha podobně smýšlejících vyšetřovatelů, Carlson je popisuje jako radikály, kteří odmítli vynucovat platné zákonné normy.

„V Evropě se pokusil svrhnout demokraticky zvolené vlády v Gruzii, Rumunsku a na Ukrajině,“ vrací se Carlson v Sorosově počínání do končin nám bližších a k případům, které čtenář vnímá aktuálněji. Připomeňme jen kontext – například v Rumunsku došlo před třemi lety k velmi závažnému obvinění. Liviu Dragnea, předseda tehdy vládnoucí sociální demokracie, veřejně popsal, jak si měl George Soros objednat jeho vraždu.

K tomuto obvinění došlo v době, kdy se v Rumunsku pomalu chystaly prezidentské volby. V těch svůj mandát obhajoval prezident Klaus Iohannis ze středopravé Národně liberální strany, hlavního rivala rumunských sociálních demokratů. Iohannis v roce 2014 poměrně překvapivě porazil tehdejšího sociálně-demokratického premiéra Victora Pontu a před volbami v roce 2019 se objevovaly často odmítané hlasy o tom, že mu prý se znovuzvolením pomáhá skrze své lidi právě George Soros. Iohannis v roce 2019 skutečně uspěl, tentokrát drtivě, když získal zhruba dvě třetiny odevzdaných hlasů.

Ale zpět k Sorosovi. Carlson připomíná Sorosovy snahy v otázce migrace, zahrnující jak Ameriku, tak Evropu. „Jedna země se ale oproti předpokladům pustila do boje. Tou zemí je Maďarsko, místo, kde se George Soros narodil,“ uvádí moderátor v pořadu, který je určen zejména pro americké publikum. Na následujících záběrech sledujeme Carlsona, kterak se svým štábem projíždí Maďarskem. Divákům vysvětluje, že jde o malou zemi, rozlohou srovnatelnou s americkým státem Indiana, ale s populací Michiganu. „Je poměrně placatá, jako na Středozápadě,“ přibližuje publiku. Následují překrásné záběry Budapešti, ve kterých Carlson hovoří o Maďarsku jako o baště západní civilizace uprostřed střední Evropy.

Carlson hned po příletu do Maďarska vyrazil srovnávat kulturní rozdíly. Už na letišti ho zarazily reklamy – mnohé z nich jsou totiž placeny vládou a vážou se ke kampaním, které mají Maďary motivovat k tomu, aby měli co největší rodiny. Carlson humorně naráží na to, že ačkoli je občas nějaké místo Budapešti zohyzděno graffiti, jde alespoň o konzervativní graffiti, jak dokládá snímek níže.

„Fuck liberals“, aneb graffiti, které by Viktor Orbán podpořil. Zdroj: Hungary vs. George Soros, FOX Nation

Anketa Má prezident ČLK Milan Kubek vaši důvěru? Má 11% Nemá 87% Nevím, o koho jde 2% hlasovalo: 3881 lidí

O Maďarech hovoří Carlson jako o lidech s velkou hrdostí na svůj národ a s velkým smyslem pro národní identitu. Ta byla v dějinách mnohokrát draze zaplacena. Carlson připomíná historické milníky, kdy bylo Maďarsko okupováno cizími mocnostmi. Turci, Habsburkové, Trianonská smlouva, krvavě potlačené povstání v roce 1956, to vše je zmíněno.

Dnes se ale věci mají jinak a jak Carlson uvádí, největší zahraniční hrozba nepochází od armád, nýbrž od neziskových organizací. V mnoha případech má jít o ty, vedené Georgem Sorosem. To se Carlson dozvěděl přímo od Viktora Orbána, ten hovoří o „více než 60“ neziskovkách, které provozují Sorosovu agendu a na které má Soros vliv.

Moderátor FOX News Tucker Carlson v hovoru s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Zdroj: Hungary vs. George Soros, FOX Nation

Anketa Máte důvěru v prof. Jiřího Berana? Ano 88% Ne 6% Nevím, o koho jde 6% hlasovalo: 12986 lidí

Carlson se věnuje i Orbánově původu a kariéře. Popisuje, že dlouholetý maďarský premiér se politicky angažuje od konce 80. let, tehdy ještě jako studentský protikomunistický reformí lídr. Carlson popisuje zvláštní spletenec vztahů mezi Orbánem a Sorosem, vždyť Viktor Orbán byl na začátku své dráhy Sorosem přímo sponzorován skrze vzdělávací stipendium. Jak se ale vyvíjel Orbánův vztah k maďarskému národu, stal se Soros nakonec jeho úhlavním protivníkem.

Carlson popisuje Orbána jako „překvapivě normálního“ politika. Často se prý sám dopravuje do kanceláře autem, chodí se bez ochranky najíst do centra Budapešti. Orbán je zde vykreslen jako muž, který dokázal nacionální instinkty ve společnosti přetavit do úspěšného politického programu.

Mladý intelektuál Orbán. Zdroj: Hungary vs. George Soros, FOX Nation

Dokument se dále věnuje souboji Orbána se Sorosem v jeho mnoha podobách. Jednou z nich jsou vládou financované pouliční plakáty, na kterých stojí věty jako: „Zaútočí George Soros opět na Maďarsko?“ Soros je zde popsán jako kondenzovaný symbol všeho, co maďarská pravice nenávidí.

„Soros je velmi talentovaným mužem, nejen v dobrých věcech, ale i v těch špatných. Je typem muže, který nerespektuje tradice této země, má filozofické a ideologické přesvědčení, které by nám chtěl vnutit a změnit tak naše životy,“ popisuje sám Orbán v přímém rozhovoru s Carlsonem.

Jak tedy Sorosova síť funguje? Carlson uvádí, že jde o zcela jiný typ hrozby, než byla ta, představovaná například Turky nebo Sověty. Sorosova taktika je prý mnohem obtížněji odhalitelná, dochází totiž k tvorbě silných příběhových linek tak, že se Sorosovy názory „vyperou“ a lidem představí skrze síť jím financovaných neziskových organizací. Tyto postoje jsou pak nekriticky přejaty a opakovány „s velkou mírou agresivity“ v médiích napříč celým světem.

Příklady titulků z velkých světových médií. Na pranýři je maďarské odmítání migrace. Zdroj: Hungary vs. George Soros, FOX Nation

Carlson připomíná i momenty z interview maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjárta pro CNN, kde vzpomíná, jak Soros Maďarsko označil za mafiánský stát a samotného Orbána za maniaka. Szijjártó v rozhovoru hovořil o tom, jak Soros financuje opozici a neziskové organizace, které mají stejný cíl a ujistil, že nepřátelství vůči Sorosovi nemá nic dočinění s jeho náboženstvím.

Carlson připomíná i momenty z interview maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjárta pro CNN, kde vzpomíná, jak Soros Maďarsko označil za mafiánský stát a samotného Orbána za maniaka. Szijjártó v rozhovoru hovořil o tom, jak Soros financuje opozici a neziskové organizace, které mají stejný cíl a ujistil, že nepřátelství vůči Sorosovi nemá nic dočinění s jeho náboženstvím.

Následující část dokumentu se věnuje neziskovým organizacím okolo Sorose a tomu, jak napomáhají snazší migraci. Hovoří se zde (nejen) o Evropské unii, ale také o Británii, USA a dalších územích. Slova jsou doprovázena záběry násilí a statistik narůstající zločinnosti. Carlson americkému publiku vysvětluje, jak funguje Schengenský prostor a jak se Maďarsko musí bránit náporu migrantů vlastními prostředky, například nedávno vystavěným plotem, který nelegální migraci takřka okamžitě snížil na minimum.

Carlson popisuje, jak se migranti z neevropských zemí (Afghánistán atp.) dostávali přes srbsko-maďarskou hranici do EU, komentář je doprovázen záběry velkého množství migrantů. Dodává, že Viktor Orbán byl Evropskou unií potrestán za to, že se snažil svůj národ a svou zemi před touto migrací ochránit. V dokumentu přímo zaznělo, že evropské elity samy sebe nesnášejí.

Následuje záběr ze srpna 2021. Na palubě vrtulníku cestuje Carlson společně se státním tajemníkem úřadu vlády Balászem Orbánem. Z výšky si prohlížejí plot na zmíněné hranici a Orbán Carlsonovi vysvětluje, že jen od ledna 2021 zde zastavili přes 50 tisíc nelegálních migrantů. Neprošel prý ani jeden. „Všichni? Myslíte, že to žádný z nich nepřekonal?“ ptá se udivený Carlson. „Ne,“ reaguje zcela sebejistě Orbán. „To je skvělé,“ reaguje Carlson. Orbán vysvětluje, že se maďarské vládě podařilo zabezpečit tuto hranici EU na sto procent.

Carlson: Nikdo neprošel? Orbán: Nikdo. Následují úsměvy. Zdroj: Hungary vs. George Soros, FOX Nation

Carlson se vrací k evropské migrační krizi roku 2015 a popisuje, kterak se jen v onom roce pokusilo do EU nelegálně dostat přes 1,3 milionu migrantů. Jak tvrdí, mnohé z nich přímo naváděly Sorosem financované nestátní organizace. Carlson se nechal dovézt přímo k plotu na maďarsko-srbské hranici, aby americkému publiku ukázal, jak vypadá efektivní kontrola hranic, neboť jde o výjimečně ožehavé téma i v USA. Tam se bývalý prezident Donald Trump proslavil svou vlastní „zdí“ proti nelegální migraci. Následuje střih a americký moderátor až s mírným údivem ve tváři stojí vedle zcela prostého drátěného plotu, potaženého ostnatým drátem, který je zhruba do výšky 130 cm doplněn elektrickým ohradníkem a jednoduchým detektorem pohybu. Levná, ale spolehlivá konstrukce je opakem toho, o co se snaží Spojené státy. Carlson s úšklebkem poznamenává, že princip této zábrany je v mnoha základních ohledech shodný s tím, co se používalo už za první světové války.

Během natáčení dojde k incidentu, kdy se dva migranti pokusí plot přelézt několik kilometrů od místa, kde se nachází americký štáb. Carlson s kolegy proto vyráží na místo. Oba nelegální migranti jsou poté předvedeni na kameru. Muži o sobě tvrdí, že jsou ze Sýrie, ale nelze to nijak prokázat. Carlson divákům vysvětluje, jak nevládní organizace migranty zaškolují, aby o sobě tvrdili, že jsou z válkou postižených oblastí, i když to zrovna není pravda. Mohou tak totiž snadno získat status uprchlíka.

Tento ilegální migrant měl hned dvojnásobnou smůlu. Poprvé, když se pokoušel překonat maďarský hraniční plot a byl chycen. Podruhé, když se nechal chytit jen pár kilometrů od místa, kde o tomto plotu zrovna natáčel Tucker Carlson se svým štábem. Zdroj: Hungary vs. George Soros, FOX Nation

Tito dva ale takové štěstí neměli. Během několika chvil byli zadrženi, zadokumentováni a speciální branou vrácení zpátky, odkud přišli – do Srbska. Carlson pro americké publikum akcentuje, že Maďarsko bere dodržování svých zákonů velmi vážně. Opět jde o otázku, která, minimálně v otázce migrace, znepokojuje velkou část americké populace.

Dokument se poté vrací k interview Carlsona s Orbánem. Maďarský premiér zde hovoří o překážkách, kterým dnes jeho země čelí. Jednou z nich je právě migrace, další je populační pokles. Carlson popisuje, že populace evropských národů se zmenšují a většina vlád tento trend ignoruje, nebo importuje nové obyvatele ze třetích zemí. Ne ale Maďarsko, které si rozvoj maďarských rodin stanovilo jako jednu ze svých priorit. Na videu proto hovoří i donedávna maďarská ministryně pro rodinné záležitosti Katalin Novák, sama matka tří dětí. Hovoří o tom, že uživit dnes rodinu je finančně náročné a stát tak přemýšlí nad tím, jak situaci mladým párům ulehčit. Plán je vcelku jednoduchý a zahrnuje širokou paletu finančních a jiných pobídek pro mladé páry, které se rozhodnou mít potomstvo.

Carlsonův štáb se vydává do nedaleké prodejny automobilů Škoda, aby se lépe informoval o dotaci na pořízení vozu pro mladou rodinu. Zdejší prodejce vozů hovoří o tom, že odbyt se s uvedením pobídek výrazně zvýšil. Segment je uzavřen konstatováním, že ačkoli je zatím míra porodnosti v Maďarsku stále nízká, všechny indikátory naznačují, že situace se už začíná zlepšovat. Příkladem je tempo růstu porodnosti 24 %, slovy exministryně Novák nejvyšší v celé unii. Mladá politička FIDESZ už sice ministryní není, ale to jen proto, že se stala nominantkou Orbánova FIDESZ na post prezidenta. Toho si budou Maďaři volit už 10. března tohoto roku.

Na videu vystoupil i Balász Szabo, starosta malé obce Felsöörs v západním Maďarsku. Čtyřicátník Szabo, otec čtyř dětí, popisuje, kterak je jeho manželka vzhledem k počtu potomků osvobozena od daně z příjmu. K minulým Vánocům si do rodiny také pořídili nové auto. Szabo to označuje za „dárek od vlády“. Carlson říká, že vládní podpůrné programy jsou v nepříliš bohatém Maďarsku rozdílem mezi tím, kdy si lidé mohou založit své vysněné rodiny, a tím, že si vůbec nebudou moci dovolit mít potomky. To potvrzuje i další zpovídaná rodina. Matka hovoří o tom, že když v osmdesátých a devadesátých letech vyrůstala, všude okolo ní byly rodiny s maximálně dvěma dětmi. Neznala nikoho, kdo by měl tři a více potomků. Ona s manželem se ale rozhodli, že budou mít alespoň tři děti.

„Úspěch hraniční a rodinné politiky Maďarska rozzlobil George Sorose a mnohé západní lídry,“ pokračuje Carlson. Následuje kompilace výstupů v mnoha světových médiích, kde byl Orbán v minulosti onálepkován jako autokrat, bílý křesťanský etnonacionalista, velký odpůrce migrace, krajně pravicový autoritář, tragická postava atp. Jak k tomu došlo?

Soros podle Carlsona spojil síly s byrokraty z Evropské unie, aby oslabili pozici Orbána v Maďarsku. „Nemají rádi národní identitu, domnívají se, že patří minulosti,“ říká o problému sám Orbán. Následuje Carlsonův popis situace v EU, kde je Orbán jakousi černou ovcí, jedním z mála reprezentantů nacionalismu. Hovoří se zde o tom, kterak se EU obává o svobodu novinářů v Maďarsku, nebo o férovost zákonů. Orbán tato obvinění v rozhovoru s Carlsonem vyvrací a připomíná scénku, kdy zašel v Budapešti do trafiky a požádal prodejce, ať mu dá všechny tiskoviny, které o něm mluví kriticky. „Daleko více proti nám, než pro nás,“ vzpomíná Orbán na poměr, který si v trafice ověřil. Dodává, že z každodenní zkušenosti je zřejmé, že média jsou k maďarské vládě kritická.

„Takhle velký štos to byl.“ Zdroj: Hungary vs. George Soros, FOX Nation

Carlson dále připomíná důvody nepřátelství mnoha médií a politiků k Orbánovi. Jeho vládnoucí strana FIDESZ totiž využila svou ústavní většinu v parlamentu k výraznému zákroku proti nevládním organizacím na maďarském území. V roce 2018 zavedla takzvaný „Stop Soros“ zákon, který udělal z napomáhání ilegální migrace trestný čin. Tento zákon podle Carlsona rozzuřil zahraniční média. Sorosem sponzorovaná Středoevropská univerzita pak z velké části opustila Maďarsko.

Carlson ke konci dokumentu říká, že střet mezi Orbánem a Sorosem je soubojem ideologií a zdaleka není u konce. „Západní lídři nesnesou myšlenku, že uprostřed Západu je tato nacionalistická konzervativní alternativa, která je v každodenním životě úspěšnější, než liberální režimy. To je důvodem, proč nás kritizují,“ shrnuje věc Viktor Orbán.

„Na jaře 2022 budou v Maďarsku parlamentní volby. Navzdory tomu, co uslyšíte v amerických médiích, není Viktor Orbán autokrat. Ve skutečnosti má poměrně velkou šanci tyto volby prohrát,“ přibližuje Carlson americkým divákům maďarské politické reálie, kdy se proti FIDESZ spojila veškerá politická opozice. Carlson nadcházející volby vidí jako vyvrcholení souboje Orbán vs. Soros a Orbánovi tak klade poměrně výbušnou otázku.

Bojí se Orbán, že v těchto volbách dojde k zásahu zvenčí?

„To se stane. My se toho nebojíme, my jsme na to připraveni,“ odpovídá v klidu Orbán. „Mezinárodní levice evidentně udělá vše, co je v jejích silách, možná i více, aby změnila zdejší vládu,“ dodává.

Carlson dokument uzavírá otázkou, jak je vlastně možné George Sorose porazit. Odpověď prý tkví v politicích, kteří milují své země a jejich obyvatele. „Potřebujete lídry, kteří budou bojovat,“ shrnuje.

