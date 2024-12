Orbán vážně: Musíme přežít, než se Trump ujme vlády

Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 9% Tomio Okamura 5% Kateřina Konečná 69% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 1% Jindřich Rajchl 10% Robert Šlachta 4% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 13239 lidí prohlásil, že aktuální situace je paradoxní v tom, že jsme nikdy předtím „nebyli tak blízko míru a nikdy předtím nebyla válečná situace tak nebezpečná“.

Varoval, že by celá situace konfliktu na Ukrajině mohla eskalovat, přičemž jmenoval, že podle ruských zpráv při náletech zahynuli také američtí a francouzští vojáci, což má naznačovat eskalaci podobně jako ruské odpálení mezikontinentální balistické rakety, která je schopna nést jaderné hlavice. „Pokud budou nasazeny, válka skutečně přeroste ve válku světovou a bude mít i jaderný prvek,“ varoval a dodal, že upřímně doufá, že tato „přehlídka zbraní“ bude varovat i lidi na Západě.



Čtvrteční jednání v Evropském parlamentu pak označil za deprimující. Podle Orbána je „zcela evidentní“, že Evropský parlament a řada evropských premiérů chce, aby válka pokračovala, a mají podle jeho mínění záměr zvýšit i její intenzitu. „Trumpův efekt“ podle Orbána „zatím nelze pocítit“, a prý tak ještě „musíme přežít příštích šest týdnů až dva měsíce“.

U slov k maďarskému rozpočtu, který v současné době leží v tamním parlamentu, na příští rok Orbán prohlásil, že podle něj nabídne možnost nové hospodářské politiky a vycházet má prý právě z toho, že nově zvolený americký prezident Trump dokáže dovést válku do konce. Proto se podle maďarského ministerského předsedy objevuje v rozpočtu vysoké zvýšení minimální mzdy či třeba program sloužící k podpoře malých a středních podniků, nástroje k usnadnění přístupu k bydlení a pomoci mladým lidem.

Fotogalerie: - Orbán, Fico, Zeman

Maďarsko je podle Orbána „schopno využít příležitostí, které nabízí mír“. „Nespíme, nepromarníme ani okamžik,“ řekl.



„Máme za sebou několik velmi těžkých let. Válka, sankce, raketově rostoucí ceny energií, vysoká inflace – to bylo těžké pro všechny. Celá Evropa včetně nás Maďarů čeká, až to skončí a začne nová hospodářská politika,“ zaznělo rovněž při Orbánově vyjádření k chystanému rozpočtu.

???@PM_ViktorOrban on Kossuth Radio: We have had a very difficult few years. War, sanctions, skyrocketing energy prices, high inflation - it's been hard for everyone. The whole of Europe, including us Hungarians, is waiting for this to end and for a new economic policy to begin. pic.twitter.com/6vzHU3ioeH