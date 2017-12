Oslavy na Silvestra a Nový rok v centru Prahy omezí dopravu

Příjezd na Staroměstské náměstí z Pařížské ulice bude v neděli uzavřen od 20:00 do 03:00. Na Václavském náměstí nebude možné od nedělních 12:00 do pondělních 10:00 parkovat. Ve stejném časovém úseku nebude možné vjet do Wilsonovy ulice. Ulice Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská a Ve Smečkách budou autům uzavřeny od nedělních od 16:00 do pondělních 08:00.