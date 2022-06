Ožehavé téma – Zelenskyj a kokain. „To na něm zjistit nelze,“ řekl odborník. Ledaže by přišla druhá fáze...

reklama

Válka na Ukrajině pokračuje a Ukrajina se zejména na Donbasu ocitla v dosti svízelné situaci. Ale bojuje se i na jiných místech, kde sčítají mrtvé a zraněné. Nechci po tobě samozřejmě žádné vojensko-politologické prognózy a rozbory, ale zajímá mě, jak ten konflikt jako psycholog vnímáš?

To napětí bylo znát už předtím, pouze ta míra brutality samozřejmě nemile překvapila. Jak se říká, ve válce první umírá pravda. Moje generace ví dobře, o čem je řeč. Zároveň si ale nikdo z nás nemůže být jist, že to celé, nebo alespoň zčásti, není zase určitá hra Západu, zaměřená na zisk.

Očekáváš, že se konflikt nakonec změní na dlouhodobou opotřebovávací válku?

Může se to stát, jsou zde protichůdné informace například o tom, jaké škody působí ruské ekonomice západní sankce. Slyšet jsou názory expertů, že ruská federace má větší zásobárnu lidských zdrojů než Ukrajina, má i dostatečné nerostné bohatství včetně průmyslových aglomerací, kde ho může zpracovávat, takže je do jisté míry soběstačná, zatímco Ukrajina je odkázaná na pomoc Západu, jehož záměry mohou být motivovány velkým množstvím důvodů a jeho taktika se může měnit. Každý zkrátka sleduje svůj vlastní cíl.

Nicméně jsou to jen úvahy, které mi nepřísluší.

Tak tedy něco z tvého ranku. Už jsme četli a slyšeli velké množství odborných i neodborných názorů na zdravotní stav ruského prezidenta Vladimira Putina. Na straně druhé, slyšel jsem pro změnu názory (a nejsou ani neodborné, ani poplatné ruské propagandě), že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je konzumentem „povzbuzujících prostředků“, dokonce i kokainu. Jak to vnímáš ty?

Tak předně chci říct, že naprosto nejsem příznivcem tohoto diagnostikování na dálku. Jestli Zelenskyj bere jakékoliv prostředky, které mu umožňují méně spát a více a intenzivněji pracovat, pak je to svým způsobem pochopitelné při jeho vytížení.

Nicméně v tuto chvíli, i kdyby byl konzumentem drog, to na něm zjistit nelze. V případě kokainu je průkazná až ta druhá fáze, kdy nastupuje strach, roztěkanost, paranoia atd.

V souvislosti s Putinovou invazí na Ukrajinu se objevují analogie s rokem 1968. Jsou správné?

Samozřejmě že jsem z té generace, která si prožila tuto smutnou historickou epochu, byly v tom ty nenaplněné naděje a ztráta základních lidských svobod.

Velký střih, pojďme se věnovat EU a konkrétně diskutabilnímu a rozporuplnému projektu Zelený úděl. Zatím se nezdá, že by byl kvůli ekonomické recesi a energetické krizi mrtvý, protože západní státy EU na něm evidentně bazírují. Můžeme alespoň některé jeho části zablokovat a je to vůbec žádoucí?

Samozřejmě že žádoucí to je, protože ta myšlenka je ve své podstatě velmi ušlechtilá, o tom není pochyb, problém je v tom, že se ji někdo snaží provést násilně a v nemožně krátkém čase, což tomu může jedině ublížit.

Takže kupříkladu elektromobily... je to omyl?

Ano, nesporně je to slepá cesta. Myslím, že návrh zákazu výroby a prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035 je natolik flagrantní nonsens, že to snad možná konečně probudí ze snu i ty, kteří nějaké zasedání europarlamentu v životě neviděli.

Dorazila do české politiky s Fialovou vládou změna, která byla slibována? Mohla se vláda navzdory extrémně obtížné situaci projevit lépe?

Je to hodně nelehký úkol vést zemi právě dnes. Já to té vládě skutečně vůbec nezávidím. Stejně tak jako byl nelehkým úkolem covid a jeho zvládnutí. Ale jde v podstatě o to si jen správně utříbit informace z Ukrajiny, které jsou nezřídka rozporuplné, a podle nich jednat. Oproti tomu covidu je to všechno ještě daleko složitější.

Se začátkem války a s příchodem ukrajinských uprchlíků utkvělo na Fialově vládě podezření, že preferuje zájmy zahraničních partnerů a havlovské ideje na úkor vlastních občanů. Odpůrci vlády předhazují Fialovi například Viktora Orbána coby vzor. Kde je pravda?

Tak ta pomoc Ukrajině je podle mého soudu přiměřená. Ale co se mi nelíbí, to je dodávání zbraní, teď například byla schválena další várka. A já to principiálně odmítám, protože čím více zbraní, tím více mrtvých. Na druhé straně chápu i všechny ty protiargumenty, že se musíme zastat toho slabšího, což je evidentně Ukrajina – a také cítím a vím, že totéž morální dilema neřeším jenom já, ale i mnozí evropští politici.

Zastánci Petra Fialy ho považují za ,,klidnou sílu“, která trpělivou prací dokáže směřovat k cíli. Současně ho mají za slušného a vzdělaného člověka, který se nakonec stal mimořádně úspěšným politikem. Vnímáš ho taktéž?

Před volbami jsem Petra Fialu vnímal jako relativně bezúhonného a slušného člověka, ovšem absolutně bez jakéhokoliv charismatu. Faktem ale je, že tento pocit se ve mně malinko upozadil, protože vidím jeho nasazení a až překvapivě vyvinutý politický instinkt.

Co jsi ale říkal na to, že se souhlasem Fialovy vlády (na její doporučení) byla zablokována některá média označovaná jako „proruská“ a „dezinformační“?

To se mi na vládě Petra Fialy asi jako jediné opravdu hrubě nelíbilo, to je ukázka nadřízeného, povýšeného paternalismu, kdy ti vědoucí rozhodují o tom, co je nebo není správně a co je pravda a co lež. To je demoralizující a demotivující cenzura, v podstatě jeden z rysů narcismu, ty grandiózní představy, které jediné jsou ty správné. Nemá smysl si dělat iluze, ona ta moc se opíjí sama sebou a svojí dokonalostí, ale nedohlédne už na ty konsekvence. Sám Petr Fiala prohlásil, že to je na hraně. A když už i politik a premiér prohlásí, že to je na hraně, tak už je to většinou spíše za tou hranou.

Hledá se prezident pro Česko. V lednu ho budeme volit. Koho bys na tuto funkci preferoval?

Žádného vážného kandidáta, na němž bych lpěl a podporoval ho, nemám. Ono je to ostatně tak trochu jedno, kdo tam sedí, pokud právě nepadá vláda, nejmenují se ministři – a pokud ten někdo se nechce zviditelnit...

Teď narážíš na Miloše Zemana, předpokládám?

Určitě, ale já vidím v tom polistopadovém vývoji tři velké osobnosti – Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana. Všichni tři byli více či méně narcisty, ale přes všechna negativa, byly to osobnosti, které dokázaly zaujmout a měly určitý vhled do věcí příštích. Dokázaly zkrátka určit tu cestu, po které máme jít. A s definitivním odchodem už nemocného Miloše Zemana tady prostě další takový člověk není.

Takže opravdu netušíš, koho budeš v lednu volit?

Tak když to řeknu s nadsázkou, tak by bylo docela fajn, kdyby tam zasedl kamarád Michal Kocáb. Aspoň by bylo více legrace.

