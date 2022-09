Pád z okna v Moskvě. Cherson? Na dlouho. K situaci mezi Ukrajinou a Ruskem

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 57% Ne 38% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6829 lidí agentury Al Jazeera Ukrajinci na ruské pozice zaútočili současně v osmi směrech.



Podle dostupných informací se zdá pravdivá, že na několika místech skutečně Ukrajina postoupila, což 29. srpna ukrajinské jižní velení komentovalo coby „prolomení první linie (ruské) obrany“.



Přestože panuje shoda na některých lokacích, které měli Ukrajinci dobýt zpět, není zatím možné ověřit ukrajinský postup detailně, jelikož ani ukrajinská vláda v současnosti nechce přesně nepříteli prozradit soustředění svých jednotek na místě za pomoci záznamů a mnoho zpráv o ukrajinském postupu tak přichází se značným odstupem, což znemožňuje zjistit, zdali se Ukrajině toto území daří držet i nadále či rozšiřovat.



Bývalý poradce chersonského gubernátora Serhij Chlan podle agentury uvádí, že ukrajinské síly zničily ruský pontonový přívoz u obce Lvove. Ukrajinské a ruské zdroje rovněž uvedly, že Ukrajina zasáhla ruský pontonový přechod z bárek vedle ochromeného Antonivského mostu, který se již několikrát stal cílem raketových útoků a v současnosti je ve stavu, kdy lze překonat leda pěšmo.

Ruský vojenský blogger s přezdívkou Šedá zóna, uvádí, že ukrajinské síly postoupily o 6 km a dobyly Suchij Stavok severně od města Cherson, což měla být první dobytá vesnice během ofenzívy i podle tvrzení Ukrajinců, což naznačuje, že se aktuálně fronta v tomto směru nachází zhruba 60 km severně od Chersonu.



Televize CNN s odkazem na svůj vojenský zdroj hovoří též o dobytí osad Pravdyne, Nova Dmytrivka a Tomyna Balka, což je již kolem 23 kilometrů od Chersonu, a to ve směru od Mykolajivu a ústí Dněpru.



Postup však má být ve velmi těžce dobyvatelném terénu vykoupen značnými ztrátami. Řecký honorární konzul v Chersonu tvrdí, že Ukrajinci sice vcelku snadno dobyli první ruskou linii, ve druhé obranné linii již ovšem Rusové svádí tuhé boje, během nichž mělo prý padnout až 2500 vojáků – 1000 Ukrajinců a 1500 Rusů. Rusko své ztráty na území popírá a odmítá také sdělit počet mrtvých vojáků.



Ukrajinský útok měl být veden také na severu přes řeku Inhulec. Podle serveru Al Jazeera se pak o tomto útoku šíří zprávy od ruského bloggera, že řeku překonali, nakonec však u Vysokopillia neprorazili.

Kde naopak Inhulec překonali Ukrajinci úspěšně, je obec Arkhanhelske, což dokládají i geolokační záběry.



Postup v oblasti však zřejmě bude velmi pomalý, jelikož jde o planiny, kde mají velkou výhodu obránci. Rusko na rozdíl od Ukrajinců při svém dobývání Chersonu nemělo příliš velké ztráty, jelikož se zpětně ukazuje, že o dobytí oblasti nerozhodli ani tolik zbraně jako kolaborace, a to, že se tehdejší ukrajinští obránci města a oblasti Rusům velmi rychle vzdali.



Podle analytika monitorujícího konflikt na twitterovém účtu WarMonitor není zcela jasné, jestli postup Ukrajinců vydrží i v dalších dnech, sám odhaduje, že případné osvobození Chersonu zabere týdny až měsíce.

Kherson Frontline:

31/08/2022

-Ukrainian forces consolidating original gains which were in 3 main directions

-Russian forces launching counteroffensives in order to take back territory with some progress.

-Its still unclear if the offensive had durability and longevity still pic.twitter.com/mIC9ujgQqe