Páky na Trumpa. Takto jej prý mohou přinutit k podpoře Ukrajiny

Donald Trump v posledních dnech obvinil Ukrajince, že si za válku mohou sami. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazval diktátorem, který v čase napadení své země odmítá uspořádat volby a dává najevo, že Zelenskyj má být vděčný za to, co od Američanů dosud dostal.

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 4% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 60% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 20% hlasovalo: 26223 lidí

Dnes již bývalý kongresman Tom Malinowski, který se narodil v Polsku 1965, ale jako šestiletý s maminkou utekl do USA, se proti těmto a podobným dalším Trumpovým řečem tvrdě vymezil.

„Chvilku se rozčilujte nad tímto prohlášením, které, jak se zdá, Trump od Putina okopíroval. Pak se rozpomeňte, že máte moc a něco udělejte,“ sdělil na sociální síti X svým přátelům z kongresu. Přátelům a známým jak z demokratické, tak z republikánské strany.

A hned nabídl konkrétní řešení.

„V roce 2017 Trump podepsal zákon, který říká, že pokud chce prezident zrušit ruské sankce nebo vrátit majetek ambasád, musí požádat Kongres o souhlas. Nyní si ujasněte, že budete hlasovat pro zablokování schválení tohoto kroku, pokud Trumpova ‚dohoda‘ zradí naše hodnoty a spojence. Do příštího vládního zákona o rozpočtu vložte ustanovení, které zakazuje utrácet prostředky na stažení amerických jednotek z Polska a pobaltských států až do chvíle, ve které již Rusko nebude hrozbou,“ upozornil Malinowski s tím, že Kongres podobné ustanovení zákona schválil již během prvního Trumpva odvětví.

Ruku v ruce s tím by podle bývalého kongresmana mělo jít i další ustanovení Kongresu.

„Když už budete v tom, zakažte jakékoli finanční ujednání pro těžbu ukrajinských přírodních zdrojů nebo pro jakékoli společné investice do ropy, plynu nebo nerostů s Ruskem, aniž by to bylo předloženo Kongresu ke schválení,“ doporučil bývalý člen Kongresu.

To my friends in Congress (on both sides of the isle):



Take a moment to be angry about this statement that Trump seems to have plagiarized from Putin.



Then remember you have power and do something.



Here are some options. 1/ pic.twitter.com/OVUKmelDal