Pane poslanče, nechte si změřit IQ. Babiše na interpelacích vytočil dotaz na sajrajt z chemičky Agrofertu a otrávenou řeku

Předseda vlády Andrej Babiš reagoval ostře na interpelaci poslance ODS. „Nechte si změřit IQ, ty vaše otázky jsou bez komentáře,“ zareagoval Babiš na to, když chtěl poslanec vědět, jaký je stav vyšetřování ekologické katastrofy řeky Bečvy, do které unikl kyanid. Informoval o tom web iDNES.

Na premiéra Andreje Babiše čekaly v Poslanecké sněmovně interpelace poslanců. Například poslanec ODS Stanislav Blaha se zeptal premiéra na stav vyšetřování ohledně ekologické havárie řeky Bečvy. Do Bečvy unikl v září kyanid, což si vyžádalo 40 tun mrtvých ryb, které musely být odvezené do kafilérie. Podezření padlo i na chemičku Deza, která spadá do holdingu Agrofert.

Situaci okomentoval Andrej Babiš slovy, že havárii vyšetřuje Policie ČR a čeká se na výsledek soudní expertizy. „Váš ministr životního prostředí Richard Brabec zvolil strategii mlčení,“ vyčetl premiérovi poslanec Blaha. O interpelacích informoval server iDNES.

Poté si Andrej Babiš stěžoval na to, že jde opět o program Antibabiš a jde jenom o další podle premiéra vylhaný pokus poukázat na něj a holding Agrofert, do kterého právě chemička spadá. „Proč trvá vyšetřování už 53 dní? Proč došlo k vyloučení Dezy? To, že z Dezy unikají kyanidy, se ví, protože to musí hlásit do integrovaného registru znečištění,“ tázal se poslanec. „Nechte si změřit IQ, ty vaše otázky jsou bez komentáře,“ zareagoval Babiš.

Na případ uvalila Česká inspekce životního prostředí informační embargo, není ovšem jasné, na čí popud tak inspekce učinila. Do 20. prosince by měl být znám znalecký posudek, který odpoví na otázku, odkud v září vytekl do Bečvy toxický kyanid. Alespoň podle slov ministra vnitra Jana Hamáčka.

Mimoto byl předseda vlády dotazován na stav rychlodráhy z Prahy do Kladna. Tato trať by měla mít odbočku na Letiště Václava Havla. „Ten projekt má pro nás velkou prioritu,“ pověděl Andrej Babiš na dotaz poslance ODS Petra Bendla. Současný stav je prý takový, že se pomalu chýlí ke konci rekonstrukce Negrelliho viaduktu, kdy právě tento viadukt je součástí připravované rychlodráhy. Zahájení stavby trati se plánuje od roku 2022 a podle premiéra by měla být dokončena v roce 2028.

