Pane premiére, přestaňte už lidem lhát. Chaos, jaký tu ještě nebyl. Babiš nedostat šanci ve sněmovně, tak to Fialovi natočil

reklama

„Také minulý týden poprvé byly interpelace. Já jsem se na ně těšil, seděl jsem tam od 14.30 až do 18.00 hodin. Bohužel se na mě nedostalo, protože u premiéra jsem dostal třináctku a u pana Jurečky dvacítku. Takže je budu interpelovat v tomto mém pořadu,“ prohlásil Babiš.

„V Rakousku vláda dá lidem 1,7 miliardy eur jako kompenzaci za energie. U nás téměř nic. Zasedla naše stínová vláda, možná jste to zaznamenali. Chtěl bych poděkovat hlavně učitelům za tu situaci, že vlastně nevědí, co mají dělat, že ty hygieny jim neporadí, že je to všechno na nich. O tom také budu mluvit. Takže v podstatě nic nového, vláda de facto nedělá nic pro lidi, a ty interpelace okomentuji.

Takže moje interpelace na pana premiéra Fialu. Prosím vás, pane premiére, přestaňte už lhát lidem o stavu českých financí. Makroekonomická predikce Ministerstva financí zveřejněná 20. ledna 2022 říká, že naše zadlužení za minulý rok je 42 procent HDP, tudíž je to nižší než v roce 2013, kdy končila vaše vláda a bylo to 44,4 procenta HDP. Prosím vás, už to neříkejte. Neříkejte stále, že, a tady mám blog, který se jmenuje Nesnesitelné Fialovy plky, že pan premiér začíná každou řeč kritikou vlády, jaké hrůzné dědictví musí vláda řešit. Opak je pravdou,“ poznamenal Babiš.

„Co říká makroekonomická predikce vašeho ministerstva. Říká, že podle vás Babišova drahota v roce 2021 byla 3,8 procenta, to je ta inflace, no a Fialova drahota je 8,5 procenta. To je ono? Já to neříkám. Neříkám, že vy můžete za tu drahotu. Stejně jako jsem za ni nemohl já a vy jste to zneužívali. Já říkám, že vy nejste schopni lidem pomoci. Vy na to máte peníze. Teďka, vážení občané, dobře poslouchejte. Dneska ráno jsem viděl, že pan Stanjura tvrdí, že schodek bude 280 miliard. A víte proč? No, protože on dostane obrovské dodatečné příjmy. Díky komu? No, díky vám. Protože kdo zaplatí těch 8,5 procenta inflace? Přece my všichni. A víte, kolik to hodí nové vládě? 50 miliard DPH plus. Díky tomu, že jsme navyšovali platy, budou odvody, nový odhad, o 35 miliard plus. A zdravotnictví o 11 miliard plus. A daně právnických osob o 17 miliard. A spotřební daně sedm miliard. Takže nová vláda podle makropredikce dostane 120 miliard, ty rozdělí, 60 jde pro stát a 30 jde pro samosprávu,“ zmínil dále bývalý ministr financí a následně premiér.

„A teďka se ptám, pane premiére, proč tyto peníze nevrátíte lidem? Proč těch 60 miliard nevrátíte do platů, tam jste vzali lidem 4,75 miliardy, proč nenecháte ty slevy, jak byly, to je 1,6 miliardy, proč neodpustíte všem DPH na energie? Rakousko to dělá. Rakousko odpustí 1,7 miliardy všem. To je 18 miliard. Důchodci musejí dostat další kompenzaci. To je 16 miliard. A proč tady mám výzvu podnikatelů v gastronomii? My jsme pro ně připravili programy na listopad a prosinec, vy jste je zastavil. To je šest miliard. Takže vy máte 60 miliard a tváříte se, že budete mít nízký deficit. Ale to je z příjmů, ne z výdajů. Protože o těch výdajích vy stále lžete. Takže já vás vyzývám, abyste ty peníze, které dostanete od lidí v rámci nové makroekonomické predikce, jim dali, vrátili. Protože zase jenom váš ministr financí manipuluje,“ zmínil Babiš a následně opět osočil vládu z toho, že je asociální a pro lidi nic neudělala.

„Teď máte příležitost. Padlo vám to do klína. 60 miliard od lidí. Tak jim to dejte. Teď, když mají obrovské existenční problémy. Podnikatelé, nízkopříjmové skupiny lidí. Ohrožujete střední třídu, k tomu se ještě dostanu. Pane premiére, podívejte se na ten titulek Učitelský plat vzrostl na 48 444 korun. Za čtyři roky, za vlády Babiše. Ano, vláda Babiše navýšila učitelům výdělky o 16 896 korun. A to jsou všechno data MŠMT. Pane premiére, pamatujete si, kolik vy jste dal učitelům, když jste byl ministr školství v roce 2012 a 2013? 122 korun měsíčně jste jim dal, pane premiére. My jsme jim dali téměř 17 tisíc. Chtěli jsme jim dát 3,5 procenta, a vy jste jim znovu vzali peníze. Učitelům je potřeba teď skutečně poděkovat, protože dnes největší problém v rámci covidu je to, co se děje na školách,“ zmínil dále Babiš.

„Tady mi jedna moje známá píše, jak to vypadá dnes s omikronem. Vezu ráno děti do školy. Má čtyři děti. V 7.39 se dozvídáme, že třída nejstarší dcery nastupuje do karantény. Ptám se, dokdy. Paní třídní učitelka odpovídá, že vůbec netuší. Musíte se zeptat spolužáků dcery, dokdy mají karanténu. Hygiena bohužel tyto informace školám neposkytuje. Vyložím tedy děti před školou, otáčím auto a nejstarší dceru vezu domů. Nechám ji doma a vyrážím do práce. Na kruháku mi zazvoní telefon, volá mladší dcera. Mami, jeden spolužák je pozitivní, musíš si pro mě hned přijet, nastupujeme do karantény. Otáčím auto a jedu do Karlína pro mladší dceru. A ve škole mám ještě dvě děti, takže vůbec, dostanu se dnes do práce? No, je to zkrátka neskutečný bordel. Tady nějaký pan Radek Rudinský říká: omikron se šíří ve školách, Válek neví, co má vlastně dělat, testování pouze jednou týdně, ve školách ve třídě je PCR pozitivní, ale žáci chodí do třídy dále, hygiena nestíhá a pan premiér mlčí. Chaos, jaký tady ještě nebyl.

Takže to je ta situace ve školách. Díkybohu, že ten omikron se vyvíjí dobře. My jsme pro vás samozřejmě připravili ty věci. Novavax vakcína? Tu jsme kupovali my. Antigenní testy? Nechali jsme vám peníze.

Díkybohu to vypadá, že ten covid skončí. To si samozřejmě všichni přejeme. Ale neříkejte prosím vás, že něco zvládáte a máte pod kontrolou. Nemáte vůbec nic. Každý týden něco jiného, nikdo se v tom nevyzná,“ uvedl také expremiér.

Vláda podle Babiše říká, že pomůže těm, kteří to opravdu potřebují, a to formou navýšení příspěvku na bydlení. „Takže jak je to ve skutečnosti? Víme, že příspěvek na bydlení v tuto chvíli pobírá jenom 30 procent domácností, asi 150 tisíc, které na něj mají skutečný nárok. Ty ostatní se buď stydí, někteří se dokonce bojí chodit na úřady práce, samoživitelky, stydí se o něj vůbec požádat, nebo nevědí, jak o něj požádat, nebo se dokonce bojí na úřad práce vůbec jít. Jsou to hlavně osamělé seniorky nebo třeba matky samoživitelky, které ani nemají čas stát hodinové fronty na úřadech práce. Musejí se totiž starat o děti a vydělávat peníze. Tyhle lidi zůstanou i nadále zpráva mimo obraz, vláda totiž nedělá nic, čím by je aktivně oslovila. Vykřikuje, že rozšiřuje okruh lidí, kteří si o dávky mohou žádat, sama ale ví, že mnoho z nich prostě nepřijde. Takže je to jenom hra vaše na pomoc,“ zmínil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Úřady práce, kde se dávky vyplácejí, je rozhodně přemlouvat nebudou. To jsou jenom přetížená výplatní místa, kde na sociální práce není čas. Sociální práci, tedy takového průvodce, který umí lidem poradit, jak se z této složité situace dostat, dělá sociální pracovník na městských úřadech nebo v neziskovkách, ale ten zase nemá vliv na výplatu dávek. Takže úřady práce nestíhají už teď a dávky často vyplácejí s velkým zpožděním. To víme všichni. A vy jste jim ještě zmrazili platy. Vždyť ty dámy na úřadech práce a sociálním zabezpečení mají nejnižší platy ve státní správě. To se nestydíte? Vy od nich chcete, aby pomáhali lidem, ale sám jim berete peníze?“ ptal se expremiér, jenž to podle svých slov vidí tak, že si polepší v první řadě ti, kteří v sociálních dávkách umějí chodit.

„Víme, o koho jde. Nejde ale o to, kteří celý život poctivě pracují či pracovali, vychovávají děti, platí daně a až do téhle chvíle to zvládali sami. Na konci měsíce vycházeli jen tak tak, ale vycházeli. Teď se dostávají do minusu a potřebovali pomoc. Co dělá současná vláda? Říká jim: počkejte, až spadnete do chudoby, pak můžete požádat o sociální dávky. Prostě na ně prachsprostě kašle vaše vláda, pane Jurečko. Proto jsme navrhovali odpuštění DPH z energií. Ano, ročně je to 18 miliard. Máte je tam, Polsko se po nás opičí. A co dělá Rakousko? Dává 1,7 miliardy eur. 41 miliard. Všechny domácnosti v Rakousku obdrží jednorázový příspěvek 150 eur, nezaměstnaní 300 eur. Všichni to dělají, my jsme to dělali jako první. Ale vy to nechcete dělat, protože jsme to my navrhli a vy zkrátka a priori děláte všechno proti, i když na to doplatí lidé,“ zmínil Babiš.

„My jsme chtěli odpustit to DPH, protože je to spravedlivé a pomůže to všem. Protože nechat lidi nejdříve spadnout do chudoby a pak jim teprve milostivě začít pomáhat je ubohý a z dlouhodobého hlediska se to fakt nevyplatí. Jakmile totiž jednou přijdete o bydlení, odejdete do azylového domu nebo na ubytovnu. Věřte mi, za mnou chodí. Za chvíli odjíždím do Roudnice, tam chodí za mnou tito lidi. Prostě ztratíte svůj minimální standard života, pak je strašně těžký se vrátit zpátky. Tenhle krok vlády také rozšíří skupinu lidí, kteří budou dlouhodobě závislí na sociálních dávkách. Ten váš systém je zkrátka byrokratický. Já tady mám x dokumentů, kde vlastně ty lidi, kteří mají hypotéku a vlastní nemovitosti, na to vůbec nedosáhnou. Dosáhnou jenom ti v nájmu. Takže to vůbec nefunguje, ta vaše kalkulačka, pane Jurečko, ta kalkulace na 34 korun, je to fakt skandál,“ říká.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Tento list strčil Hnízdil Kubkovi. Ten nebyl rád Bartoš promluvil o Kalouskovi. Rozumí prý těm tokům... Brno: Ekodotace pomáhají oživit nábřeží nebo zvelebit vnitroblok HZS: Výstraha meteorologů se vyplnila, hasiči v celé republice bojovali s následky silného větru

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama