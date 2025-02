V rozhovoru mezi politologem Glennem Diesenem a profesorem Jeffreym Sachsem, který se odehrál v rámci diskuse o současné geopolitické situaci, se oba experti zaměřili na roli Evropské unie v ukrajinském konfliktu. Sachs, známý ekonom a politický analytik, vyjádřil znepokojení nad tím, jak EU přistupuje k válce na Ukrajině a jakým způsobem se vyhýbá diplomatickému řešení s Ruskem.

„Evropa je rozdělena uvnitř,“ uvedl Sachs na začátku rozhovoru. „Existuje mnoho protiválečných nálad, zejména v zemích jako Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Veřejné mínění v Evropě obecně ukazuje, že lidé chtějí, aby válka skončila. Politici však tuto vůli nereflektují.“ Sachs zdůraznil, že evropští lídři se místo toho drží linie, která je v rozporu s přáním jejich voličů. „Proč politici nejednají v souladu s veřejným míněním? To je pro mě záhada,“ dodal.

Podle Sachse je jedním z klíčových problémů Evropské unie absence jednotné zahraniční politiky. „EU nemá společnou zahraniční politiku. Je to 27 zemí, které mají různé zájmy. To vede k nekoherentnímu přístupu,“ vysvětlil. Sachs také poukázal na roli pobaltských států, které se podle něj spoléhaly na ochranu Spojených států a nyní jsou v panice, protože USA svou podporu stahují. „Tyto malé země si dovolovaly být velmi agresivní vůči Rusku, protože věřily, že je Amerika ochrání. Teď jsou v šoku,“ řekl.

Profesor Sachs také zdůraznil, že Evropa by měla navázat přímý dialog s Ruskem. „Evropa by měla otevřít přímou diskusi s Moskvou. To je základ diplomacie. Místo toho se evropští lídři spoléhají na to, že je USA vezmou k jednacímu stolu. Proč? EU má více obyvatel než USA, je blíže k Rusku a má více co ztratit. Proč se neobrátí přímo na Rusko, které opakovaně říká, že je otevřené dialogu?“

Glenn Diesen doplnil, že evropská jednota často stojí na vytváření narativů, které označují jakoukoli odchylku od hlavního proudu za nelegitimní. „Viktor Orbán nebo Robert Fico jsou okamžitě označováni za proruské. Jejich argumenty se nezkoumají. Jediná legitimní pozice je ta, která podporuje válku jako cestu k míru,“ řekl Diesen.

Sachs v této souvislosti zmínil, že Evropa by se měla vrátit k tradiční diplomacii. „Diplomacie vyžaduje komunikaci. Když mluvíte s druhou stranou, dozvíte se něco nového. Navíc, když spolu lidé mluví, je větší šance, že dosáhnou porozumění. To není naivita, to je základ státnického umění,“ uvedl.

Oba diskutující se shodli, že Evropa by měla přehodnotit svůj přístup k bezpečnostní architektuře na kontinentu. „Rusko bude vždy naším sousedem. Je načase začít diskutovat o kolektivní bezpečnosti,“ řekl Sachs. Diesen dodal, že čím více se Rusko cítí ohroženo, tím agresivněji se bude chovat, což je špatná zpráva pro státy na hranicích s Ruskem.

Sachs také připomněl, že v roce 2022 byly blízko k dosažení dohody v Istanbulu, kde se Rusko a Ukrajina dohodly na neutralitě Ukrajiny. „Rusko chtělo, aby Ukrajina zůstala neutrální. To by bylo v zájmu všech. Ale USA a Británie tuto dohodu zablokovaly,“ řekl Sachs. Podle něj je absence této epizody z evropského narativu znepokojující, protože ukazuje, že Evropa žije v iluzi, která neodpovídá realitě.

Na závěr Sachs vyjádřil naději, že by Německo mohlo sehrát klíčovou roli v obnovení evropsko-ruské diplomacie. „Něměcko má tradici nezávislé zahraniční politiky. Možná se nová vláda pod vedením Merze vrátí k této tradici a bude usilovat o obnovení vztahů s Ruskem,“ uzavřel Sachs.