Pavel: Nečekejme na USA. Nemůžeme přestat podporovat Ukrajinu

„Děkuji vám, že nejste lhostejní k osudu Ukrajiny. Válka k nám má daleko blíž, než si myslíme, a my jsme závislí na tom, jak dopadne,“ zahájil svůj projev Petr Pavel. Připomněl, že před rokem mnozí doufali v brzký konec války, ale realita je jiná. „Ukrajina trpí nejen útoky na vojenské cíle, ale jak jsme viděli dnes v noci, pod útokem jsou i civilní cíle a umírají civilisté,“ dodal.

Prezident jasně odmítl narativy, které zpochybňují, kdo je agresorem v tomto konfliktu. „Slyšíme zpochybňování, kdo je agresorem, zda to nebyla Ukrajina, kdo to způsobil, zda to není NATO, které se rozšiřuje na východ. Po rozpadu SSSR nechtěla Ukrajina nic jiného než my – jít svou cestou. My jsme mohli vstoupit do EU, do NATO. Ukrajina se vzdala svých jaderných zbraní, za to jí byla slíbena neutralita. Tohle Rusko porušilo, anektovalo Krym a Donbas,“ uvedl Pavel.

„Je jednoznačné, kdo je agresorem a kdo je obětí, na jejíž straně bychom měli stát,“ zdůraznil prezident. Připomněl také historické paralely s Československem, kdy radikalizace národnostních menšin v Sudetech posloužila jako záminka pro nacistickou agresi. „Na Ukrajině to byl Krym a Donbas. Ukrajinská vláda to musela logicky potlačit, a to bylo využito jako záminka, aby Rusko vstoupilo do země a ‚chránilo své obyvatele‘,“ řekl.

Petr Pavel vyzdvihl odhodlání Ukrajiny bránit se proti ruské invazi. „Československo se nebránilo, Ukrajina se brání, brání se dodnes a brání se s obrovským nasazením. Pokud nechceme, aby ve světě znovu zvítězilo právo silnějšího, tak musíme Ukrajině pomoci, protože její prohra by byla i naší prohrou,“ apeloval.

Prezident také vyjádřil znepokojení nad nedávnými projevy nejednoty mezi západními spojenci. „Donedávna jsme měli se spojenci společný pohled. V posledních týdnech slyšíme něco jiného. Opuštění zásad hodnotové politiky, kterou jsme měli poslední desetiletí,“ řekl. Varoval před ústupky diktátorům a zdůraznil, že Evropa musí hrát aktivnější roli v mezinárodní politice. „Evropa musí mít silnější hlas, musíme být výrazně asertivnější a nečekat na USA. Evropa musí hrát větší roli. Ale pokud ji má hrát, musí být u toho. Nesmí se stát to, že se bude jednat o nás bez nás, tedy o Ukrajině bez Ukrajiny,“ dodal.

Závěrem Pavel vyzval k pokračování podpory Ukrajiny. „Nemůžeme zpomalit, nemůžeme přestat podporovat Ukrajinu. Pokud vstoupí do jednání oslabená, nebude to její mír. Mír pro Ukrajinu nemůže znamenat odměnu pro agresora,“ řekl. Jeho slova „Sláva Ukrajině!“ vyvolala bouřlivý potlesk a souhlas tisíců přítomných. „Mír musí být důstojný a spravedlivý, aby si Ukrajina mohla zvolit budoucnost, jakou sama chce,“ uzavřel Petr Pavel.