Pehe: Dublin IV je potřebný. Je nutné přerozdělovat migranty

„Myslím, že jakkoliv jsou tamní státníci zdvořilí, tak všichni dobře vědí, že Andrej Babiš je trestně stíhán, protože na stavbu Čapího hnízda podle obvinění použil neoprávněně evropské peníze. Takový trestný čin by se přímo týkal Evropské unie a všem je to známo,“ podotkl Jiří Pehe.

Andrej Babiš má však podle politologa ještě jiný problém. Evropská unie řeší již delší dobu uprchlickou krizi a Babiš jako premiér nepřichází do Bruselu s novou nabídkou na případné řešení této krize. Český premiér jen opakuje, že se odmítáme podílet na přerozdělování uprchlíků. To je názor, který se v Bruselu líbit nebude. Pravděpodobně si tam všímají i toho, jak se česká politická reprezentace staví k tzv. Dublinu IV, který má nově stanovit pravidla azylové politiky EU.

„Dublin IV je důležitý zejména proto, protože chce zavádět určitá sjednocující pravidla pro udělování politického azylu a zároveň i zavést, že lidé, kteří žádají o azyl, musí podstoupit ty procedury v první bezpečné zemi na evropském kontinentu. To bývají ty země, které jsou „první na ráně“ vlny uprchlíků, kteří přicházejí z Afriky a Blízkého východu. Pokud se tyto země budou cítit přetíženy, tak mají právo požádat o aktivaci rozdělovacího mechanismu. Pak by ta azylová řízení měla být vyřizována i v jiných evropských zemí. To je princip Dublinu IV. Ukázalo se, že ten mechanismus, kdy každý, kdo přijde do Evropy, musí žádat v první bezpečné zemi, se neosvědčil, protože ty země jsou naprosto přetížené, vznikají tam uprchlická ghetta, tábory a ty ostatní evropské země tvrdí, že to není jejich věc. Často také od českých politiků slyšíme ten ironizující tón, že my jsme přece ve středu Evropy, ať to řeší v těch zemích, kam uprchlíci přijdou jako první. U nás například prohlásil prezident Zeman, že by to muselo být letiště Václava Havla, protože jinak se k nám uprchlíci jako do první bezpečné země dostat nemohou. Pokud si země, které mají tuto geografickou výhodu, takto představují evropskou solidaritu, tak to pochopitelně narazí,“ podotkl Pehe.

A když už jednou zmínil prezidenta Zemana, přidal Pehe pár slov i k němu. Bude prý velmi těžké odhadnout, jak se bude Zeman chovat ve svém druhém prezidentském období. Bude rozdělovat společnost stejně, jak to činil v období prvním? Nebo bude smířlivější s vědomím toho, že o něm jednou budou psát historici a on by si pravděpodobně přál, aby o něm psali v pozitivním světle?

Ať už si bude počínat jakkoliv, politolog nepochybuje o tom, že Moskva vyhlíží politika, který by mohl Zemana jednou nahradit, až v úřadu skončí. Otázkou ale je, kdo to bude. Kdo bude vybrán za obhájce ruské zahraniční politiky, kterou podle politologa hájili Zeman a Václav Klaus.

