Pekarová se posmívala přídavku důchodcům: A úspory máte? A mohla bych je vidět?

reklama

Podle Pekarové Adamové se tato problematika projednává prakticky pokaždé, když se blíží volby. „Na to jsme si v zásadě zvykli. Ale to, na co si nelze zvyknout, je ta bohorovnost, s jakou nám s úsměvem, klidným hlasem dámy ministryně, které tady hovořily za vládu, sdělují, že je všechno v pořádku, co se týče veřejných financí, že to tempo zadlužování vlastně není tak hrozné, “ zuří poslankyně a dodává: „Je to vlastně všechno bezproblémové, sluníčkové, pohoda. Po nás potopa....“

Podle ní vláda měla dvě volební období na to, aby pohnula s důchodovým systémem a aby vyřešila jeho palčivé problémy. „Nestalo se tak. Osm let vám je krátkých. Osm let je asi moc málo na to, abyste takovou věc připravili. Tak je to známka toho, že už nemáte v další vládě prostě být. Protože jestliže vám nestačí takhle dlouhá doba, tak nevím, kolik byste skutečně potřebovali,“ pokračovala.

V kontextu úspor pak sáhla po parafrázi jedné známé české komedie, Kulový blesk. „Všichni určitě známe tu scénu, kdy přijde starší paní, taková babička právě a ptá se, máte sklep, a mohla bych ho vidět? Je to často využívané i na sociálních sítích v různých memech. Tak já se tady v parafrázi této slavné filmové scény ptám, a kde máte ty úspory? Mohla bych je vidět? Já totiž nenacházím reálnou snahu, opravdu reálnou snahu kdekoli uspořit,“ pokračovala šéfka TOP 09 a dodala, že i stávajícím seniorům by se mělo oznámit, že dopady na jejich životy pocítí i oni. Připomněla tak stanoviska OECD či Světové banky, které varují, že po roce 2030 se dostáváme s důchodovým účtem do obrovských problémů.

Současně připomněla, že TOP 09 dělá maximum pro to, aby penze v České republice byly co nejvyšší možné s ohledem na to, abychom si je mohli „dovolit financovat nejenom příští rok, nejenom za dva roky, ale i za deset, za patnáct, za dvacet". Proto návrh nepodpořili. „My nemůžeme podpořit něco, co není vykompenzováno opravdovými úsporami a opravdovou snahou na výdajích šetřit. Tak se neděje. To se možná tvrdí. Mediálně to působí dobře. Ale v reálu se tak opravdu nestalo a neděje,“ kritizovala Pekarová Adamová. A dodala, že by bylo fér přiznat, že tento dárek je na úkor dalšího dluhu všech těch, kteří to jednou budou muset splatit.

Psali jsme: Bauer (ODS): O ANO si můžu myslet cokoliv, ale určitě ne to, že to je pravicová strana Poslanci se sejdou k dodatečnému zvýšení důchodů o 300 korun Jurečka (KDU-ČSL): Chce přidat, nemá z čeho. Naše vláda Ministryně Maláčová: Jak je možné, že mají stále někteří senioři důchod pod 14 tisíc?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.