Pekarová vyjádřila obdiv. A sama obdiv vůbec nesklidila

„Drahá Svjatlano Cichanouská, již dva roky svobodné Bělorusko bojuje za demokracii a spravedlnost. Nesmírně obdivuji Vaši osobní statečnost a neústupnost před diktátorem. Česká republika je na Vaší straně a pevně věřím, že pravda zvítězí,“ napsala Pekarová doslova.

Že nešlo o překlep, naznačuje i anglický text, kterým svůj tweet doplnila.

Dear @Tsihanouskaya, since two years free Belarus has been fighting for democracy and justice. I greatly admire your personal bravery and firmness in the face of a dictator.



The Czech Republic is on your side and I firmly believe that the truth will prevail.#freeBelarus — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) August 9, 2022

„Dear Svjatlana Cichanouská, since two years free Belarus has been fighting for democracy and justice. I greatly admire your personal bravery and firmness in the face of a dictator. The Czech Republic is on your side and I firmly believe that the truth will prevail."

Zda je Bělorusko svobodné a má v tom případě zapotřebí bojovat za demokracii, ať si každý vyhodnotí sám. Pro Markétu Pekarovou Adamovou by ale měly být varováním odpovědi, které se v následné diskuzi valily na její hlavu.

A nebylo to pro ni většinou hezké čtení.

„Kdy už se, Markéto, začnete naplno věnovat ČR? Ptám se, abych se to dozvěděl. Přijde mi, že se věnujete všemu možnému, jen ne krizi, která tu běží,“ vyjádřil své pocity, že se Pekarová nevěnuje problémům České republiky jeden z diskutujících.

Kdy už se, Markéto, začnete naplno věnovat ČR? Ptám se, abych se to dozvěděl. Přijde mi, že se věnujete všemu možnému, jen ne krizi, která tu běží. — Nevděčný spratek (@RA_8373) August 9, 2022

„Mluvte za sebe! Vy 3% rozhodně Českou republiku nereprezentujete,“ upozornil jiný diskutér na volební preference TOP 09, které Pekarová předsedá a souhlasil s tím, že Českou republiku nereprezentuje.

„Tupá hlava nejmenší strany mluví za Česko. Další totální absurdita koalice organizovaného zločinu,“ nebral si servítky další a opět poukázal na preference TOP 09.

Dalšímu diskutérovi se zase nezdají služební cesty předsedkyně parlamentu. „Svoboda je dobrá, ale měla by nám říct, kdo ji to cestování platí. To budeme asi koukat, až se to dostane ven. To nebude taková svoboda,“ myslí si.

Ani další přispěvatelé nebyli k Markétě Pekarové mírnější, citovat je by nebylo zrovna zdvořilé, níže je jejich kopie.

Našel se ale i diskutér, který předsedkyni Parlamentu ocenil za její úsilí a vytíženost i široké spektrum záběru.

„Vy jste na roztrhání Markéto! Taiwan, Ukrajina, Bělorusko - kde by bez vás byli? K tomu ještě financováni zdravotnictví, palivo pro jaderné elektrárny a kdo ví, co ještě. Jste úžasná!“

Vy jste na roztrhání @market_a !Taiwan, Ukrajina, Bělorusko - kde by bez vás byli? K tomu ještě financování zdravotnictví, palivo pro jaderné elektrárny a kdo ví co jestě.Jste úžasná! — Rudolf Simecek (@RudolfSimecek) August 9, 2022

