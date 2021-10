Peklo kvůli vakcínám. USA, země svobody? Legendární boxer nemohl mlčet

reklama

Anketa Ještě přitvrdit proti neočkovaným? Ano 24% Ne 74% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8174 lidí

„Je to můj život a já si se svým tělem můžu dělat, co chci,“ řekl Irving podle informací serveru iDNES.cz. „Vybral jsem si, že očkovaný nebudu. Bylo to moje rozhodnutí a chtěl bych všechny požádat, aby ho respektovali. Jo, ztratíte peníze, ale co. Není to o penězích, je to o tom, vybrat si, co je pro vás nejlepší,“ prohlásil hvězdný basketbalista a dodal, že kariéru ve 29 letech ještě rozhodně nekončí.

Za Irvinga se nyní na Twitteru postavil i Floyd Mayweather, jeden z nejlepších boxerů historie. „Jak je, Kyrie?“ pozdravil svého kolegu. „Vím, že je toho teď na tebe hodně. Vím, že nyní jen chceš, aby se k tobě chovali férově. Měli jsme šanci se poznat v roce 2016, kdy jsi na olympiádě reprezentoval Spojené státy. Jsi skvělá osobnost, báječný otec, sportovec a děláš jen to, čemu věříš,“ přidal slova podpory Mayweather.

Boxer poté přečetl předem připravený text, kde ostatní vyzval, aby si stáli za svým přesvědčením třeba proti všem. „Amerika je země svobody. Svobody slova, náboženství a údajně i možností si vybírat. Nikdy jsi nebyl ovládán penězi a já obdivuju tvůj smysl pro čestnost a že jsi za každé situace sám sebou. Svobodná mysl dělá vlastní rozhodnutí, jen mysl otroka následuje dav. Jediný člověk, který si za něčím tvrdě stojí, může rozpoutat revoluci. Je potřeba bojovat za to, co je správně, protože jedno slovo nebo gesto může změnit svět,“ apeloval Mayweather.

„Je šílené, jak tě lidé nenávidí za to, že jsi takovým lídrem. Já osobně doufám, že tvoje činy povzbudí mnoho dalších, aby vystoupili a hromadně řekli, že co je moc, to je příliš. Chovám k tobě velký respekt, Kyrie,“ dodal boxer.

Choice is defined as an act of selecting or making a decision when faced with two or more possibilities. America gave us the choice to take the vaccine or not take the vaccine. As time moves on, that choice is gradually being stripped from us. pic.twitter.com/7F6RsWaDkL — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) October 25, 2021

Očkovací kauza hýbe také světem tenisu, kdy nejlepší současní tenisté jako Novak Djokovič nebo Daniil Medveděv mohou přijít o grandslamový turnaj Australian Open. „Tenisté bez očkování proti koronaviru nedostanou australská víza, aby mohli přijet na Australian Open. Výjimky neexistují,“ prohlásil australský ministr pro imigraci Alex Hawke. Anketa Myslíte, že Parlament nakonec Zemana zbaví pravomocí? Jde o předpověď, ne přání. Zbaví 7% Nezbaví 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6303 lidí

Mezi vrcholovými tenisty je přitom přibližně jedna třetina nenaočkovaných, a to i mezi nejvýše postavenými v žebříčku. Medveděv nebo Djokovič odmítají, aby jim někdo přikazoval, zda se mají očkovat. „Média šíří v souvislosti s koronavirem jen strach a paniku. Toho nechci být součástí. Cítím, jak jsou všichni v této souvislosti s očkováním striktní a nepřátelští. Ale já nechci být součástí téhle špíny,“ reagoval Djokovič, jak informuje server Sport.cz.

„Jestli se dám, nebo nedám očkovat, to je přece moje soukromá věc. A víte co? Ať na tohle téma řeknu cokoliv, stejně se moje odpověď překroutí, jak se to komu hodí,“ dodal nasupený Djokovič. Podle posledních zpráv by se turnaje sice neočkovaní tenisté zúčastnit mohli, ale po příjezdu je čeká povinná čtrnáctidenní karanténa na hotelu.

Útokům na svoji osobu se nevyhnul ani fotbalista slovutného Bayernu Mnichov Joshua Kimmich, který se taktéž zatím nenechal očkovat. „Jsem si samozřejmě vědom své odpovědnosti. Dodržuji veškerá hygienická opatření a nechávám se testovat každé dva až tři dny. Každý by se měl rozhodnout sám za sebe,“ řekl Kimmich podle informací britské BBC.

Přesto Kimmich trval na tom, že není popíračem covidu ani odpůrcem vakcín. „Je velmi pravděpodobné, že se ještě nechám očkovat. Jde jen o to, že mám stále určité obavy,“ dodal Kimmich, který se ihned stal terčem útoků některých německých politiků.

Psali jsme: Češi zmoudřeli a očkují se? Zas jinak. Zapomněli ukázat drobnost Očkovaní ve špitále. Jak to? 10 až 15 procent... Výrobci to prý čekali Miroslav Macek: Kdo má jiný názor, není automaticky nepřítel „Házeli kamení na očkovací vůz." Adam Vojtěch u toho

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.