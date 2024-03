Peníze na munici dávají všichni. Ale dokud nedorazí, Zelenskyj se radovat nebude

reklama

Prezident Petr Pavel, premiér Petr Fiala (ODS) a další tvůrci české vládní politiky přišli s tím, že se pokusí sehnat pro Ukrajinu co nejvíc munice, prakticky kdekoliv to půjde, aby se podařilo alespoň trochu vypořádat se situací, ve které část republikánů nakloněných kandidátovi na prezidenta Donaldu Trumpovi už celé měsíce v Kongresu USA blokují poslání další vojenské pomoci Ukrajině.

Závazky znamenají, že granáty by mohly být na Ukrajinu doručeny „během několika týdnů,“ uvedla agentura Bloomberg. „Přesné načasování by záviselo na smluvních a dodacích plánech a mohlo by to proklouznout,“ uvedla dále agentura.

Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl 6. března na společné tiskové konferenci s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem, že došlo k „pozitivnímu pokroku, pokud jde o českou iniciativu“. „Ale můžeme hodnotit pozitivní výsledky, až když jsou granáty na Ukrajině,“ dodal Zelenskyj.

„Svět má dostatek systémů a schopností protivzdušné obrany na výrobu zbraní pro obranu. K záchraně životů jsou zde potřeba zbraně. Rozhodnutí jsou potřebná hned – ne jednoho dne, ale pro lidi, kteří každý den a noc snášejí teroristické útoky. Jen minulou noc a jen proti Oděse bylo vypuštěno dvacet Šahídů,“ nechal se také slyšet ukrajinský prezident.

Velitel pozemních ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Pavljuk popsal, kdy Ukrajinci opět udeří. Prý až opět vyčerpají Rusy, k čemuž je podle velitele ukrajinská armáda blízko.

„Pavljuk poznamenal, že podle odhadů zabitých a zajatých lze říci, že Rusové hází na frontu právě mobilizované lidi bez jakékoli přípravy. Dostanou jen krátkou instruktáž a vrhnou se do bitvy. To vše za účelem převzetí iniciativy,“ napsal server Ukrajinská pravda s odvoláním na další zdroje.

Stažené jednotky je podle Pavljuka třeba přeskupit a vytvořit z nich novou údernou sílu proti Rusům. S pomocí těchto úderných sil se poté podaří frontu stabilizovat. Pavljuk o tom nepochybuje.

