Pes kouše, těší to socany a komouše. Poslyšte, co stvořil zpěvák Xindl ze slavné koledy

Zpěvák Xindl X vydal pozměněnou koledu, ve které kritizoval českou vládu za přístup ke koronaviru. „Pes, který štěkat měl, tak pouze kouše, což těší socany i komouše. A živnostníky hnát do fabriky a živnostníky hnát do fabriky se pokoušej. Restrikce mění se ze dne na den. Těžko v tom chaosu přežít zvládnem,“ zpíval. Nejde přitom o jeho první protestsong, již kritizoval EET či prezidenta Zemana.

reklama

Anketa Chcete, aby vláda přes Vánoce a Silvestra otevřela hospody? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 7898 lidí

Písničkář Ondřej Ládek, který je známý spíše pod přezdívkou Xindl X, upravil koledu „Neseme vám noviny“ tak, aby lépe odpovídala současné situaci. Píseň nazpíval na Kanárských ostrovech, na Tenerife. Celý text zněl následovně:

„Nesem vám druhou vlnu covidu. Kdo chtěl ven, ať hodí se do klidu. Je čas vše zavřít a příští rok dřít, je čas vše zavřít a příští rok dřít s nouzí bídu. Ti co měli přijít, tak nepřišli. V testech pak příšerný čísla vyšly. Je tu stav nouze, můžem si pouze, je tu stav nouze, můžem si pouze hodit mašli. Měli jsme Vojtěche i Prymule. Číslo R však neblíží se nule. A i ten Blatný, málo je platný a i ten Blatný, málo je platný, do prdule. Pes, který štěkat měl, tak pouze kouše, což těší socany i komouše. A živnostníky hnát do fabriky a živnostníky hnát do fabriky se pokoušej. Restrikce mění se ze dne na den. Těžko v tom chaosu přežít zvládnem. A samoplátci jsou na to krátcí a samoplátci jsou na to krátcí, pojdou hladem. Nesem vám noviny poslouchejte, podporu od státu nečekejte, zpívejte s námi a svoje krámy, zpívejte s námi a svoje krámy, zavírejte.“

Fotogalerie: - Červené deštníky

Psali jsme: Lukáš Kovanda: Vyhodila vláda za antigenní testování miliardu oknem?

V písničce se Ládek dotkl řady známých témat. Upravenou koledu začal zmínkou o druhé vlně. Na tu upozornil v polovině září tehdy ještě vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. „Podle epidemiologa Romana Prymuly může být za 14 dnů až tři týdny stejně vysoký počet hospitalizovaných jako na jaře. Pokud by se nákaza šířila tak explozivně jako dosud, nemocnice se mohou dostat na limity kapacity vyhrazených lůžek pro pacienty s covidem-19. Pokud by se nedělala žádná opatření, na limitní kapacitě by české nemocnice mohly být na konci října.

Vyhlášení druhé vlny je podle Prymuly formální záležitostí, ale současný stav se za ni už dá považovat. V současné době je nutné podle jeho slov křivku nákazy ‚oploštit‘. Pokud by se to za zhruba tři týdny nepovedlo, mohla by se v nemocnicích znovu otevřít i covidová oddělení, řekl dále Prymula. Lidé by se alespoň měsíc měli vyhnout oslavám, aby se rostoucí křivku nakažených podařilo snížit,“ psali jsme 13. září. Obecně se dá říct, že druhá vlna trvala do konce listopadu a nyní zažíváme něco jako třetí vlnu.

Psali jsme: Je tu druhá vlna, vyhlásil z televize Prymula. Za 14 dní může být v nemocnicích tolik lidí, jako na jaře

Když zpíval o těch, kteří měli přijít, ale nepřišli, tak to se váže na slova Andreje Babiše. „V březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu sice někdo přišel, sice to byl ten stejný člověk, ale ti, kteří měli přijít, nepřišli,“ pronášel předseda vlády před kamerami v říjnu, když vysvětloval, jak se mohlo stát, že si vláda nechala utéct počátek druhé vlny koronaviru.

Tím tajemným mužem byl Pavel Řehák, ředitel pojišťovny Direct. Na jaře modelací možného vývoje epidemie vyděsil premiéra Andreje Babiše natolik, že předseda vlády nechal celé Česko zavřít. V srpnu ale Babiš nezareagoval na nárůst případů nemoci covid-19 v populaci a to mu mnozí vyčítají.

Anketa Bojíte se, že zemřete na covid-19? Ano 23% Ne 77% hlasovalo: 3593 lidí

Řehák byl před pár dny hostem rozhovoru na České televizi. „Jsme ve velmi složité situaci, kdy otevíráme, zavíráme a nezávidím nikomu, kdo to musí řešit. Ten problém je fakt složitý a nezávidím nikomu, kdo to musí řešit. Není k tomu jeden klíč,“ řekl. Přemýšlí prý také nad tím, jak to bude dál, jak Česko vrátit k normálnímu životu. „Zavírat a otevírat můžeme pořád dokola, dokud něco nevymyslíme, ale s každou další vlnou si myslím, že to bude složitější, bude složitější vymyslet efektivní opatření, a bude složitější je dodržovat. Ta rozpolcenost společnosti je veliká,“ uvedl Řehák.

Osobně prý není žádným velkým fandou očkování, tady v očkování populace vidí jedinou cestu ven. „Jediná cesta je vakcinovat. Když se podíváte na to, co dělají ostatní země, když se podíváte, co říkají odborníci o těch vakcínách, tak vakcína je dneska jediná reálná cesta, jak se dostat z toho marasmu, ve kterém se pohybujeme, a jak se vrátit vlastně k normálnímu životu. A v ten moment, kdy řeknete, že vakcína je efektivní a bezpečná, což jsou klíčové věci, které musí mít ministerstvo pod kontrolou společně s evropskými autoritami, tak v ten moment se z toho stává velmi intenzivní logisticko-komunikační cvičení, protože každý měsíc, kdy nebudeme mít ovakcinováno, tak budeme ztrácet ekonomicky, budeme dál ztrácet životy v nemocnicích a budeme dál rozpolcovat tu společnost, protože nikoho nebaví žít tam, kde dnes žijeme,“ uvedl Řehák.

Psali jsme: Ten, který vyděsil Babiše covidem: Řekl, kdy to skončí

Prymule a Vojtěche je narážka na mnohdy podivný a nespisovný projev předsedy vlády. „A živnostníky hnát do fabriky,“ je rým, kterým Xindl X nejspíše narážel na slova odborářského bosse Bohumíra Dufka. Odborář z Asociace samostatných odborů prohlásil, že zkrachovat může klidně až polovina restaurací nebo cestovních kanceláří. Podle něj to pročistí trh a lidé si na úřadu práce díky rekvalifikaci zajistí jiné místo v potřebnějším oboru. „Nechápu, proč bychom měli mít 40 tisíc hospod. Ať zkrachují, je to prostě očistný proces,“ řekl Dufek s tím, že vláda by neměla zbytečně zachraňovat všechny OSVČ. U toho se však nezastavil. Později přidal radu, že by se měli rekvalifikovat na dělnické profese.

Psali jsme: Proč máme mít 40 tisíc hospod? Ať zkrachují, to je ozdravný proces, doporučuje odborář Dufek. Jako odpověď dostal radu, co dělat s pytlíkem

Není to ovšem poprvé, kdy tento zpěvák kritizoval vládnoucí garnituru pomocí upravené koledy. Čtyři roky zpátky vydal píseň „Nesem vám EET“. V ní vyjádřil nesouhlas s elektronickou evidencí tržeb. „Všichni, co kradete, pozor dejte. A i vy čistí. A i vy čistí zkrachujete. Andrej páně nám to sám přikázal, když se všem ve sněmovně ukázal,“ zpíval v úvodu.

Fotogalerie: - Dárce krve Holík

Psali jsme: Prymula nechce zodpovídat za očkování. Nedá se to řídit ze čtyř míst, vysvětluje

Zpěvák též tvrdě účtoval i s prezidentem Milošem Zemanem krátce po jeho projevu v rozhlase, jenž obsahoval nemalé vulgarity. „Jó, letos na dušičky, pěkná mela strhla se, když prezident jako vždycky, z Lán kázal v rozhlase. Když prezident mluví z Lán, a mluví zřejmě zlit, tak co říká ten pán, nestačí se divit lid. Letos dospěl k přesvědčení, že je zřejmě bžunda, když prezident do rozhlasu, řekne slovo **píp**. Aby byla bžunda velká tak, že jí není rovno, tak směle k slovu **píp**, přidal ještě slovo **píp**. Příště prosím vypípnětě toho staříka, a to radši úplně, všechno co říká. Vždyť každýmu v týhle republice bude líp, když místo jeho proslovů uslyšíme jen **píp**. Letos byla překročena, dobrých mravů míra, když Miloš hájil režim, svýho kámoše Vladimíra,“ zpíval v dalším protestsongu Ládek.

Psali jsme: Zlatej Babiš, to nebyl šílenec. To si budeme říkat za vlády Pirátů, obává se Ondřej Neff Trikolóra avizovala tři. Byla nějaká dohoda včera. Zmatky ve sněmovně už od rána PES spadl na pátý stupeň. Přibývají nakažení Ministryně Schillerová: Věřím, že zvítězí zodpovědný přístup a hrozbu provizoria se podaří odvrátit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.