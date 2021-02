Pět úderů Babišovi. Teď stažený ocas? Wollner a ČT asi špatně vsadili

Již pět reportáží přinesl tým Marka Wollnera o otrávené Bečvě. Ovšem v té páté promluvil soudní znalec, který se kauzou zabývá. I když možná neměl. Uvedl, že zná viníka. Ale případ prý bude trvat dlouho, protože je potřeba jej usvědčit. „Byli jsme v DEZE, víme, jak to tam je a DEZA je skutečně mimo podezření tak, jak to řekla inspekce hned na začátku,“ řekl pro ČT.

reklama

Anketa Kauza ,,vlekař": Schvalujete jednání majitele (spuštěného) vleku v Čenkovicích, který napadl štáb TV Nova? Ano 35% Ne 65% hlasovalo: 1541 lidí

Včera ČT24 odvysílala další díl Reportérů ČT, který obsahoval již pátou reportáž o otrávené Bečvě. Vyšetřování se táhne už od září a lidé ve Valašském Meziříčí protestují, stěžují si na Českou inspekci životního prostředí, na vládu i na chemičku DEZA, spadající do svěřenského fondu Andreje Babiše. A obviňují ministra životního prostředí Brabce.

Transparent protestujícího

Repro ČT

K prošetření kauzy vyzývá i Robert Stržínek, starosta Valašského Meziříčí, zvolený za ANO. A zastupitelstvo odhlasovalo výzvu, aby byl odvolán šéf ČIŽP. „Vím to z médií. Diskutuje se o tom, že byly odebrány vzorky nějakým způsobem. Byly či nebyly předány. Rychlost zásahu. Způsob komunikace, řekněme i ping-pong mezi olomouckou a brněnskou inspekcí životního prostředí. Možná jakási liknavost či laxnost inspektorů. Je třeba, aby nadřízený orgán prošetřil veškeré postupy, přijal opatření a nebojím se říct, vyvodil odpovědnost kompetentních osob,“ vysvětlil Stržínek, co chce a co mu vadí.

Anketa Chcete Prymulu zpět coby ministra zdravotnictví? Chci 29% Nechci 58% Je mi to jedno 13% hlasovalo: 7547 lidí

„Ta smyčka se utahuje kolem areálu Tesla Rožnov, tedy toho kanálu, který z Tesly Rožnov tekl,“ uvedl Brabec. Dle reportáže se tak ministr vystavil podezření, že odvádí od chemičky DEZA pozornost. Dříve v ní i pracoval. A olomoucká inspekce životního prostředí pak dala podobné stanovisko. „Ten dotaz na DEZU padl, my jsme z těch 21 subjektů, které jsme postupně prověřovali, mohli vyloučit i některé další, ale u té DEZY to bylo o to jednodušší, že DEZA má výústní kanál, který navazuje na lagunu a v tom výústním kanálu byly ryby,“ uvedl Radek Pallós, ředitel olomouckého inspektorátu ČIŽP.

Ovšem chemik a toxikolog Ivan Holoubek uvádí, že chyba byla v tom, že nebyly odebrány vzorky hned u všech výpustí, které mohly havárii způsobit. Vzorky u DEZY byly prý odebrány až 24. září. „Bylo poledne, nebyl večer, aby se netrefili a spadli do vody,“ vysvětloval Holoubek.

Erik Geuss popřel, že by DEZU vyloučili z prošetřování. „My jsme nikoho nevyloučili a v DEZE jsme dělali úkony předcházející kontrole,“ řekl ředitel ČIŽP. Reportérka namítla, že kontrola začala až v listopadu, ale ředitel to vyvracel, že úkony v DEZE prováděli už dříve, ale bylo nutné sesbírat poznatky a vyhodnotit je. „Ta kontrola, to je jako když policie zahájí svoje šetření. To je nějaký formálně právní krok a tu kontrolu jsme zahájili skutečně v tom listopadu,“ ozřejmil Geuss.

Stopy kyanidu byly zjištěny u výpustě firmy Energoaqua s.r.o., ale její ředitel se brání, že policie vše zkontrolovala a čísla seděla. Tedy že žádný kyanid ani neunikl, ani nepřibyl.

Fotogalerie: - Jsme lidi, nás nevypnete!

Místní rybáři tvrdí, že vzorky z Bečvy odebrali celkem záhy po havárii a pak je předali ČIŽP. Ale inspekce tvrdí, že jejich pracovníci žádné vzorky nepřebírali. „Já bych rád zopakoval, že pracovník České inspekce životního prostředí od rybářů ani od vodoprávního úřadu žádné vzorky nepřevzal, ani nevylil,“ uvedl Erik Geuss. Dle Reportérů ČT tyto vzorky nikdo nezkoumal. „Ty vzorky, které v tom autě byly, postrádaly jakoukoliv identifikaci, chybělo tam místo odběru, čas odběru, kdo ten odběr provedl, nebyly nijak zapečetěné ani chlazené. Což u těch ryb hrálo nějakou roli,“ řekl a ptal se, proč vzorky neanalyzoval vodoprávní úřad, který prokazatelně tyto práce řídil.

„Pracovnice vodoprávního úřadu v té době určitě nebyla významně zkušenou osobou státního úřadu, protože svou funkci vykonávala druhý nebo třetí měsíc,“ řekl Jiří Kudláček, starosta Hranic. Dle toxikologa Holoubka se vzorky daly použít a dalo by se zjistit, kde byly odebrány.

Nový vývoj ovšem přinesl „nešťastník“ Jiří Klicpera, soudní znalec, jenž pracuje na posudku otravy Bečvy. „Bečva je úplně zvláštní případ. Já ho znám, toho viníka. Ale my ho musíme dostat do rukou, řekl bych, usvědčeného. My musíme mít důkazy. Proto to trvá tak dlouho,“ uvedl v internetové konferenci s ostatními odborníky.

„Byli tam lidé, kteří to nebyli schopní reálně vyhodnotit, protože tu situaci tam neznali. Takže došlo ke stavu, kdy byl velký nedostatek důkazních prostředků. Ty důkazní prostředky se hledaly a těžko se sháněly. Byly analýzy udělané narychlo a nedostatečně. Takže teď se plácáme ve velkých, širokých databázích složitým způsobem, abychom dokázali toho viníka nejenom najít,“ řekl také Klicpera. A pro ČT uvedl, že DEZA je zmatená stopa a podnik ve svěřenském fondu je prý mimo podezření. „Byli jsme v DEZE, víme, jak to tam je a DEZA je skutečně mimo podezření tak, jak to řekla inspekce hned na začátku,“ uvedl. Což mu ovšem může způsobit problémy, protože pokud je soudním znalcem v této kauze, tak má povinnost mlčenlivosti.

Je otázka, o čem bude šestá reportáž o Bečvě, pokud Klicperův soudní posudek skutečně vyloučí chemičku DEZA z okruhu podezřelých. Zatím byla zmíněna ve všech reportážích Reportérů ČT.

Psali jsme: Stál tam Šlachta, mluvil s Moravcem. Panáky lítaly. Hejma osobně zažil: V drsné době „Peníze lidem!“ Husto v ČT: Podnikatelé brečej a lidi mají jen platit? Soudní znalec uvedl, že zná viníky otravy Bečvy. Chemička Deza to prý není Výbor pokračuje v debatě o jednání Volného, jež vedlo k bitce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.