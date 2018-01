Petr Fiala: Dostal jsem od Babiše nabídku k jednání o vládě

Petr Fiala na nedávném sjezdu ODS drtivou většinou hlasů delegátů obhájil post předsedy ODS. Co bude dělat dál? Podle všeho se sejde na jednání s hnutím ANO a jejím předsedou Andrejem Babišem. Ve čtvrtek prý obdržel nabídku na jednání. Už dopředu ale Fiala Babišovi vzkazuje, že některé strany mají k ANO rozhodně blíž než ODS. Kupříkladu s komunisty a s SPD dokázal Babiš prohlasovat obsazení orgánů Sněmovny. K jednání se hlásí také bývalí koaliční partneři Andreje Babiše – sociální demokraté a lidovci.

Nepředpokládá, že by ODS vstoupila s hnutím ANO do koaliční vlády. ODS požaduje zrušení EET, což Andrej Babiš odmítá. ODS volá po mnohem větším snížení daní než hnutí ANO, a do třetice občanští demokraté požadují snížení byrokratické zátěže pro občany. ANO šlo poslední čtyři roky přesně opačnou cestou a ani teď se Fialovi nezdá, že by se na tom mělo něco měnit. Není tedy důvod, aby ODS vstupovala s ANO do koalice. A to prý není jediný rozdíl mezi ANO a ODS.

„Pro mě není Parlament něco zbytečného a žvanírna. Parlamentní demokracii považuji za důležitou. Při veškerém respektu k principu presumpce neviny si také nemyslíme, že může být premiérem osoba, která je stíhaná. Existují proto podle mne jen dvě možnosti, jak postupovat dál. Některá z parlamentních stran poruší své sliby a začne jednat o vládě i bez dřívější podmínky, že nebude ve vládě s trestně stíhanou osobou, anebo hnutí ANO řekne, že změní postoj, že trvá na premiérovi Andreji Babišovi. Jedině tak se otevře cesta k jejich přirozeným partnerům,“ doplnil Fiala.

Poté zopakoval, že Andrej Babiš už v tomto volebním období ukázal, jak mu jde spolupráce s komunisty a s SPD Tomia Okamury. A znovu zopakoval, že další ve frontě za Okamurou stojí sociální demokraté a lidovci. „Nejsme připraveni jít do vlády. Nejsme připraveni podílet se na této formě spolupráce. Vidíme svoji úlohu jako alternativu k hnutí ANO. Chceme být lídr opozice. Nejsme ale v normální situaci,“ zdůraznil šéf ODS.

Nakonec se vyjádřil k přímé volbě prezidenta. Před druhým kolem volby ODS doporučila občanům volit profesora Jiřího Drahoše. A nehodlá na tom nic měnit.

„Miloš Zeman vykonává funkci problematickým způsobem. Nerespektuje ducha Ústavy. To, o čem se tu doteď bavíme, je do jisté míry dáno jeho postupem. Andreji Babišovi řekl, že ať to bude, jak to bude, nechá ho vládnout, třeba i v demisi. Po projevu před poslanci Miloš Zeman někde, tuším před Sněmovnou, řekl, že bude od Andreje Babiše požadovat 101 hlasů při druhém pokusu o sestavení vlády. I toto ukazuje na způsob výkonu jeho mandátu včetně rozdělování společnosti, nejrůznějších afér, zbytečného hrubiánství či rehabilitace komunistické minulosti. To vše říkám neradostně,“ uzavřel rozhovor předseda ODS.

